OpenAI anunció el fin de los modos de voz Advanced y Standard de ChatGPT

OpenAI retirará varios modos de voz de ChatGPT el 11 de diciembre de 2026 para reemplazarlos por GPT-Live. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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OpenAI anunció que retirará los modos de voz Advanced y Standard de ChatGPT el 11 de diciembre de 2026 y los sustituirá por GPT-Live, su sistema de conversación por voz más reciente.

La empresa liderada por Sam Altman busca concentrar el desarrollo de estas funciones en un único modelo después de que el uso de la voz casi se duplicara desde julio de 2026.

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Los usuarios recibirán una notificación sobre el cambio en noviembre de 2026. Durante el período de transición podrán continuar con las opciones anteriores, pero luego dejarán de aparecer en el selector ubicado en Ajustes > Voz.

El uso de las funciones de voz dentro de ChatGPT casi se duplicó desde julio según los datos de la empresa. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Quienes hubiesen elegido alguno de los dos modos retirados pasarán automáticamente a GPT-Live. Las conversaciones mantenidas con esas alternativas permanecerán guardadas en el historial de ChatGPT y podrán continuarse por texto o mediante la nueva modalidad de audio.

Qué novedades trae el GPT-Live en la interfaz de ChatGPT

GPT-Live funciona con un sistema dúplex completo, capaz de escuchar y hablar de manera simultánea. Esto le permite dar señales de atención durante el diálogo, con expresiones como “mhmm” o “sí”, intervenir en intercambios rápidos o permanecer en silencio cuando la persona necesita tiempo para pensar.

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Además, el modelo puede derivar preguntas complejas o tareas que requieren mayor atención a los sistemas de texto de la compañía. Mientras esas tareas se procesan en segundo plano, la conversación de voz puede mantenerse activa.

Las conversaciones anteriores permanecerán en el historial y admitirán continuidad por texto o mediante la nueva herramienta de audio. (Foto: Europa Press)

La versión Advanced utilizaba el modelo de voz anterior de OpenAI, que procesaba y generaba audio de forma nativa. Sin embargo, debía esperar a que el usuario terminara de hablar antes de responder, una limitación que volvía la interacción más rígida y repetitiva.

El modo Standard combinaba tres componentes: un sistema de conversión de voz a texto para transcribir lo dicho, un modelo de lenguaje para elaborar la respuesta y una tecnología de texto a voz para reproducirla. Ese esquema permitió el funcionamiento original de ChatGPT Voice, aunque generaba respuestas más lentas y podía perder información tanto en audio como en texto.

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Cuáles funciones se conservarán de la tecnología anterior

La compañía incorporará a GPT-Live aprendizajes obtenidos del uso de los dos sistemas que serán eliminados. Las áreas previstas para mejoras incluyen la profundidad y el detalle de las respuestas, la continuidad de las conversaciones y una personalización más precisa.

El sistema dúplex completo de GPT-Live permite escuchar y hablar de manera simultánea durante la interacción. (Foto: Europa Press)

OpenAI reconoció que algunos usuarios están habituados al estilo de interacción de los modelos anteriores y que el cambio puede resultar complejo. Por ese motivo, su Centro de Ayuda incluye orientaciones para adaptarse a las transiciones entre modelos.

Asimismo, los GPT personalizados conservarán la voz Advanced hasta que esa tecnología deje de estar disponible. La modificación afectará a quienes usen asistentes configurados para tareas específicas dentro de ChatGPT.

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La reproducción de video en directo y la función para compartir pantalla seguirán operando con la tecnología de voz Advanced hasta que GPT-Live incorpore esas capacidades.

Los usuarios de ChatGPT recibirán una notificación sobre el cambio de interfaz en noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Qué impacto tendrá la unificación de los modelos de voz en ChatGPT

La decisión permite a OpenAI concentrar las actualizaciones, las correcciones y las nuevas funciones en una sola arquitectura. Hasta ahora, la coexistencia de varias opciones obligaba a mantener sistemas con capacidades y límites distintos dentro de la aplicación.

Para los usuarios, el resultado será una experiencia más homogénea entre dispositivos y tipos de conversación. Reducirá la necesidad de elegir una modalidad antes de iniciar un diálogo, aunque eliminará la posibilidad de optar por un sistema con un comportamiento específico según las preferencias de cada persona.

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La centralización facilitará que OpenAI mida el rendimiento de la voz en situaciones reales y ajuste sus respuestas con mayor rapidez. La empresa podrá identificar fallas recurrentes sin dividir los datos entre modelos distintos.