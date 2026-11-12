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La Unión Europea propuso que los usuarios puedan apagar el desplazamiento infinito y la reproducción automática

La propuesta de la Comisión Europea también vetaría a menores las cajas de premios al azar de los videojuegos y exigiría a los influencers señalar la publicidad

La Unión Europea propone que los usuarios puedan apagar el scroll infinito de las redes sociales. EFE/ Stephanie Lecocq
La Unión Europea propone que los usuarios puedan apagar el scroll infinito de las redes sociales. EFE/ Stephanie Lecocq
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La Comisión Europea presentó el 11 de noviembre la Ley de Equidad Digital, una propuesta que obligaría a redes sociales, plataformas de video y videojuegos a ofrecer una herramienta para apagar las funciones pensadas para enganchar: el desplazamiento infinito, la reproducción automática y las notificaciones sin relación con la actividad del usuario.

El texto, que todavía debe pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, reemplazaría la directiva de 2005 sobre prácticas comerciales desleales por un reglamento de aplicación directa. Según The Next Web, eso sustituiría 27 regímenes nacionales por una sola norma, válida para cualquier empresa que venda a consumidores europeos, esté donde esté.

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El artículo sobre diseño adictivo enumera cuatro funciones que el usuario podrá desactivar, una por una o todas juntas: la reproducción automática sin pausas efectivas, las notificaciones ajenas a su actividad, los premios o castigos según la frecuencia de uso y los mensajes insistentes con que un chatbot simula una relación personal.

Ilustración de un joven sentado con un teléfono inteligente del que emergen docenas de notificaciones, mensajes e imágenes flotantes.
El Consejo de la Unión Europea planea que los usuarios puedan tener más control sobre las redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obligación es ofrecer el interruptor, no prohibir esas funciones. Itxaso Domínguez de Olazábal, asesora de políticas de la organización de derechos digitales EDRi, cuestionó ese punto ante EUobserver: “¿Por qué reconocer tan explícitamente el problema del diseño adictivo sin introducir obligaciones más fuertes para prevenirlo?”.

Videojuegos: cajas de premios y monedas virtuales

Los videojuegos son el sector con más restricciones. Las cajas de recompensas pagas, que entregan un objeto al azar, tendrían que mostrar la probabilidad de obtener cada premio. Quedarían prohibidas para menores de 18 años, y los adultos también podrían desactivarlas.

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Las monedas virtuales deberán indicar cuánto equivalen en dinero real. Si el producto está dirigido a menores o la empresa sabe con razonable certeza que los usa, esas monedas estarían desactivadas por defecto hasta que un padre o tutor las autorice. Los mecanismos para pagar y avanzar más rápido también quedarían vedados a menores, según el borrador de la Comisión.

Varias pilas de monedas grises y redondas con una "V" blanca en el centro, destacando sobre un fondo azul brillante degradado
Las monedas digitales en la Unión Europea deberán indicar cuál es su valor en dinero real. (Fortnite)

Para las redes sociales, las plataformas de video y los chatbots de compañía, el proyecto remite a otra norma en preparación, la ley europea de protección de menores en línea, que ya prohibiría esas funciones a los menores. La Ley de Equidad Digital se aplicaría a los adultos y a los servicios que esa otra norma no alcance.

Influencers, suscripciones y multas de hasta el 6%

Los influencers deberían marcar cada publicación comercial con las palabras “publicidad” o “colaboración comercial”, y no podrían presentarla como una opinión personal. Las marcas y agencias que los contratan tendrían que asegurar por contrato que cumplen la norma. Tampoco podrían promocionar productos peligrosos ni cuya publicidad esté prohibida.

Agustín Reyna, director general de la organización de consumidores BEUC, dijo que los usuarios esperan consejos genuinos de los influencers y no que les vendan “en silencio” una crema o una prenda de moda.

Sobre las suscripciones, The Next Web, que cita el adelanto de Euronews, informó que las pruebas gratuitas no podrían convertirse en pagas sin aceptación expresa, que las renovaciones llegarían con aviso previo y que cancelar debería ser posible en línea en pocos pasos, con derecho a hablar con una persona.

móvil - '5G' - '5G+' - celulares - tecnología - 11 de noviembre
Influencers deberán avisar a sus seguidores si una de sus publicaciones es una publicidad. (Gemini)

El mismo medio añade que una revisión paralela de las normas de cooperación en consumo permitiría a la Comisión investigar por sí misma las infracciones transfronterizas graves, con multas de hasta 6% de la facturación mundial de la empresa.

La Comisión estima que las medidas reducirían en 88.400 millones de euros el perjuicio financiero de los consumidores entre 2025 y 2035, según el resumen de DigWatch. The Next Web agrega que el costo anual para las empresas rondaría los 678 millones de euros.

El antecedente que justifica la propuesta es un estudio de 2022 de la Comisión: el 97% de los sitios y aplicaciones más populares usaba diseños engañosos, que orientan al usuario hacia la opción más rentable para la empresa, según informó EUobserver.

La propuesta pasa ahora al Parlamento Europeo y al Consejo, donde deberá negociarse antes de convertirse en ley. The Next Web anticipa años de negociación.

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