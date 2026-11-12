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El momento en que dos guardias de honor se desplomaron en el Elíseo mientras Macron recibía al presidente de Eslovaquia

El primero cayó hacia atrás y golpeó contra un pilar. Poco después, otro uniformado sufrió un malestar. La presidencia francesa no informó sobre su estado ni sobre la causa

Macron se acercó al primer guardia, que fue retirado del lugar por personal del palacio, y luego saludó al presidente eslovaco, Peter Pellegrini. La ceremonia continuó.
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Dos integrantes de la Guardia Republicana, el cuerpo militar encargado de las ceremonias y la custodia del Palacio del Elíseo, se descompensaron este miércoles durante la bienvenida al presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, en París. Hasta la mañana del jueves no había información oficial sobre su estado de salud ni sobre la causa.

Según las imágenes de la televisión eslovaca TV JOJ, cuando el auto de Pellegrini llegó al patio de honor, uno de los guardias saludó con su sable, se tambaleó, lo soltó y cayó hacia atrás contra un pilar, a pocos pasos del presidente francés, Emmanuel Macron. Parecía inconsciente. Macron se dio vuelta, se acercó junto a personal del palacio y varias personas asistieron al soldado y lo retiraron del lugar.

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Pocos segundos después, mientras los dos presidentes se saludaban en el perron, se oyó caer un sable al otro lado del patio, fuera de cámara. Un segundo guardia sufrió un malestar. Se mantuvo de pie al recibir ayuda y fue llevado al interior del palacio. Luego, ambos mandatarios entraron al edificio y retomaron la visita.

No es la primera vez que un guardia del Elíseo sufre un malestar en una ceremonia oficial. En junio de 2023, un integrante de la Guardia Republicana tuvo un desvanecimiento durante la recepción al presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, con unos 30 grados en el patio, según la prensa francesa. En ese caso, el protocolo indicaba que el presidente no interviniera y sus colegas lo asistieron.

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Los temas de la visita

Pellegrini y Macron mantuvieron una reunión bilateral en el Elíseo. El mandatario eslovaco dijo que hablaron de energía nuclear, incluida la posible provisión de combustible nuclear francés a Eslovaquia, y de la industria aeronáutica y de defensa. Mencionó un contrato firmado recientemente por tres helicópteros pesados de un fabricante francés y dijo que Francia podría presentarse a una licitación para helicópteros más ligeros. También trataron de Ucrania y de cómo la Unión Europea podría participar en una negociación, y de la protección de los jóvenes frente a las redes sociales. Pellegrini sostuvo que no existe una solución militar.

Según el mandatario, Francia es el octavo mercado comercial de Eslovaquia y las empresas francesas emplean a más de 35.000 personas en su país.

Quién es Pellegrini

El presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, en una conferencia de prensa durante la cumbre de presidentes del Grupo de Visegrado, en Trenčín, el 5 de noviembre. (Foto: REUTERS/Radovan Stoklasa)
El presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, en una conferencia de prensa durante la cumbre de presidentes del Grupo de Visegrado, en Trenčín, el 5 de noviembre. (Foto: REUTERS/Radovan Stoklasa)

Pellegrini, de 50 años, asumió la presidencia de Eslovaquia en junio de 2024, tras ganar las elecciones de abril con 53% de los votos. Es un ex primer ministro y lidera el partido Hlas, socio de la coalición de gobierno del primer ministro, Robert Fico, de quien es aliado de larga data. El cargo es sobre todo ceremonial, pero Pellegrini tiene influencia en política exterior.

Eslovaquia es uno de los países de la Unión Europea más críticos con el apoyo militar a Ucrania. En diciembre de 2025, Pellegrini dijo que financiar con fondos europeos la compra de armas “solo prolonga el conflicto”. Pidió en cambio destinar fondos a la reconstrucción de Ucrania y respaldar los esfuerzos de Estados Unidos para llevar a Vladimir Putin a la mesa de negociaciones.

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