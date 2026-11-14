River Plate anunció un nuevo avance en las obras del techado y la ampliación del Monumental: el cambio histórico

River Plate modificará su histórica fachada de ingreso al estadio Monumental

Guardar

River Plate desmontará de forma parcial el cartel de bienvenida ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta para permitir el ingreso de maquinaria necesaria en una nueva etapa de las obras de ampliación y techado del estadio Monumental. El acceso conservará transitoriamente la inscripción “River Plate”, mientras que se retirará el tramo correspondiente a “Club Atlético”.

El club informó que los trabajos comenzaron el viernes 13 de noviembre. La intervención también contempla el desmonte de cuatro portones y la demolición de 11,5 metros lineales del alero de hormigón que sostiene la estructura. La apertura facilitará el paso de una grúa hacia la calle interna del estadio, donde se instalará una estructura provisoria para la iluminación de la tribuna San Martín.

PUBLICIDAD

La modificación sobre uno de los ingresos más identificados con el Monumental no será permanente. River prevé reconstruir el cartel cuando concluyan las tareas vinculadas con la nueva bandeja y el techo que cubrirá las tribunas. El cambio forma parte de una obra que apunta a llevar el aforo a 101 mil espectadores y a modificar la circulación, los accesos y la estructura superior del escenario de Núñez.

River Plate mostró la fachada del Estadio en la tribuna Sívori tras la instalación de la nueva tecnología LED

El espacio que se abrirá sobre Figueroa Alcorta permitirá montar una cinta de iluminación provisoria en la tribuna San Martín. El sistema entrará en funcionamiento en 2027 y sustituirá a las luminarias actuales, que deberán retirarse junto con sus soportes para habilitar la construcción de la quinta bandeja.

PUBLICIDAD

La medida responde a la necesidad de mantener condiciones de competencia mientras avanzan los trabajos. River pretende jugar la mayor parte de sus partidos como local en el Monumental durante los 36 meses proyectados de obra. El cronograma contempla que el equipo deba mudar su localía en no más de tres encuentros.

La nueva bandeja agregará 16 mil lugares para socios sin cargo extra y se integrará al anillo superior de las tribunas. Esa estructura se apoyará en el conjunto de columnas que también sostendrá la cubierta integral.

El plan fue diseñado junto con la firma alemana Schlaich Bergermann Partner, responsable de proyectos como el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Maracaná y el Santiago Bernabéu. River mostró además el paso a paso de la construcción a través de un render animado, que exhibió la secuencia prevista para levantar la quinta bandeja y el techo.

PUBLICIDAD

River Plate anunció una "histórica" obra en su cancha y mostró cómo quedará el mítico escenario

La modificación del cartel de Figueroa Alcorta se suma a los trabajos que ya cambiaron el perfil del estadio. Desde junio, los operarios comenzaron a retirar la pantalla gigante de la tribuna Sívori, una estructura que dejó a la vista los hierros de su soporte y ya no acompaña los partidos en Núñez.

El desmontaje forma parte de un recambio que incluirá dos pantallas de última generación de 25 metros de largo por ocho de alto. Una ocupará el sector donde estaba el dispositivo de la Sívori y la otra se ubicará en la Centenario, una vez que finalice la construcción de la cubierta y de la nueva bandeja.

PUBLICIDAD

En septiembre, River había presentado la renovación de la fachada de la tribuna Sívori mediante una instalación LED. El sistema incorporó más de 1.000 metros de luces de alta eficiencia para iluminar una bandera de 157 metros con los colores rojo y blanco.

Así luce la fachada del Estadio en la tribuna Sívori tras la instalación de la nueva tecnología LED

La actual transformación del Monumental constituye una nueva etapa de los cambios iniciados en 2020. Aquel proceso incluyó la incorporación de un césped híbrido, sistemas de drenaje y climatización para el campo de juego.

River rebajó el terreno de juego, eliminó la pista de atletismo y construyó tribunas bajas y palcos. Esas reformas elevaron la capacidad del estadio a 85.018 personas. Más tarde, el club realizó nuevas intervenciones sobre el césped, que atravesó un recambio de semillas y el uso de iluminación artificial para recuperar sectores afectados por las condiciones climáticas y el calendario de recitales.

PUBLICIDAD

El inicio formal de la nueva obra se produjo en junio, cuando River puso en marcha las tareas de excavación y preparación de las fundaciones. El proyecto contempla remover 17 mil metros cúbicos de tierra, utilizar 1.684 toneladas de acero y 17.230 metros cúbicos de hormigón. Las bases tendrán profundidades de entre 16 y 27 metros para sostener la nueva tribuna 360° y el techo.

La estructura incluirá 100 columnas, 50 de ellas con forma de V, además de una cubierta metálica con aislamiento acústico y una membrana traslúcida para permitir el ingreso de luz natural. El diseño también prevé nuevas escaleras, ascensores, núcleos de servicios, una circulación bajo la grada del Nivel 5 y un patio gastronómico en la San Martín Baja.

PUBLICIDAD

Así lucirá el estadio Monumental tras ser techado y la construcción de una quinta bandeja

El proyecto tiene un presupuesto estimado de USD 145 millones. River prevé afrontar la inversión mediante un crédito internacional, los ingresos que generen la ampliación y los eventos, además de recursos derivados de acuerdos comerciales vinculados con el nombre del estadio.

El club selló un convenio para la explotación de recitales y el naming del Monumental, cuyos detalles fueron explicados en el acuerdo con Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live. Más adelante, River informó que la empresa estadounidense asumiría formalmente las gestiones para encontrar una nueva denominación comercial del estadio desde el 1 de enero de 2027.

PUBLICIDAD

Las obras también abarcan el Puente Labruna y los accesos hacia la avenida Udaondo. Allí se desarrollan tareas sobre la fachada, los ingresos vehiculares, el enrejado de los sectores inferiores y un nuevo núcleo de circulación. El proyecto incluye una pasarela peatonal para ordenar los movimientos del público en los días de partido.

La nueva intervención sobre Figueroa Alcorta permite conectar esas tareas externas con los trabajos que se ejecutan dentro del estadio. Con el ingreso de la grúa y el montaje de la iluminación provisoria, River dará otro paso en un proceso que prevé finalizar en 2029.