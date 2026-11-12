Costa Rica

Uno de cada cuatro universitarios en Costa Rica ha pensado en cambiarse de carrera, según estudio nacional

Una investigación realizada a más de 1.100 estudiantes revela que la calidad de la orientación vocacional influye en las dudas sobre la elección profesional. Las diferencias entre colegios públicos y privados también forman parte de los hallazgos.

El 27.6% de los universitarios encuestados en Costa Rica ha considerado cambiarse de carrera, según una investigación realizada por Aurens Global. Fuente: Universidad de Costa Rica
El 27.6% de los universitarios encuestados en Costa Rica ha considerado cambiarse de carrera, según una investigación realizada por Aurens Global. Fuente: Universidad de Costa Rica
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Elegir una carrera universitaria no siempre significa estar convencido de la decisión. En Costa Rica, el 27.6% de los estudiantes universitarios encuestados ha considerado cambiarse de carrera o cree probable hacerlo, según los resultados de un estudio nacional que advierte sobre las diferencias en el acceso y la calidad de la orientación vocacional.

La investigación fue elaborada por Aurens Global mediante consultas a 1.162 estudiantes y determinó que, aunque gran parte de los jóvenes recibió algún tipo de asesoramiento antes de ingresar a la universidad, no todos contaron con herramientas suficientes para tomar una decisión informada.

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De acuerdo con el Estudio Nacional de Orientación Vocacional, aproximadamente el 80% de los participantes realizó al menos una actividad de orientación antes de seleccionar su carrera.

Sin embargo, el acompañamiento recibido parece estar relacionado con el nivel de seguridad que los estudiantes tienen sobre su elección profesional.

Entre quienes calificaron la orientación vocacional como de alta calidad, únicamente el 18.3% manifestó intención de cambiarse de carrera. En contraste, ese porcentaje aumentó al 45.1% entre quienes consideraron deficiente el asesoramiento recibido.

Diferencias entre colegios públicos y privados

El estudio también examinó las herramientas utilizadas por los estudiantes antes de ingresar a la educación superior.

Las ferias universitarias encabezan las preferencias, con un 34.1%, seguidas por los test vocacionales, con un 26.5%, y las charlas de orientación, con un 19.5%.

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Mediante grupos focales con estudiantes y madres de familia, la investigación identificó diferencias en el acompañamiento que reciben los jóvenes según el tipo de institución educativa.

En los colegios públicos, los participantes señalaron que la orientación suele llegar tarde, ofrece poca atención personalizada y existen dificultades para acceder a ferias educativas.

Mientras tanto, en los colegios privados, el acompañamiento comienza generalmente más temprano, pero algunos participantes lo consideran superficial.

Otro hallazgo fue que ciertos estudiantes recurren a herramientas de inteligencia artificial para resolver sus inquietudes vocacionales, incluso como sustituto de la asesoría profesional.

Llobelky Hasbun, vocera de Aurens Global, advirtió sobre las desigualdades existentes entre los centros educativos.

“Nos encantaría que todos los estudiantes en Costa Rica tuvieran las mismas posibilidades y acceso al acompañamiento, sin embargo, esto no es una realidad en nuestro país”, manifestó.

La representante agregó que algunas instituciones de secundaria no cuentan con profesionales en orientación, situación que puede limitar el acceso a información sobre alternativas académicas.

Las ferias universitarias, los test vocacionales y las charlas educativas son las principales herramientas utilizadas por los jóvenes costarricenses para elegir una carrera. Crédito: EducationUSA Costa Rica
Las ferias universitarias, los test vocacionales y las charlas educativas son las principales herramientas utilizadas por los jóvenes costarricenses para elegir una carrera. Crédito: EducationUSA Costa Rica

Casi 27,000 estudiantes recibieron orientación durante 2026

Ante los resultados, Aurens Global y la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) desarrollaron iniciativas dirigidas a estudiantes de secundaria.

Según los registros suministrados por ambas organizaciones, al 30 de septiembre de 2026 se habían realizado 526 charlas, con una participación acumulada de 26,984 estudiantes.

El programa Alianza por el Futuro alcanzó a 15,594 jóvenes mediante 305 charlas, mientras que la iniciativa UBICATEX llegó a 11,390 estudiantes en 221 actividades.

Las jornadas incluyen información sobre carreras universitarias, becas, financiamiento educativo, acreditación académica y herramientas para evaluar distintas opciones profesionales.

Efraín Miranda Carballo, secretario ejecutivo de CONAPE, destacó la importancia de proporcionar información sobre las posibilidades de estudio y los mecanismos de financiamiento.

“Que un joven conozca a tiempo sus opciones de estudio y de financiamiento puede cambiar por completo su futuro”, señaló.

Más de 26,900 estudiantes de secundaria participaron en jornadas de orientación vocacional desarrolladas por Aurens Global y CONAPE durante los primeros nueve meses de 2026.
Más de 26,900 estudiantes de secundaria participaron en jornadas de orientación vocacional desarrolladas por Aurens Global y CONAPE durante los primeros nueve meses de 2026.

Desde 2023, ambas giras reportan una participación acumulada superior a 100,000 estudiantes en diferentes regiones del país.

Las actividades también han llegado a centros educativos indígenas, mediante 17 visitas que permitieron atender a más de 500 estudiantes.

Hasbun explicó que estas iniciativas buscan complementar el trabajo de los orientadores de secundaria y ofrecer información antes de que los jóvenes deban decidir qué carrera estudiar.

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