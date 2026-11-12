Xbox y Take-Two firman un acuerdo por 10 años: GTA 6 será el primer beneficiado a pocos días de su lanzamiento

Xbox y Take-Two anuncian una alianza por 10 años. (Microsoft - Take-Two)

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Xbox y Take-Two Interactive, propietaria de Rockstar Games, anunciaron una alianza estratégica que se extenderá durante los próximos diez años y que tendrá a Grand Theft Auto VI (GTA 6) como uno de sus primeros protagonistas.

El acuerdo permitirá que el esperado videojuego llegue a más usuarios mediante Xbox Cloud Gaming desde el 19 de noviembre, fecha prevista para su lanzamiento mundial, incluso en consolas de la generación anterior como Xbox One.

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La noticia fue confirmada por Asha Sharma, presidenta de Xbox, quien comunicó el inicio de esta colaboración a través de sus redes sociales. La directiva también reveló que GTA 6 ya se convirtió en el videojuego con más reservas de toda la historia de Microsoft Store, aunque no proporcionó cifras sobre la cantidad de copias adquiridas anticipadamente.

Asha Sharma, CEO de Xbox, dio a conocer que la compañía de videojuegos firmó un acuerdo de 10 años con Take-Two. (X)

Por ahora, ambas compañías no han revelado todos los detalles del acuerdo ni las iniciativas que desarrollarán durante la próxima década. Sin embargo, la primera consecuencia concreta será ampliar las posibilidades de acceso a los videojuegos de Rockstar mediante la infraestructura de juego en la nube de Microsoft.

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GTA 6 llegará a Xbox One mediante el juego en la nube

Uno de los aspectos más llamativos de esta alianza es que permitirá jugar GTA 6 en Xbox One, una consola que pertenece a la generación anterior y que no recibirá una versión nativa del videojuego.

La posibilidad será habilitada mediante Xbox Cloud Gaming, el servicio que transmite los videojuegos desde servidores remotos hacia diferentes dispositivos. En lugar de ejecutar directamente el título, la plataforma procesa el contenido en sus servidores y envía la imagen al equipo del usuario a través de internet.

Esto significa que quienes todavía tengan una Xbox One podrán acceder a la nueva aventura de Rockstar sin necesidad de comprar una Xbox Series X o Xbox Series S. La experiencia dependerá de la calidad de la conexión a internet, ya que el videojuego se ejecutará mediante transmisión en línea.

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Xbox anunció que su consola Xbox One podrá ejecutar GTA 6 a través de su servicio en la nube. (GTA 6 - Xbox)

El servicio también estará disponible para los propietarios de Xbox Series X y Series S. Sin embargo, Microsoft aclaró que la versión transmitida utilizará los ajustes gráficos de Xbox Series S, por lo que no ofrecerá la misma calidad visual que ejecutar GTA 6 directamente en una Xbox Series X.

Otro detalle importante es que el videojuego no estará incluido en Xbox Game Pass. Para utilizar esta modalidad, los jugadores tendrán que adquirir previamente una copia de GTA 6 y contar con acceso al servicio de juego en la nube.

GTA 5 y Red Dead Redemption 2 también llegarán a Xbox Cloud Gaming

La colaboración entre Microsoft y Take-Two no estará limitada al lanzamiento de GTA 6. Las compañías también confirmaron que otros videojuegos importantes de Rockstar Games se incorporarán a Xbox Cloud Gaming durante los próximos meses.

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Entre ellos se encuentran Grand Theft Auto V y Red Dead Redemption 2, dos de las producciones más exitosas del estudio. Su llegada permitirá que los usuarios accedan a estos títulos mediante transmisión en la nube, sin depender exclusivamente de una consola capaz de ejecutarlos de manera local.

GTA 5 y Red Dead Redemption 2 llegarán al Game Pass de Xbox en los próximos meses.

La incorporación de ambos videojuegos ampliará el catálogo disponible en la plataforma de Microsoft y permitirá que más jugadores disfruten de las producciones de Rockstar desde diferentes dispositivos compatibles.

Aunque no se han especificado las fechas exactas de disponibilidad, la compañía adelantó que estos títulos formarán parte de las próximas incorporaciones al servicio.

Una alianza que durará una década

El acuerdo entre Xbox y Take-Two representa una colaboración a largo plazo entre dos compañías con una presencia importante en la industria de los videojuegos.

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Take-Two Interactive es propietaria de Rockstar Games, responsable de franquicias como Grand Theft Auto y Red Dead Redemption. También controla 2K, compañía detrás de series como NBA 2K y Borderlands, además de Zynga, especializada en videojuegos para dispositivos móviles.

La alianza podría abrir nuevas oportunidades para que Microsoft incorpore más producciones de estas empresas a sus servicios digitales y amplíe el alcance de sus plataformas.

Xbox no ha revelado por completo que alcances tiene la alianza que firmó con Take-Two.

Por ahora, no se han anunciado otros videojuegos que formen parte del acuerdo ni se conocen sus condiciones comerciales. Tampoco se ha confirmado si habrá beneficios adicionales para los suscriptores de Xbox Game Pass.

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La primera prueba de esta colaboración llegará el 19 de noviembre, cuando GTA 6 debute en el mercado y pueda jugarse mediante Xbox Cloud Gaming. La posibilidad de acceder al título desde una Xbox One representa uno de los movimientos más importantes de Microsoft para ampliar el alcance de su servicio de juego en la nube.