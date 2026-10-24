En video: Cybercab vs. Waymo, el robotaxi de Elon Musk frena a tiempo y esquiva un choque en la vía

Cybercab superó las pruebas de colisiones frente a otros servicios de robotaxi como Waymo. (X: aelluswamy)

Guardar

Tesla difundió videos de su servicio de robotaxis sin conductor, Cybercab, en los que sus vehículos frenan y se detienen para evitar posibles colisiones con unidades de Waymo y Avride.

La compañía publicó las imágenes en un sitio creado para presentar su informe de seguridad sobre robotaxis. Ashok Elluswamy, vicepresidente de Inteligencia Artificial de Tesla, también compartió el video en X y lo definió como “Robotaxi B-roll”.

PUBLICIDAD

El material muestra a los vehículos autónomos de Tesla ante distintas situaciones de riesgo, entre ellas condiciones climáticas adversas, un peatón que cruza con semáforo en verde, mascotas sueltas y robotaxis de otras empresas que invaden parcialmente su trayectoria.

Tesla difundió un video en el que muestra cómo sus robotaxis evitaron choques con vehículos de Waymo y Avride. REUTERS/Kaylee Greenlee/File Photo

Las maniobras del Cybercab de Tesla frente a Waymo y Avride

En una de las secuencias del video compartido por Elluswamy, un robotaxi se detiene por completo en su carril mientras un vehículo de Waymo realiza un giro a la derecha más amplio de lo habitual.

Las imágenes muestran que el vehículo de Waymo ingresa parcialmente en el carril de Tesla antes de retomar su recorrido. Un portavoz de Waymo no respondió a una consulta de Business Insider sobre este caso.

PUBLICIDAD

Otro fragmento fue grabado de noche. En ese caso, el robotaxi de Tesla frena ante un vehículo de Avride que se incorpora desde la derecha y queda demasiado cerca de su trayectoria.

El video reúne escenas de conducción autónoma en condiciones de lluvia, ante peatones, animales en la vía y otros robotaxis. REUTERS/Kaylee Greenlee

Tesla busca respaldar la seguridad de su servicio

Avride ofrece viajes en robotaxi a través de Uber en Dallas y realiza pruebas en Austin con un conductor de seguridad al volante. Un portavoz de la empresa tampoco respondió a la consulta del medio estadounidense.

Tesla difundió el video mientras intenta reforzar de forma pública la seguridad de sus robotaxis. La compañía comenzó a ofrecer en enero de 2026 una cantidad limitada de viajes autónomos sin un monitor de seguridad dentro del vehículo en Austin.

PUBLICIDAD

En su nuevo informe de seguridad, Tesla aseguró que su servicio de robotaxis recorrió 3,3 millones de millas de manera autónoma. La cifra es menor que los más de 271 millones de millas que Waymo había recorrido hasta junio de 2026.

Otra secuencia nocturna registra la frenada de un robotaxi de Tesla ante un vehículo de Avride. REUTERS/Kaylee Greenlee

Durante la presentación de resultados del tercer trimestre, Tesla también informó que lanzará sus Cybercabs sin supervisión en Dallas en noviembre del mencionado año.

Cómo funciona el Cybercab de Tesla

El Cybercab de Tesla es un vehículo eléctrico concebido exclusivamente para operar como robotaxi: tiene dos plazas y prescinde de volante y pedales, por lo que no está pensado para que un pasajero pueda conducirlo.

PUBLICIDAD

El funcionamiento comienza desde la aplicación Robotaxi. El usuario solicita el viaje, el sistema asigna un vehículo disponible y el Cybercab realiza el recorrido de forma autónoma dentro de las zonas donde Tesla habilita el servicio.

La empresa comenzó en enero de 2026 a ofrecer en Austin viajes autónomos limitados sin supervisión dentro del vehículo. REUTERS/Kaylee Greenlee

A diferencia de los modelos convencionales de la marca, el vehículo fue diseñado desde cero para el transporte sin conductor. Tesla lo presentó como parte de una plataforma enfocada en la autonomía y en la reducción de los costos operativos de un servicio de movilidad.

Un auto diseñado para circular sin conductor

El Cybercab cuenta con dos asientos y puertas que se abren hacia arriba. En el interior, el elemento central es una pantalla táctil desde la que los pasajeros pueden seguir información del viaje.

PUBLICIDAD

La ausencia de volante y pedales supone que el modelo depende por completo de los sistemas de conducción autónoma de Tesla. Por esa razón, su despliegue comercial está vinculado a las autorizaciones que reciba en cada ciudad y a las normas de seguridad vigentes.

El Cybercab es un vehículo eléctrico de dos plazas, sin volante ni pedales, diseñado para trasladar pasajeros sin conductor. REUTERS/Daniel Cole/File Photo To Match Special Report TESLA-FSD/SAFETY

Tesla comenzó a utilizar unidades del Cybercab en su red de robotaxis en Austin, Texas. Allí, los usuarios pueden solicitar viajes a través de la aplicación de la compañía dentro de un área limitada de operación.

El modelo, sin embargo, enfrenta desafíos regulatorios. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos investiga cómo Tesla certificó un vehículo sin controles manuales tradicionales bajo las normas federales de seguridad.

PUBLICIDAD