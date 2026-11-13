OpenAI disolvió su equipo de robótica porque sus modelos generales ya pueden controlar robots

OpenAI disolvió su división independiente de robótica para integrar a sus investigadores en las áreas centrales de software y producto. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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OpenAI disolvió su equipo independiente de robótica y reasignó a sus investigadores a otras áreas de la empresa, según Fortune. La compañía confirmó el cambio al medio y lo presentó como una forma de acelerar el desarrollo de robots, no de abandonarlo.

Los investigadores de robótica pasaron al equipo principal de investigación, que depende del director científico Mark Chen. Los equipos de robótica aplicada y de hardware se integraron a la organización de productos, bajo la órbita del presidente de la compañía, Greg Brockman.

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Según una portavoz de OpenAI citada por el medio, a comienzos de año los investigadores creían que el mejor camino pasaba por modelos como Sora, el generador de video, que necesita entender cómo funciona el mundo físico para crear imágenes realistas.

La empresa afirma que esa idea cambió. Sus modelos generales, entre ellos GPT-6 Astra, demostraron que pueden aplicarse directamente a la robótica, y eso motivó la reorganización.

Los investigadores de robótica pasaron al equipo científico de Mark Chen, mientras las áreas de hardware y producto quedaron bajo la órbita de Greg Brockman. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Un modelo general frente a robots especializados

El cambio refleja una apuesta que gana terreno en el sector: que los mismos modelos que entienden texto, código e imágenes sirvan también para manejar máquinas que actúan en el mundo físico, como robots, autos sin conductor o drones.

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Guanya Shi, profesor asistente del Instituto de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon, interpretó la decisión como una señal de que OpenAI ve la robótica como un problema que ya no es especial. A su juicio, es una aplicación más de la inteligencia general, igual que las herramientas de programación o de trabajo legal.

Según un estudio de Nvidia que evaluó una prueba comparativa de simulación, un agente sustentado en Astra alcanzó una tasa de éxito del 74,8% en tareas de manipulación de objetos, mientras que el mejor modelo especializado en robótica de esa clasificación obtuvo 51%.

El modelo GPT-6 Astra alcanzó una tasa de éxito del 74,8% en tareas de manipulación de objetos durante una prueba de Nvidia. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo/File Photo)

Shi aclaró que los modelos de lenguaje son lentos y funcionan desde servidores remotos, por lo que el robot necesita conexión constante. Por eso todavía ve lugar para modelos pequeños y especializados que corran en la computadora del propio robot.

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Las startups de robótica mantienen una ventaja

La decisión pone en duda el planteo de muchas empresas de robótica que recaudaron miles de millones de dólares con la idea de que los robots necesitan su propio cerebro de IA.

Russ Tedrake, profesor del MIT y cofundador y director ejecutivo de Walden Robotics, sostuvo que esas empresas conservan algo que los laboratorios de IA no tienen: robots que ya trabajan en lugares reales, como fábricas. Esa experiencia y los datos que generan los ayudan a adaptarse a cada tarea.

El investigador Guanya Shi señaló que la robótica pasó a ser tratada como una aplicación más de la inteligencia artificial general. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Pete Florence, cofundador de Generalist, una startup que entrena modelos generales para robots, dijo que no está claro que algún modelo actual vaya a dominar la robótica a largo plazo.

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El cambio fue tan reciente que OpenAI ya había reservado un stand en CoRL, una conferencia académica de robótica realizada esta semana en Austin. Cuando Fortune visitó el puesto 208, estaba vacío y sin el logotipo de la empresa. Algunos exmiembros del equipo sí atraían público allí.

OpenAI tuvo un equipo de robótica en sus primeros años y lo cerró en 2020. Según Fortune, el cofundador Wojciech Zaremba citó entonces la escasez de datos de robots y un camino más eficiente hacia la inteligencia artificial general, la IA con capacidades similares a las humanas.

La dirección de OpenAI proyecta la primera demostración pública de su robot humanoide para el año 2027. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

En 2024 la empresa formó un nuevo equipo y anunció una alianza con la startup Figure, que terminó en febrero de 2025, cuando Figure dijo que desarrollaría su propia IA para robots.

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La reorganización llega mientras la empresa busca contener costos. Fortune recuerda que el director ejecutivo, Sam Altman, pidió abandonar las “actividades secundarias” y que Sora quedó entre los proyectos descartados para reasignar capacidad de cómputo. Según reportes citados por Fortune, las pérdidas operativas sumaron USD 10.900 millones en el último trimestre, y la compañía prepara una posible salida a bolsa a comienzos de 2027.

OpenAI dice que sigue desarrollando su propio robot humanoide. Altman apunta a una primera demostración pública en 2027.