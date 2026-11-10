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Meta extiende a todo el mundo su sistema de IA para detectar adolescentes que mienten sobre su edad

La compañía estima que millones de adolescentes más recibirán restricciones de contenido, mensajes y tiempo de uso, incluso si registraron una fecha de nacimiento adulta

Meta desplazará en todo el mundo su sistema de IA para detectar adolescentes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Meta desplazará en todo el mundo su sistema de IA para detectar adolescentes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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Meta ampliará a todo el mundo su sistema de inteligencia artificial para detectar cuentas que podrían pertenecer a adolescentes, incluso cuando la persona haya indicado una fecha de nacimiento falsa. La empresa anunció el despliegue global el 9 de noviembre y dijo que espera incluir a millones de jóvenes más en las protecciones especiales de la plataforma.

El sistema busca señales de que una cuenta pertenece a alguien de entre 13 y 17 años. Según Meta, la tecnología puede analizar información del perfil y el contenido que publica o con el que interactúa, además de pistas en fotografías y videos. La compañía no depende únicamente de la fecha de nacimiento ingresada durante el registro.

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Si Meta considera que una cuenta puede ser de un adolescente, la incorpora a las Cuentas para Adolescentes. Estas tienen restricciones que limitan quién puede enviar mensajes al usuario, qué contenidos puede ver y cuánto tiempo puede pasar en la aplicación. La medida busca que declarar una edad adulta no sea suficiente para evitar esas protecciones.

Meta desplegará Cuentas para Adolescentes mediante IA. REUTERS/Yves Herman
Meta desplegará Cuentas para Adolescentes mediante IA. REUTERS/Yves Herman

Qué señales analiza la inteligencia artificial

Meta señala que sus sistemas pueden tener en cuenta referencias a cumpleaños, cursos escolares u otros indicios presentes en publicaciones, comentarios, biografías y descripciones. También incorporó análisis visual de fotos y videos para estimar la edad general de una persona. La empresa describe este análisis como una combinación de señales, no como una evaluación basada solo en una imagen.

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La estimación automatizada no equivale a comprobar la identidad con un documento oficial. Meta presenta la tecnología como una forma de identificar cuentas que podrían necesitar una experiencia apropiada para adolescentes. La compañía no detalló en el anuncio un porcentaje de aciertos ni cómo se resolverán todos los casos en que el sistema clasifique incorrectamente a una persona.

Las Cuentas para Adolescentes incluyen ajustes predeterminados para reducir contactos no deseados y limitar la exposición a contenido que Meta considera inadecuado para menores. También ofrecen herramientas relacionadas con el tiempo de uso. La compañía sostiene que estas medidas deben alcanzar a los adolescentes aunque hayan proporcionado una edad distinta al crear su perfil.

Meta se encuentra adaptando las cuentas que no cumplen con los requisitos para adultos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Meta se encuentra adaptando las cuentas que no cumplen con los requisitos para adultos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La expansión llegará a Instagram, Facebook y Threads

Meta afirmó que continúa desplegando la tecnología en Instagram, Facebook y que planea empezar antes de fin de año a llevar una herramienta similar a Threads en todo el mundo. Además, durante noviembre, padres de Estados Unidos comenzarán a recibir en Instagram un video informativo sobre las protecciones y sobre cómo verificar que la edad registrada por sus hijos sea correcta.

En Australia, la empresa también empezó a utilizar como señal adicional el rango de edad que puede compartir Apple. Cuando un adulto configura el teléfono de un adolescente, puede permitir que la tienda de aplicaciones confirme su grupo de edad. Si esa opción está activada, el rango puede transmitirse a los desarrolladores cuando se descarga una aplicación.

Meta aclara que este sistema depende de que las tiendas y los desarrolladores participen, y que compartir la información es opcional. La compañía sostiene que una señal de edad procedente del dispositivo podría servir como una capa adicional para las aplicaciones, aunque su uso no es uniforme en todos los servicios.

La expansión de Meta llegará a Facebook, Instagram y Threads. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo
La expansión de Meta llegará a Facebook, Instagram y Threads. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Un compromiso ante autoridades de Estados Unidos

La expansión se suma a un acuerdo reciente con 52 fiscales generales de estados y territorios de Estados Unidos y del Distrito de Columbia. Meta se comprometió a fortalecer la detección tanto de adolescentes como de menores de 13 años, quienes no pueden utilizar sus plataformas. La empresa dijo que seguirá desarrollando sistemas para identificar cuentas que podrían pertenecer a niños.

La compañía también pidió a TikTok y YouTube que adopten medidas similares. La iniciativa amplía el uso de la IA para estimar edades en redes sociales, pero el anuncio no precisa cuántas cuentas adicionales serán clasificadas ni cómo se gestionarán todas las posibles equivocaciones. Las protecciones, según Meta, buscan que los adolescentes encuentren límites adecuados a su edad aunque hayan registrado una fecha de nacimiento incorrecta.

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