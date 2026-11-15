Cada vez más parejas piden a ChatGPT que decida quién tiene razón en sus discusiones

El 21% de los jóvenes británicos que usó ChatGPT para hablar de su vida amorosa le pidió que evaluara una discusión de pareja, según Obsurvant. (Reuters)

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Cada vez más parejas recurren a chatbots como ChatGPT para que juzguen sus discusiones y señalen quién tiene razón. Encuestas en el Reino Unido y Estados Unidos indican que el hábito ya no es marginal, y una revisión científica de 2026 advierte que las respuestas de la IA no siempre son confiables.

Una encuesta de la consultora Obsurvant a 1.000 jóvenes británicos de la generación Z y los millennials, publicada en noviembre de 2025, mostró que el 21% de los usuarios de ChatGPT lo había usado para hablar de su vida amorosa. Un 21% de ese grupo le pidió que evaluara una discusión con su pareja para saber si tenía razón.

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Entre quienes consultaron al chatbot, los motivos más frecuentes fueron recibir consejos (44%), contar su situación a alguien más objetivo (42%) y escuchar una opinión distinta de la de amigos y familiares (35%). Solo el 38% de los usuarios con pareja dijo que esta sabía de esas conversaciones.

Una encuesta de YouGov a 2.312 adultos británicos halló que el 11% usó IA para reescribir mensajes en aplicaciones de mensajería. (Europa Press)

Otras mediciones apuntan en la misma dirección. Según el reportaje de Wired Middle East, una encuesta de YouGov a 2.312 adultos británicos halló que el 11% había usado IA en aplicaciones de mensajería para reescribir sus mensajes. Una encuesta del centro Pew Research a 5.119 adultos de Estados Unidos concluyó que uno de cada diez usa chatbots para recibir apoyo emocional o consejos.

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Renwen Zhang, profesora de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, que estudia la IA en las relaciones íntimas, sospecha que las cifras reales son mayores. “Hay una especie de estigma social alrededor de recurrir a la IA”, dijo a Wired.

Un árbitro que suele darle la razón a quien pregunta

En Londres, Jeremias Denton, de 28 años, usa la función de voz de ChatGPT durante las peleas. Le describe la situación y pregunta si está siendo irracional. Dice que el método le resultó útil.

El centro Pew Research determinó que uno de cada diez adultos estadounidenses recurre a chatbots para recibir apoyo emocional o consejos. (Reuters)

Otros usuarios describen el efecto contrario. Nate Klemp, coautor del libro The 80/80 Marriage, probó la IA para resolver discusiones con su esposa y contó que terminó atribuyéndole más culpa de la que habría considerado sin el chatbot. “Me descubrí cayendo en la trampa de asumir menos del 100% de la responsabilidad”, afirmó.

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El psicoterapeuta Aaron Balick sostiene que usar una herramienta de IA para mantener la paz puede ser problemático. “Hay que romper una relación y repararla para que se acerque”, dijo. Balick vio casos en que la IA hizo que las personas se afianzaran en su postura durante un conflicto.

Una estudiante china identificada como May contó que, tras usar ChatGPT para resolver problemas con su pareja, dejó de hablar con ella. “Le comunicaba todos mis sentimientos a la IA”, relató.

Jeremias Denton, de 28 años, usa la función de voz de ChatGPT durante sus peleas de pareja para saber si está siendo irracional. (Referencial/Europa Press)

Lo que dice la evidencia científica

La revisión sistemática publicada el 1 de agosto en la revista Computers in Human Behavior Reports, de las investigadoras Inbar Levkovich y Lilach Alon, de la Universidad Tel-Hai de Israel, analizó 21 estudios de 2024 a 2026 realizados en 11 países.

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Según la revisión, los usuarios suelen calificar los consejos de la IA como empáticos y útiles. Pero las evaluaciones objetivas encontraron poca coincidencia con el criterio de los expertos, respuestas inconsistentes y un sesgo en contra de la IA cuando se sabe que el consejo proviene de ella.

Las pruebas con intervenciones mostraron mejoras de corto plazo en la satisfacción y la comunicación, pero el ensayo más sólido no halló ventaja frente a un ejercicio de escritura ya establecido. Entre los riesgos, las autoras mencionan la complacencia del chatbot con el usuario, la dependencia y la privacidad, sobre todo en casos de violencia de pareja. Concluyen que la evidencia es preliminar y piden estudios de largo plazo.

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