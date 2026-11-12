El Salvador oficializa el acuerdo comercial de alcance parcial con Belice

Representantes de El Salvador y Belice estrechan sus manos tras formalizar el Acuerdo de Alcance Parcial entre ambas naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Diario Oficial de El Salvador publicó el 27 de octubre el texto del Acuerdo de Alcance Parcial entre los gobiernos de El Salvador y Belice, un instrumento que prevé preferencias arancelarias, mecanismos de cooperación aduanera, medidas de defensa comercial y acciones para promover inversiones entre ambos países.

El documento fue firmado en San Salvador el 13 de agosto de 2026 por la ministra de Economía salvadoreña, María Luisa Hayem Brevé, y por el ministro de Estado de Belice, Marconi Devane Leal Jr., a cargo de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

PUBLICIDAD

El acuerdo parte del reconocimiento de que ambos países integran la Organización Mundial del Comercio (OMC) y busca fortalecer sus relaciones económicas y comerciales. También contempla la condición de Belice como País Menos Desarrollado dentro de la Comunidad del Caribe (Caricom), además de los compromisos de El Salvador como miembro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Rebajas arancelarias para mercancías incluidas en anexos

El texto establece que las partes reducirán o eliminarán los derechos de aduana para las mercancías detalladas en sus anexos, siempre que cumplan las reglas de origen previstas.

Las banderas oficiales de El Salvador y Belice se presentan juntas en una composición dividida verticalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las preferencias se aplicarán en tres categorías. La primera abarca productos con márgenes de preferencia de entre 25% y 100%, que entrarán en vigor en su totalidad desde la vigencia del acuerdo. La segunda prevé una desgravación en cinco reducciones anuales iguales, mientras que la tercera fija un proceso de 10 reducciones anuales.

PUBLICIDAD

También habrá una categoría para mercancías con condiciones específicas de acceso o concesiones arancelarias. El acuerdo prohíbe, además, la aplicación de otros derechos y cargos sobre los productos enumerados en los anexos.

Las partes mantendrán los márgenes de preferencia mediante la reducción de los aranceles aplicados a importaciones de terceros países bajo el criterio de Nación Más Favorecida. El documento fija como fecha de referencia el 1 de enero de 2024.

Eliminación de barreras no arancelarias

El instrumento señala que El Salvador y Belice no impondrán barreras no arancelarias a las importaciones o exportaciones de las mercancías cubiertas por el acuerdo, salvo las excepciones reconocidas en los artículos XX y XXI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

PUBLICIDAD

Las listas de productos y preferencias podrán revisarse, modificarse o ampliarse por consenso. Belice también notificará a El Salvador la conclusión de la renegociación de su listado de mercancías no elegibles para exenciones arancelarias condicionadas de Caricom, con el objetivo de incorporar productos de interés para ambos mercados.

El acuerdo dispone que las preferencias arancelarias se ajustarán a las actualizaciones del Sistema Armonizado de clasificación de mercancías. Las concesiones previstas tienen como referencia la versión de 2022 de esa nomenclatura.

Una infografía de Infobae detalla los ejes del acuerdo comercial entre El Salvador y Belice, que incluye preferencias arancelarias inmediatas de entre el 25% y el 100%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cooperación aduanera e intercambio de información comercial

El capítulo sobre cooperación aduanera prevé memorandos de entendimiento entre las autoridades competentes de los dos países. Esos mecanismos deberán contribuir al control efectivo de las operaciones comerciales, la facilitación del intercambio y la integración regional.

PUBLICIDAD

Entre las acciones previstas figuran el intercambio de información sobre legislación, reglamentos, procedimientos y procesos aduaneros; la simplificación de requisitos documentales; el establecimiento de mecanismos de apelación ante decisiones administrativas, y el impulso de asistencia técnica y formación de capacidades.

El texto también plantea posiciones comunes en organismos internacionales como la OMC y la Organización Mundial de Aduanas, cuando sea posible.

Salvaguardias para suspender temporalmente preferencias arancelarias

El capítulo de defensa comercial regula la aplicación de medidas de salvaguardia bilaterales. Estas podrán consistir en la suspensión temporal de una preferencia arancelaria y el restablecimiento inmediato del arancel de Nación Más Favorecida para mercancías específicas.

La parte importadora podrá adoptar esa medida cuando una investigación demuestre que el aumento de importaciones con trato preferencial causa o amenaza con causar un daño grave a una industria nacional que produce bienes similares o competidores directos.

PUBLICIDAD

Las salvaguardias tendrán una vigencia máxima de un año, con la posibilidad de una prórroga adicional de hasta un año si persisten las causas que justificaron su imposición. Antes de abrir una investigación, el país que pretenda hacerlo deberá consultar con la otra parte.

Tratado de inversión y convenio contra la doble imposición

En materia de inversiones, las partes se comprometieron a promover el flujo transfronterizo de capitales y la transferencia de tecnología. El acuerdo incluye el intercambio de información sobre sectores con potencial, oportunidades de inversión y normas aplicables.

Los gobiernos acordaron procurar la suscripción de un Tratado Bilateral de Inversión dentro de los 14 meses posteriores a la entrada en vigor del acuerdo. En el mismo plazo buscarán avanzar en un Acuerdo para Evitar la Doble Imposición y en mecanismos de intercambio de información fiscal.

PUBLICIDAD

Para esos objetivos se creará un Grupo Bilateral de Promoción y Cooperación en Comercio e Inversión. Por El Salvador participarán el Ministerio de Economía, la Secretaría de Comercio e Inversiones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador.

El marco comercial bilateral entre El Salvador y Belice establece medidas de facilitación aduanera, salvaguardias arancelarias y cooperación en inversiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comité técnico para coordinar proyectos y reuniones bilaterales

El acuerdo instituye un Comité de Cooperación Técnica y Económica, integrado por representantes de las entidades económicas, comerciales y de relaciones exteriores de ambos países.

Ese comité deberá reunirse, como mínimo, dos veces al año después de la primera reunión de la Comisión Administradora. Entre sus tareas estarán la preparación de planes anuales de cooperación, el respaldo a proyectos para mejorar la competitividad empresarial y la promoción de iniciativas destinadas a aumentar el comercio bilateral.

PUBLICIDAD