Honduras

Inflación en Honduras alcanza 6.98% presionada por combustibles y pérdidas agrícolas

El encarecimiento de los derivados del petróleo y las afectaciones climáticas a la producción agrícola impulsaron el aumento de los precios en Honduras, según el Banco Central de Honduras

Los rubros de combustibles y alimentos concentraron la mayor incidencia dentro de la canasta de precios al consumidor. EFE/David de la Paz
Los rubros de combustibles y alimentos concentraron la mayor incidencia dentro de la canasta de precios al consumidor. EFE/David de la Paz
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El costo de vida en Honduras experimentó una aceleración durante 2026, con un incremento de la inflación que comenzó a reflejarse con mayor fuerza en los precios de productos y servicios de consumo cotidiano. El indicador interanual llegó a 6.98% en octubre, prácticamente el doble del 3.46% registrado en febrero, de acuerdo con el informe más reciente del Banco Central de Honduras (BCH).

El comportamiento de los precios internacionales del petróleo y las condiciones climáticas adversas figuran entre los principales factores que explican esta evolución. Ambos fenómenos repercutieron en diferentes actividades económicas, desde el transporte y la distribución de mercancías hasta la producción y comercialización de alimentos.

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En su análisis, el BCH señala que las tensiones geopolíticas incidieron en el comportamiento de los mercados internacionales de combustibles y trasladaron parte de esas presiones a la economía hondureña.

A este escenario se suman las consecuencias del cambio climático, que afectaron la producción agrícola y redujeron la disponibilidad de determinados productos.

La aceleración inflacionaria también se refleja en la comparación mensual. Durante octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación de 0.91%, superior al 0.24% observado en el mismo mes de 2025.

Aunque la inflación interanual no alcanzó los niveles de la crisis de precios de 2022, cuando llegó a 10.18% en octubre, su avance durante los últimos meses representa una señal de presión sobre el poder adquisitivo de los consumidores.

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Combustibles y alimentos

El encarecimiento de los combustibles constituye uno de los componentes de mayor incidencia en el comportamiento inflacionario. El BCH estima que 3.67 puntos porcentuales del aumento registrado hasta octubre están relacionados con los precios internacionales de los hidrocarburos, considerando tanto sus efectos directos como indirectos sobre la economía.

El impacto también se observa en el Índice de Precios de los Combustibles (ICOM), que registró una variación interanual de 46.24% en octubre, el nivel más elevado de la serie señalada por la institución.

El Banco Central de Honduras estimó que la inflación interanual habría llegado a 7.83% sin subsidios ni medidas de contención. EFE/Gustavo Amador
El Banco Central de Honduras estimó que la inflación interanual habría llegado a 7.83% sin subsidios ni medidas de contención. EFE/Gustavo Amador

El encarecimiento de los derivados del petróleo tiene repercusiones que van más allá de lo que pagan los conductores en las estaciones de servicio. Los mayores costos de transporte y distribución se trasladan a los precios de mercancías, alimentos y otros bienes que requieren movilización para llegar a los consumidores.

A esta presión se suma el impacto de las condiciones climáticas sobre el sector agrícola. El BCH atribuye 0.47 puntos porcentuales de la inflación a estos efectos, particularmente por las afectaciones relacionadas con el fenómeno de El Niño.

Entre los cultivos perjudicados figuran el maíz y el frijol, productos fundamentales en la alimentación hondureña. Según los datos divulgados por la institución, las pérdidas alcanzaron aproximadamente tres millones de quintales, con un valor económico estimado en 151 millones de lempiras, equivalentes a unos USD 5,61 millones.

En el desglose de la inflación por rubros, los combustibles aportaron 2.48 puntos porcentuales a la variación total, seguidos por los alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1.80 puntos. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles contribuyeron con 0.69 puntos porcentuales, mientras que restaurantes y servicios de alojamiento aportaron 0.49 puntos.

BCH: sin intervenciones, inflación habría llegado a 7.83%

Pese a la aceleración de los precios, el BCH sostiene que las decisiones de política monetaria y cambiaria, junto con los subsidios temporales a los combustibles aplicados por el Gobierno, contribuyeron a contener una mayor escalada inflacionaria.

El Índice de Precios de los Combustibles anotó un aumento interanual de 46.24% en el mercado hondureño.
El Índice de Precios de los Combustibles anotó un aumento interanual de 46.24% en el mercado hondureño.

Según las estimaciones de la institución, sin esas intervenciones la inflación interanual de octubre habría llegado a 7.83%, en lugar del 6.98% observado.

El organismo atribuye parte de ese resultado a las medidas implementadas para controlar la liquidez disponible en la economía, regular las condiciones monetarias y reducir las presiones sobre el mercado cambiario.

Entre las acciones mencionadas figura el incremento de la Tasa de Política Monetaria (TPM), instrumento utilizado por el Banco Central para influir sobre las condiciones de financiamiento y el comportamiento del crédito.

En el ámbito cambiario, el BCH destacó la aplicación de un menor ritmo de deslizamiento del tipo de cambio y un plan de flexibilización del acceso a las divisas, medidas dirigidas a mantener condiciones más ordenadas en ese mercado.

Los subsidios temporales a los combustibles también formaron parte de las acciones destinadas a reducir el impacto de los precios internacionales sobre los consumidores hondureños.

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