Tecno

Irlanda multó a Tinder con 11 millones de euros por entregar copias incompletas de los datos de sus usuarios

El regulador halló que la función omitía categorías sin avisar o las resumía; Match Group, propietaria de la aplicación de citas, anunció que apelará y tiene tres meses para corregirla

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda multó con 11 millones de euros a la empresa que opera Tinder en Europa por omitir información personal de los usuarios. (REUTERS/Akhtar Soomro/Illustration/File Photo)
La Comisión de Protección de Datos de Irlanda multó con 11 millones de euros a la empresa que opera Tinder en Europa por omitir información personal de los usuarios. (REUTERS/Akhtar Soomro/Illustration/File Photo)
Guardar

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda multó con 11 millones de euros a la empresa que opera Tinder en Europa, porque la herramienta “Descargar mis datos” de la aplicación entregaba a los usuarios una copia incompleta de su información personal. El organismo anunció la decisión el 13 de noviembre de 2026.

El regulador también emitió una amonestación y ordenó a la empresa, MTCH Technology Services, adaptar el tratamiento de los datos a las normas europeas en un plazo de tres meses. Según el comunicado, algunas categorías de información se omitieron sin avisar al usuario y otras se entregaron solo en forma de resumen.

PUBLICIDAD

La herramienta se presentaba como una vía para obtener una copia de los datos de Tinder. Graham Doyle, comisionado adjunto del organismo, señaló que “decenas de miles de usuarios” la utilizaron durante el período que analizó la investigación.

Mano de una persona con túnica negra sosteniendo un mazo de madera sobre una base redonda en un escritorio de madera.
El regulador irlandés otorgó a MTCH Technology Services un plazo de tres meses para adaptar su sistema de entrega de datos a las normas comunitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Doyle sostuvo que este tipo de herramientas automáticas pueden ser “una vía útil y eficiente” para que las personas ejerzan sus derechos. A la vez, precisó que no tienen que ofrecer una copia completa, pero sí ser justas y transparentes sobre el alcance de lo que entregan.

La decisión la firmaron los comisionados Des Hogan, Dale Sunderland y Niamh Sweeney. El organismo agradeció en su comunicado la cooperación de otras autoridades europeas de protección de datos que participaron en el caso.

PUBLICIDAD

Una investigación abierta hace casi seis años

La Comisión inició el caso por iniciativa propia en enero de 2020, y no a partir de la denuncia de un usuario. Actuó como autoridad principal en Europa para la empresa, según el comunicado. La agencia Reuters describió a MTCH como la unidad irlandesa de Match Group, el grupo estadounidense dueño de Tinder.

La investigación contra la filial europea de Match Group comenzó por iniciativa propia de la autoridad en enero de 2020 y no por denuncias de usuarios. (REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo/File Photo)
La investigación contra la filial europea de Match Group comenzó por iniciativa propia de la autoridad en enero de 2020 y no por denuncias de usuarios. (REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo/File Photo)

La decisión se apoya en el artículo 15, apartado 3, del reglamento europeo de protección de datos. Esa norma obliga a quien guarda información personal a entregar una copia a la persona que la pide. El organismo no cuestionó que exista una herramienta automática para hacerlo, sino que prometiera más de lo que entregaba.

Match Group respondió que apelará. “Tinder colaboró con la Comisión durante toda la investigación y respaldamos las protecciones de privacidad que hemos construido para nuestros usuarios”, dijo un portavoz de la empresa.

La sanción se fundamenta en el artículo 15 del reglamento europeo sobre la obligación a plataformas como Tinder de facilitar una copia íntegra a quien solicite su información. (Europa Press)
La sanción se fundamenta en el artículo 15 del reglamento europeo sobre la obligación a plataformas como Tinder de facilitar una copia íntegra a quien solicite su información. (Europa Press)

Lo que el regulador no precisó

El comunicado no indica qué categorías de datos faltaban en las copias, ni qué período abarcó el análisis, ni si la información omitida estaba disponible por otra vía. Tampoco detalla el formato en que la herramienta entregaba los archivos.

PPC Land, un medio especializado en publicidad digital, señaló que el criterio alcanza a cualquier empresa que atienda pedidos de datos mediante una descarga automática en lugar de una respuesta manual. Esa lectura es del medio y no del regulador, que limitó su decisión a Tinder.

Imagen de usuarios interactuando en una aplicación de citas en su smartphone. Exploran vínculos, practican sexting y buscan matches significativos. Una representación visual de la moderna escena de las citas en línea. (Imagen ilustrativa Infobae)
El reglamento europeo fija un plazo general de un mes para que las plataformas entreguen sin coste la información personal solicitada. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Comisión declaró que publicará la decisión completa “en su momento”, sin fijar fecha. Hasta entonces, el plazo de tres meses para corregir la herramienta corre mientras Match Group prepara su apelación.

Qué derechos tienen los usuarios cuando piden sus datos a una plataforma

El derecho de acceso permite pedir a una compañía confirmación sobre el tratamiento de datos, una copia de la información y detalles sobre sus fines, destinatarios y categorías. La primera copia debe entregarse sin costo. La normativa europea exige una respuesta sin demoras indebidas y, en principio, dentro de un mes desde la solicitud presentada.

Si una empresa rechaza la petición, debe explicar los motivos e informar la posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos y de acudir a la Justicia. El Reglamento General de Protección de Datos admite ampliar la respuesta hasta dos meses adicionales cuando la complejidad o cantidad de solicitudes lo justifique.

Temas Relacionados

TinderIrlandaProtección de datosAplicación de citasMatch GroupTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Netflix estrenará en 2027 la serie de Magic: The Gathering tras varios cambios de fecha

Se llamará “Planeswalker”, seguirá a la hechicera Chandra y quedó a cargo de Terry Matalas

Netflix estrenará en 2027 la serie de Magic: The Gathering tras varios cambios de fecha

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy domingo 15 de noviembre

Las monedas digitales han tenido alzas y bajas en las últimas horas

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy domingo 15 de noviembre

Los enlaces para compartir archivos en Google Drive o iCloud siguen activos hasta que el dueño los cierre

Los enlaces compartidos cuentan con protección predeterminada, por lo que el intercambio mediante ellos no es inseguro por sí mismo. El tiempo constituye el principal factor a tener en cuenta

Los enlaces para compartir archivos en Google Drive o iCloud siguen activos hasta que el dueño los cierre

Cada vez más parejas piden a ChatGPT que decida quién tiene razón en sus discusiones

Una revisión de 21 estudios halló que las respuestas de los chatbots coinciden poco con el criterio de los expertos y tienden a complacer a quien pregunta

Cada vez más parejas piden a ChatGPT que decida quién tiene razón en sus discusiones

Ranking de YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos musicales más populares hoy

La plataforma más popular de videos tiene presencia en 104 países y se calcula que cada minuto se suben a la plataforma 500 horas de contenido

Ranking de YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos musicales más populares hoy

DEPORTES

Polémica en la Fórmula 1 por la dura frase contra un piloto que desató un escándalo interno: “Es un ataque sin precedentes”

Polémica en la Fórmula 1 por la dura frase contra un piloto que desató un escándalo interno: “Es un ataque sin precedentes”

La reacción de Jorge Jesus cuando le preguntaron si Portugal extrañó a Cristiano Ronaldo tras la dura derrota contra Dinamarca

La lapidaria sentencia de Romario contra Ancelotti tras la derrota de Brasil ante Japón en un amistoso

Más de 300 jugadores, seis países y una categoría para mayores de 80 años: el waterpolo máster llega a Buenos Aires

El impacto de una figura sudamericana en Europa: el caso de Luis Díaz en el Bayern Múnich y la globalización de los clubes

TELESHOW

La historia de Henry y La Palangana, el misterioso anuncio que podría reunir a Gustavo Cordera con Bersuit Vergarabat

La historia de Henry y La Palangana, el misterioso anuncio que podría reunir a Gustavo Cordera con Bersuit Vergarabat

Manuel Wirtz presenta las canciones que marcaron su vida: “Siempre llevo conmigo a mi niño interior”

Tomás Rebord desembarca en la tevé abierta desde el streaming: "No voy a hacer lo que la gente espera que haga"

Nazareno Casero: “Actúo desde tan chico que lo naturalicé, es lo que sé hacer y lo que me gusta”

Hernán de Mala Fama sorprendió al relatar cómo conoció a la madre de su hija: "Era la novia de un fan"

INFOBAE AMÉRICA

La misión naval de la UE interceptó un petrolero de la flota fantasma rusa en el Mediterráneo

La misión naval de la UE interceptó un petrolero de la flota fantasma rusa en el Mediterráneo

El rechazo a los centros de datos une a votantes demócratas y republicanos

En un escenario de fragmentación geopolítica, León XIV consolida su liderazgo global con la gira por América Latina

Cómo operaba alias Raúl, uno de los sucesores del capo narco Fito en la estructura de poder de Los Choneros en Ecuador

Líderes mundiales inauguraron en Manila la cumbre de la ASEAN centrada en la seguridad energética y la presión china