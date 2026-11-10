Reiniciar el router cada semana: qué beneficios puede tener para la conexión a internet

Un dedo presiona el botón rojo de reinicio de un router Wi-Fi, situado junto a puertos de red y luces indicadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Reiniciar el router una vez por semana puede ayudar a recuperar la conexión cuando aparecen fallas menores, como cortes del Wi-Fi o una navegación inusualmente lenta. La medida interrumpe temporalmente la red y vuelve a establecer la comunicación con el proveedor de internet.

Sin embargo, no existe una regla universal que obligue a apagar todos los routers cada siete días: fabricantes y proveedores suelen recomendar reiniciarlos como parte de la solución de problemas, no necesariamente como una rutina fija.

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Un reinicio semanal puede contribuir a la estabilidad de la red al limpiar la memoria temporal del equipo y refrescar la conexión. Google también incluye el reinicio del módem o router entre las acciones que pueden resolver algunos problemas de internet y de conexión inalámbrica. La compañía aclara que reiniciar sus equipos Nest Wifi o Google Wifi no borra la configuración.

Los router de internet modernos cuentan con diferentes velocidades en sus puertos Ethernet.

Qué puede resolver un reinicio

El router administra la conexión entre los dispositivos del hogar y la red del proveedor. Después de permanecer encendido durante largos periodos, puede presentar errores temporales o dificultades para mantener conexiones estables. Apagarlo y volverlo a encender obliga al equipo a iniciar de nuevo sus procesos y puede resolver fallas pasajeras.

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El procedimiento puede ser útil si la red inalámbrica aparece activa, pero los dispositivos no logran conectarse a internet; si la conexión se interrumpe por momentos, o si la velocidad cae sin una causa aparente. También puede ayudar a restablecer la comunicación entre el módem y el proveedor.

El reinicio no aumenta la velocidad contratada ni soluciona todas las causas de una conexión lenta. La señal puede verse afectada por la distancia al router, las paredes, la interferencia de otros aparatos, la cantidad de dispositivos conectados o una falla del servicio. Google recomienda revisar, entre otros aspectos, los equipos que consumen mucho ancho de banda y descartar problemas con el módem o el proveedor.

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(Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo reiniciar el equipo sin borrar la configuración

Reiniciar no es lo mismo que restablecer el router de fábrica. Para reiniciarlo, normalmente basta con desconectar el cable de alimentación, esperar unos segundos y volver a conectarlo. Luego hay que esperar a que las luces indiquen que el equipo recuperó la conexión. Las instrucciones exactas pueden variar según la marca y el modelo.

El restablecimiento de fábrica, en cambio, borra ajustes personalizados, como el nombre y la contraseña de la red. Suele activarse con un botón identificado como “Reset”, por lo que no conviene mantenerlo presionado si solo se busca reiniciar el aparato. Google advierte que esta opción elimina la configuración y requiere volver a preparar la red.

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Si el módem y el router son equipos separados, puede ser necesario reiniciarlos en un orden determinado. Google recomienda desconectar el módem, esperar alrededor de dos minutos y reconectarlo; una vez que vuelva la señal del proveedor, se puede verificar la conexión del router. Los tiempos y pasos pueden cambiar según el equipo y el servicio contratado.

Los router modernos ahora cuentan con puertos ethernet que distribuyen diferentes velocidades de internet.

¿Hace falta apagarlo todas las noches?

No necesariamente. Apagar el router cada noche corta la conexión de cámaras, alarmas, teléfonos por internet y otros dispositivos que dependen de la red. También puede interrumpir descargas o actualizaciones programadas. Si el equipo funciona con normalidad, no hace falta desconectarlo a diario solo para intentar mejorar el rendimiento.

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El reinicio semanal puede servir como mantenimiento sencillo para algunos equipos, pero los problemas frecuentes merecen una revisión más profunda. Si la conexión vuelve a fallar poco después de cada reinicio, conviene comprobar la configuración, actualizar el firmware siguiendo las instrucciones del fabricante o contactar al proveedor. Reiniciar puede ser una primera medida práctica; no reemplaza mantener el router actualizado, usar una contraseña segura ni investigar fallas persistentes.