La NASA enviará a la Luna un robot con energía nuclear construido con piezas de repuesto de Marte

Un logo de la NASA, en una fotografía de archivo. EFE/AARON M. SPRECHER

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La NASA confirmó el 7 de noviembre que construirá PROMISE, un robot de seis ruedas con energía nuclear que aterrizará en el polo sur de la Luna para buscar hielo y otros recursos. Se fabricará con piezas de repuesto de los robots de Marte Curiosity y Perseverance, y su lanzamiento está previsto para fines de 2028.

El anuncio se hizo en la exposición aeroespacial MAX POWER, en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. El administrador de la agencia, Jared Isaacman, dijo que la NASA construye la base lunar “misión por misión” y que los astronautas llegarán a una superficie donde ya esperarán los primeros elementos de esa base.

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PROMISE son las siglas en inglés de Rover Polar para Observación, Mapeo y Exploración In Situ. La misión durará 18 meses y estará a cargo del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), en California, que administra la agencia junto con el Instituto de Tecnología de California (Caltech).

Un robot para la Luna será construido con las piezas de repuesto de los que ya se encuentran en Marte. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Un robot de Marte adaptado para la Luna

El JPL construirá el vehículo con la electrónica, la estructura y el sistema de movilidad de la copia de pruebas de Curiosity, el robot que explora Marte desde hace más de una década. También integrará componentes de repuesto de Curiosity y Perseverance. Según la NASA, usar hardware ya probado reduce el costo y acorta los plazos de ensayo.

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La agencia evaluó la compatibilidad de esas piezas con el entorno lunar y concluyó que soportan las condiciones extremas del polo sur. Esa zona tiene cráteres con zonas permanentemente en sombra, donde se cree que hay hielo.

La energía vendrá de un generador termoeléctrico de radioisótopos, un dispositivo que transforma en electricidad el calor de la desintegración radiactiva. Según la NASA, eso le permitirá operar durante las largas noches lunares y dentro de las regiones sin luz solar, algo que limita a los vehículos con paneles solares.

La Nasa adaptará un robot de Marte para que explore la Luna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El robot llevará un taladro que extraerá material del suelo hasta cerca de un metro de profundidad para caracterizar hielo y otras sustancias. También tendrá espectrómetros para analizar la composición química, sensores de temperatura y radiación y cámaras de luz visible. Probará además un sistema de cómputo resistente a la radiación y sensores de navegación autónoma.

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La científica de la misión, James Keane, planetólogo del JPL, liderará el proyecto, según informó Scientific American. La agencia describe a PROMISE como un explorador previo a las operaciones de la base lunar.

El robot que irá a la Luna llevará un taladro para extraer material de hasta un metro de profundidad. (NASA)

Blue Origin llevará el robot, con USD 94 millones

La NASA adjudicó a Blue Origin un contrato base de USD 94 millones, con una opción de otros USD 140 millones según el desempeño, para entregar PROMISE en el polo sur con su módulo de aterrizaje Mark 1. El premio amplía el encargo de mayo de 2026 para llevar dos vehículos de terreno lunar.

El plan incluye otras piezas. La agencia eligió ocho empresas para competir por futuras entregas de carga en la Luna dentro del programa CLPS 2, un contrato de 10 años con valor máximo combinado de USD 10.000 millones. Las empresas son Blue Origin, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, ispace-U.S., Lockheed Martin Space, Northrop Grumman Space Systems, SpaceX y Voyager Technologies.

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Además, la NASA elevó el valor del contrato vigente CLPS 1.0 de USD 2.600 millones a USD 4.200 millones. Ese contrato seguirá abierto hasta noviembre de 2028, con cinco años más para completar las entregas ya adjudicadas, hasta noviembre de 2033.

Blue Origin será la empresa encargada de llevar el robot a la Luna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Drones, satélites y una torre de energía

La agencia otorgó seis encargos de lanzamiento y transporte espacial por unos USD 1.300 millones en total a Arrow Science and Technology, Blue Origin e Impulse Space. Incluyen el envío de los drones MoonFall, diseñados para explorar zonas fuera del alcance de los robots tradicionales, y de la nave CAPSTONE 02.

SpaceX lanzará en 2028 satélites de comunicaciones a la órbita lunar en una nave Starship, como demostración de una futura red para mantener conectados a astronautas y controladores. La NASA también comprará componentes de una torre solar con baterías y transferencia inalámbrica de energía, y prevé una convocatoria para sistemas integrados de energía a comienzos de 2027.

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