SpaceX y Tesla podrían anunciar su fusión en diciembre de 2026, la mayor operación de la historia

Musk dijo que haría falta el voto favorable del 50% de todas las acciones, no solo de las que voten. (SpaceX - Tesla)

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SpaceX y Tesla avanzan en sus negociaciones de fusión y podrían anunciar el acuerdo en diciembre de 2026, según informó Bloomberg News, citando a personas con conocimiento de las conversaciones. Sería la mayor operación corporativa de la historia. Ninguna de las dos compañías respondió de inmediato a la consulta de Reuters.

Las empresas también analizaron un escenario en el que el anuncio se postergue hasta comienzos de 2027, indicó Bloomberg. Las fuentes pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Sus directorios y asesores definen las condiciones de la unión y la estructura de gobierno de la entidad resultante.

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Bloomberg y otros medios estiman el valor conjunto de las dos compañías en unos USD 3,5 billones. Según Yahoo Finance, Tesla vale cerca de USD 1,6 billones y SpaceX unos USD 1,9 billones. Las acciones de Tesla cerraron el jueves con una suba de alrededor del 2%, y las de SpaceX terminaron sin cambios.

SpaceX es una empresa estadounidense de fabricación aeroespacial, transporte espacial y telecomunicaciones fundada en 2002 por Elon Musk. REUTERS/Dado Ruvic

El obstáculo de China y los contratos de defensa

Uno de los puntos más complejos, según Bloomberg, es cómo mantener separado el negocio de Tesla en China de los numerosos contratos de SpaceX con el gobierno y las fuerzas armadas de Estados Unidos. Un informe de JPMorgan de octubre ya señalaba esa tensión entre seguridad nacional y presencia en China como un desafío para las aprobaciones regulatorias y de accionistas.

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El informe agrega un factor político: la operación podría complicarse por el buen resultado del Partido Demócrata en las elecciones legislativas, ya que muchos candidatos hicieron campaña con la promesa de poner límites al conglomerado de Elon Musk.

Lo que dijo Musk en octubre

El 20 de octubre, durante la presentación de resultados trimestrales de SpaceX, Musk confirmó que los directorios de ambas empresas formaron comités especiales, integrados por directores independientes, para evaluar una fusión. Los comités se crearon a pedido de accionistas, explicó.

Tesla es una empresa multinacional estadounidense de automóviles eléctricos y energía limpia. REUTERS/Dado Ruvic

“Hay mucho mérito en combinar las compañías”, afirmó Musk, director ejecutivo de las dos. También advirtió que daba por descartado que el trato fuera un hecho: “Creo que sería exagerar” suponer que una fusión es segura, dijo, y recordó que los accionistas deben respaldarla.

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Musk precisó que, por ser parte en conflicto de intereses, no participa en las discusiones de los comités. Los comités, dijo, no habían acordado aún los términos de ninguna transacción. Entre las áreas de cooperación mencionó el software de superinteligencia, el diseño de chips, el proyecto de semiconductores Terafab, la robótica y la capacidad de lanzar carga a órbita.

Votaciones y dudas de analistas

En SpaceX, Musk tiene más de la mitad del poder de voto, según TechCrunch, lo que facilitaría la aprobación de sus accionistas. En Tesla el camino es más difícil: Musk dijo que haría falta el voto favorable del 50% de todas las acciones, no solo de las que voten. Según el último informe a los accionistas, posee el 19,8% de la empresa.

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Elon Musk concentra más del 80% del poder de voto en SpaceX, lo que garantizaría la aprobación de sus accionistas. REUTERS/Evan Vucci

Los analistas de William Blair escribieron que la búsqueda de una fusión tiene que ver con el control y no con fortalecer los negocios. Señalaron que Musk dirige ambas empresas “casi como si ya fueran una sola” y que les cuesta hallar una oportunidad que solo se logre con una combinación formal.

Eric Talley, profesor de derecho de la Universidad de Columbia, dijo a CNBC que los accionistas de ambas compañías podrían beneficiarse, porque la fusión resolvería la discusión sobre cuál de las dos debe alojar los proyectos de robótica e inteligencia artificial y reduciría el riesgo de demandas por lealtades divididas.

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Hasta ahora no hay fecha oficial: según Bloomberg, el anuncio podría llegar en diciembre o en los primeros meses de 2027.