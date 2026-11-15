Irlanda multó a Tinder con 11 millones de euros por entregar copias incompletas de los datos de sus usuarios

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda multó con 11 millones de euros a la empresa que opera Tinder en Europa por omitir información personal de los usuarios. (REUTERS/Akhtar Soomro/Illustration/File Photo)

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La Comisión de Protección de Datos de Irlanda multó con 11 millones de euros a la empresa que opera Tinder en Europa, porque la herramienta “Descargar mis datos” de la aplicación entregaba a los usuarios una copia incompleta de su información personal. El organismo anunció la decisión el 13 de noviembre de 2026.

El regulador también emitió una amonestación y ordenó a la empresa, MTCH Technology Services, adaptar el tratamiento de los datos a las normas europeas en un plazo de tres meses. Según el comunicado, algunas categorías de información se omitieron sin avisar al usuario y otras se entregaron solo en forma de resumen.

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La herramienta se presentaba como una vía para obtener una copia de los datos de Tinder. Graham Doyle, comisionado adjunto del organismo, señaló que “decenas de miles de usuarios” la utilizaron durante el período que analizó la investigación.

El regulador irlandés otorgó a MTCH Technology Services un plazo de tres meses para adaptar su sistema de entrega de datos a las normas comunitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Doyle sostuvo que este tipo de herramientas automáticas pueden ser “una vía útil y eficiente” para que las personas ejerzan sus derechos. A la vez, precisó que no tienen que ofrecer una copia completa, pero sí ser justas y transparentes sobre el alcance de lo que entregan.

La decisión la firmaron los comisionados Des Hogan, Dale Sunderland y Niamh Sweeney. El organismo agradeció en su comunicado la cooperación de otras autoridades europeas de protección de datos que participaron en el caso.

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Una investigación abierta hace casi seis años

La Comisión inició el caso por iniciativa propia en enero de 2020, y no a partir de la denuncia de un usuario. Actuó como autoridad principal en Europa para la empresa, según el comunicado. La agencia Reuters describió a MTCH como la unidad irlandesa de Match Group, el grupo estadounidense dueño de Tinder.

La investigación contra la filial europea de Match Group comenzó por iniciativa propia de la autoridad en enero de 2020 y no por denuncias de usuarios. (REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo/File Photo)

La decisión se apoya en el artículo 15, apartado 3, del reglamento europeo de protección de datos. Esa norma obliga a quien guarda información personal a entregar una copia a la persona que la pide. El organismo no cuestionó que exista una herramienta automática para hacerlo, sino que prometiera más de lo que entregaba.

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Match Group respondió que apelará. “Tinder colaboró con la Comisión durante toda la investigación y respaldamos las protecciones de privacidad que hemos construido para nuestros usuarios”, dijo un portavoz de la empresa.

La sanción se fundamenta en el artículo 15 del reglamento europeo sobre la obligación a plataformas como Tinder de facilitar una copia íntegra a quien solicite su información. (Europa Press)

Lo que el regulador no precisó

El comunicado no indica qué categorías de datos faltaban en las copias, ni qué período abarcó el análisis, ni si la información omitida estaba disponible por otra vía. Tampoco detalla el formato en que la herramienta entregaba los archivos.

PPC Land, un medio especializado en publicidad digital, señaló que el criterio alcanza a cualquier empresa que atienda pedidos de datos mediante una descarga automática en lugar de una respuesta manual. Esa lectura es del medio y no del regulador, que limitó su decisión a Tinder.

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El reglamento europeo fija un plazo general de un mes para que las plataformas entreguen sin coste la información personal solicitada. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Comisión declaró que publicará la decisión completa “en su momento”, sin fijar fecha. Hasta entonces, el plazo de tres meses para corregir la herramienta corre mientras Match Group prepara su apelación.

Qué derechos tienen los usuarios cuando piden sus datos a una plataforma

El derecho de acceso permite pedir a una compañía confirmación sobre el tratamiento de datos, una copia de la información y detalles sobre sus fines, destinatarios y categorías. La primera copia debe entregarse sin costo. La normativa europea exige una respuesta sin demoras indebidas y, en principio, dentro de un mes desde la solicitud presentada.

Si una empresa rechaza la petición, debe explicar los motivos e informar la posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos y de acudir a la Justicia. El Reglamento General de Protección de Datos admite ampliar la respuesta hasta dos meses adicionales cuando la complejidad o cantidad de solicitudes lo justifique.

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