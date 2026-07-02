La IA ya es el primer motivo de despidos en Estados Unidos: así es el panorama para los trabajadores

En el mes de junio, la Inteligencia Artificial encabezó los motivos de reducción de plantilla, con 14.029 despidos vinculados a su implementación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Inteligencia Artificial se ha convertido en el principal motor de despidos en Estados Unidos durante 2026, transformando el mercado laboral y generando incertidumbre entre los trabajadores. Las cifras recientes publicadas por Challenger, Gray & Christmas en un informe revelan que los recortes vinculados al avance tecnológico ya superan a otras causas habituales, como las condiciones económicas o las reestructuraciones empresariales.

Despidos por Inteligencia Artificial: el nuevo escenario laboral

En el mes de junio, la Inteligencia Artificial encabezó los motivos de reducción de plantilla, con 14.029 despidos vinculados a su implementación, lo que representa el 31% de los anuncios realizados en ese periodo. Este dato consolida una tendencia que se observa en lo que va del año: hasta junio, la IA fue señalada en 101.743 anuncios de recortes de empleo, cerca del 23% del total de despidos registrados.

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Desde 2023, momento en que la Inteligencia Artificial comenzó a figurar como motivo explícito en los anuncios de despidos, se ha mencionado en 173.568 ocasiones. Esta evolución evidencia el creciente impacto de la automatización y las nuevas tecnologías en la planificación de recursos humanos de las empresas estadounidenses.

El sector tecnológico se mantiene como el principal protagonista de los despidos en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación impulsada por la IA afecta de manera directa la estructura de las compañías, que buscan ajustar sus operaciones a un entorno en el que la automatización de tareas y la reasignación de presupuestos hacia nuevas áreas tecnológicas se vuelve prioritaria.

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Según Andy Challenger, especialista en el ámbito laboral y director de ingresos de la firma Challenger, Gray & Christmas, “la IA es la fuerza dominante, ya que las empresas se están reestructurando en torno a ella, automatizando funciones y reasignando presupuestos hacia nuevas capacidades”.

Estadísticas de despidos en Estados Unidos durante 2026

Durante el mes de junio, los empleadores estadounidenses anunciaron un total de 45.849 despidos, una cifra que representa una reducción del 53% respecto a los 97.006 despidos notificados en mayo. Esta disminución también se observa al comparar con el mismo mes del año anterior, ya que supone un 4% menos frente a los 47.999 despidos de junio de 2025.

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Durante el mes de junio, los empleadores estadounidenses anunciaron un total de 45.849 despidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El volumen de despidos registrado en junio es el más bajo desde diciembre de 2025, de acuerdo con los datos de Challenger, Gray & Christmas.

En el acumulado del primer semestre de 2026, el total de recortes anunciados asciende a 443.604, lo que implica una caída del 40% en relación con los 744.308 despidos comunicados en el mismo periodo de 2025. No obstante, este valor sigue siendo el segundo más elevado para un primer semestre desde 2020, solo superado por el pico registrado el año anterior a raíz del impulso de recortes promovidos por el gobierno.

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Al analizar los trimestres, se observa que entre abril y junio se anunciaron 226.242 despidos, un 4% más que los 217.362 del primer trimestre del año. Sin embargo, la cifra es un 9% inferior a los 247.256 recortes comunicados en el segundo trimestre de 2025.

La transformación impulsada por la IA afecta de manera directa la estructura de las compañías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ralentización en el ritmo de despidos durante junio, que se asemeja a lo ocurrido en el mismo mes del año pasado, coincide con una tendencia habitual de los meses de verano. Así lo indica Andy Challenger, quien añade que los recortes continúan concentrándose en el sector tecnológico, impulsados por la transformación que genera la Inteligencia Artificial.

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Sectores más afectados por los recortes de empleo

El sector tecnológico se mantiene como el principal protagonista de los despidos en 2026. En junio, esta industria anunció 15.503 recortes, alcanzando un total de 139.156 en lo que va del año. Esta cifra supone un aumento del 83% si se compara con los 76.214 despidos registrados hasta junio de 2025, y posiciona al sector como responsable de casi un tercio de todos los recortes anunciados en el país durante el año en curso.

Challenger señala que “la tecnología sigue siendo el epicentro de los recortes de este año”. El especialista destaca que el proceso de reestructuración, impulsado por la IA, está generando una transformación en tiempo real dentro de las empresas del sector.

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En junio de 2026, tras la IA, las condiciones del mercado y la economía sumaron 12.470 despidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al sector servicios, los recortes fueron de 4.296 en junio, totalizando 21.361 en el primer semestre. Esto marca una caída del 56% respecto a los 48.736 recortes anunciados en el mismo periodo de 2025, reflejando una menor presión sobre el empleo en este rubro en comparación con el año anterior.

Por su parte, los productores y fabricantes de alimentos reportaron 3.955 despidos en junio, acumulando 13.075 en lo que va de 2026. Este dato representa un incremento del 30% frente a los 10.093 despidos señalados hasta junio de 2025, evidenciando una tendencia creciente de recortes en este segmento industrial.

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Motivos de despido más frecuentes en 2026

La Inteligencia Artificial no solo lidera como causa de los despidos, sino que ha dejado atrás a otros motivos habituales en años anteriores. En junio de 2026, tras la IA, las condiciones del mercado y la economía sumaron 12.470 despidos, alcanzando un acumulado anual de 82.115. Los cierres de empresas generaron 11.837 recortes en el mes y 78.570 en el año.

Otras causas relevantes en los anuncios de despidos fueron la reestructuración interna (2.412 recortes en junio) y la pérdida de contratos (1.696 despidos en el mes y 38.755 en lo que va de 2026).

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