Cómo preparar tus cuentas de Google y Apple para no quedar bloqueado si te roban el celular

Aprende a prepar tus cuentas de Apple y Google para evitar que se bloqueen si te roban celular. (Apple - Google)

Guardar

Perder el celular puede dejar sin acceso a la cuenta de Google o a la de Apple si el teléfono era el único modo de recibir códigos. Las páginas de ayuda de ambas empresas explican qué dejar listo antes: códigos de respaldo, llaves de acceso y contactos de recuperación.

La preparación toma pocos minutos y se hace desde un dispositivo que todavía funcione. Lo que sigue reúne los pasos que Google y Apple describen en su soporte oficial, tal como figuran en las versiones en español de esas páginas. Los nombres de los menús pueden variar según el dispositivo y la versión del sistema.

PUBLICIDAD

Antes de empezar conviene saber qué se pierde con el teléfono. Google advierte que los códigos enviados por mensaje de texto o llamada pueden caer en manos de atacantes que logren interceptar el número de teléfono. Por eso recomienda sumar otros métodos de verificación para el caso de que el teléfono se pierda.

Apple y Google cuentan con herramientas para proteger tus cuentas en caso de que te roben tu celular. REUTERS/Dado Ruvic/

En Google: códigos de respaldo y llaves de acceso

El primer paso es activar la verificación en dos pasos, que agrega una segunda comprobación además de la contraseña. En la cuenta de Google, hay que entrar en Seguridad e inicio de sesión y, en el apartado “Cómo inicias sesión en Google”, elegir Activar verificación en dos pasos. Si la cuenta es de un trabajo o centro educativo, es posible que el administrador deba habilitarla.

PUBLICIDAD

El segundo paso es generar los códigos de verificación alternativos. Dentro de Verificación en dos pasos, en la sección “Códigos de verificación alternativos”, se elige Obtener códigos. Cada conjunto trae 10 códigos de 8 dígitos y cada uno funciona una sola vez. Google sugiere imprimirlos y guardarlos donde se guarda el pasaporte u otros documentos importantes.

Si el conjunto se pierde o se sospecha que alguien lo vio, se puede generar uno nuevo con la opción Actualizar, y el anterior queda desactivado. Los códigos no deben compartirse con nadie. Google aclara que solo los pide al iniciar sesión. Quienes usan el Programa de Protección Avanzada no pueden descargarlos.

PUBLICIDAD

Google ofrece llaves de acceso y códigos de respaldo. EFE/EPA/FILIP SINGER

El tercer paso son las llaves de acceso. Permiten iniciar sesión con la huella, el rostro o el bloqueo de pantalla, y según Google se pueden crear en un teléfono, en una computadora o en una llave de seguridad física. Al iniciar con una llave de acceso se omite el segundo paso, porque el dispositivo ya prueba que la persona lo tiene consigo.

Si el celular se pierde, la página de solución de problemas de Google enumera las alternativas para entrar: otro teléfono con la sesión iniciada, otro número agregado a la verificación, un código alternativo guardado, una llave de seguridad física o una llave de acceso creada en otro dispositivo. Cuantas más de esas opciones estén listas, menos trámites habrá.

PUBLICIDAD

Apple parte de una idea parecida. Un dispositivo de confianza es un iPhone, iPad, Apple Watch, Apple Vision Pro o Mac donde ya se inició sesión con autenticación de dos factores. Según la página de soporte, si hay uno disponible puede bastar con cambiar la contraseña desde él, sin pasar por la recuperación de la cuenta.

Sin dispositivo de confianza, Apple pide factores de recuperación: el número de teléfono de confianza, un código de un contacto de recuperación, el correo de la cuenta, la tarjeta de crédito asociada o una clave de recuperación. Si nada de eso alcanza, existe la recuperación de la cuenta, un proceso que según Apple puede tardar varios días o más.

PUBLICIDAD

Apple cuenta con dispostivos de confianza y contactos de recuperación. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

El contacto de recuperación es una persona que puede darle al usuario un código de seis dígitos para restablecer la contraseña. No accede a la cuenta ni a sus datos. En el iPhone o iPad, se configura en Ajustes, tocando el nombre del usuario, luego Inicio de sesión y seguridad, Contactos de recuperación y Añadir contacto de recuperación. Se admiten hasta cinco.

Apple pide que ambas personas tengan iMessage activado y un dispositivo con iOS 15, iPadOS 15 o macOS Monterey 12 o posterior. Si el elegido pertenece al grupo En familia, se agrega automáticamente. Si no, debe aceptar una invitación en la app Mensajes. Apple no sabe quiénes son esos contactos, así que el usuario debe recordarlos.

PUBLICIDAD

Clave de recuperación: una opción con una condición

La clave de recuperación es opcional. Es un código de 28 caracteres que, junto con un número de teléfono de confianza y un dispositivo Apple, permite recuperar la cuenta. Se crea en Ajustes, Inicio de sesión y seguridad, Clave de recuperación. Apple recomienda imprimirla o anotarla y guardar copias en más de un lugar.

Un plano medio muestra las manos de una persona introduciendo un código para desbloquear la pantalla de su teléfono móvil, lo que ilustra el proceso cotidiano de acceso a dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La condición es seria. Según Apple, al activar la clave se desactiva el proceso estándar de recuperación de cuenta, y si la clave se pierde la empresa no puede proporcionarla. Sin ella, el usuario puede perder el acceso a todos los datos de su cuenta. Apple pide no guardarla en Contraseñas, Fotos en iCloud, Notas ni iCloud Drive.

PUBLICIDAD

Para elegir entre ambas opciones, la página de Apple indica decidir entre un contacto de recuperación o una clave cuando se configura la Protección de datos avanzada de iCloud. En ambas empresas, un paso final es comprobar que el correo y el número de teléfono asociados a la cuenta sigan siendo accesibles. En Apple, cualquier correo o número vinculado sirve para iniciar sesión.