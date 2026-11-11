GTA 6 rompe récord en PlayStation al ser el juego con más reservas en la historia: ya se puede precargar

PlayStation permitió descargar anticipadamente Grand Theft Auto VI desde su tienda digital. (Rockstar Games)

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PlayStation habilitó la precarga de Grand Theft Auto VI en PlayStation Store, nueve días antes de su lanzamiento (que es el 19 de noviembre). La compañía indicó que el juego se convirtió en el título con más reservas en la historia de la tienda digital de la consola.

Los jugadores que ya compraron Grand Theft Auto VI pueden descargarlo desde hoy en PlayStation Store para tenerlo instalado antes de su estreno, previsto para el 19 de noviembre. PlayStation recomendó iniciar la precarga cuanto antes ante la demanda anticipada.

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El lanzamiento será escalonado según la medianoche de cada país: comenzará a las 00.00 del 19 de noviembre en Nueva Zelanda, bajo el horario NZDT, y continuará en el resto de los territorios a medida que lleguen a esa hora.

La precarga se habilitó nueve días antes de la fecha de estreno. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Cómo precargar Grand Theft Auto VI en PlayStation

Para iniciar la descarga, los usuarios deben ingresar a PlayStation Store, buscar Grand Theft Auto VI y seleccionar la opción de precarga si ya adquirieron el juego.

Quienes compraron la edición física con código incluido también podrán activarlo apenas lo reciban para comenzar la descarga antes del lanzamiento.

Los jugadores que todavía no hicieron la reserva podrán comprar el título en la tienda digital para acceder a la precarga y tenerlo listo para el 19 de noviembre.

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Las funciones de Grand Theft Auto VI en PS5 y PS5 Pro

Rockstar Games desarrolló Grand Theft Auto VI para aprovechar las funciones de PlayStation 5, con el objetivo de recrear el mundo de Leonida y su propuesta de acción.

La activación del juego seguirá un cronograma vinculado con la medianoche de cada territorio. ROCKSTAR GAMES

En PS5, el juego utilizará los parlantes integrados, la respuesta háptica y los gatillos adaptativos del control DualSense. Estas opciones podrán ajustarse desde la configuración de accesibilidad.

Además, Grand Theft Auto VI aprovechará el audio Tempest 3D y el SSD de alta velocidad de PS5 para mejorar el posicionamiento del sonido y los tiempos de carga. En PS5 Pro, sumará mejoras visuales, mayor claridad mediante PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) y sombras con trazado de rayos.

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Xbox también habilitó la precarga

Xbox también habilitó la precarga de Grand Theft Auto VI para quienes reservaron la versión digital del juego en Xbox Series X y Series S. La descarga anticipada se activó a las 00.00 GMT del 10 de noviembre, varios días antes del lanzamiento previsto para el 19 de noviembre.

Xbox también activó la precarga para las reservas digitales en Series X y Series S. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

Los usuarios pueden iniciar la instalación desde Microsoft Store: deben buscar el juego y seleccionar “Instalar”. Para las descargas automáticas, Xbox recomienda activar la opción “Mantener mis juegos y aplicaciones actualizados” en el menú de configuración y dejar la consola encendida o en modo de suspensión.

De qué trata GTA 6

Grand Theft Auto VI gira en torno a Jason Duval y Lucía Caminos, dos protagonistas que quedan atrapados en una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida.

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La historia comienza cuando un golpe que parecía sencillo sale mal y obliga a ambos a depender más que nunca el uno del otro para sobrevivir.

El juego se ambienta en una versión ficticia de Florida que incluye Vice City y los Cayos de Leonida.

Los jugadores esperan el lanzamiento de Grand Theft Auto VI fijado para el 19 de noviembre tras más de una década de desarrollo.

Rockstar Games presenta a Jason como un hombre que busca una vida tranquila, aunque trabaja para narcotraficantes locales, mientras que Lucía acaba de salir de prisión y pretende cambiar su destino.

Además, la trama incorpora personajes vinculados con el crimen organizado, los robos y la escena musical de Vice City.

Entre ellos están Cal Hampton, amigo de Jason; el ladrón de bancos Raúl Bautista; el contrabandista Brian Heder; y el dúo de rap Real Dimez. Rockstar anticipó que la pareja deberá abrirse paso por el lado más oscuro de Leonida para intentar salir vivos.

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