Xbox anuncia una manera fácil para jugar en un Smart TV: convertir el celular en un mando

Xbox se encuentra probando nuevas formas de jugar desde el televisor usando su servicio de juegos en la nube.

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Microsoft comenzó a probar una nueva función de Xbox que permite utilizar un celular Android o un iPhone como mando para jugar en televisores inteligentes compatibles. La herramienta está pensada para quienes utilizan Xbox Cloud Gaming, el servicio de videojuegos en la nube de la compañía, y no tienen un control físico disponible para manejar sus partidas.

La principal ventaja es que no será necesario descargar una aplicación adicional en el teléfono. Los controles aparecerán directamente en el navegador del dispositivo móvil después de escanear un código QR que mostrará el televisor. De esta manera, el celular podrá funcionar como un mando virtual para iniciar y controlar los videojuegos.

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La novedad forma parte de un conjunto de dos funciones que Microsoft comenzó a probar para mejorar la experiencia de juego en la nube. La segunda, denominada Cloud Connect, busca reducir el retraso entre las acciones del usuario y su respuesta en pantalla mediante una conexión Wi-Fi entre el mando y los servidores de Xbox.

Xbox empieza a probar nuevas formas de jugar desde un Smart TV. (Xbox)

Ambas características se encuentran en fase de prueba y su disponibilidad depende de los dispositivos y servicios compatibles.

Cómo usar el celular como mando de Xbox en una Smart TV

Para probar la nueva herramienta, primero es necesario abrir la aplicación de Xbox instalada en el televisor inteligente. Desde allí, el usuario debe ingresar al apartado de configuración, seleccionar la opción de cuenta y activar las funciones de vista previa.

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Una vez completado ese procedimiento, podrá iniciar un videojuego mediante Xbox Cloud Gaming sin conectar un mando físico. En ese momento, la televisión mostrará una alternativa para utilizar el teléfono como control.

El siguiente paso consiste en escanear el código QR que aparece en la pantalla del televisor con la cámara del celular. Al hacerlo, el dispositivo móvil abrirá una página en su navegador desde la que podrá conectarse a la sesión de juego.

Xbox permitirá convertir el celular en un mando. (Xbox)

Después de establecer la conexión, los botones virtuales aparecerán en la pantalla del teléfono y permitirán controlar el videojuego sin necesidad de utilizar un mando tradicional.

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Una característica importante es que los controles táctiles no necesariamente tendrán el mismo diseño para todos los títulos. Microsoft explicó que algunos videojuegos podrán contar con botones adaptados a sus mecánicas, de modo que la distribución facilite determinadas acciones dentro de cada partida.

La función está llegando progresivamente a los mercados donde se encuentra disponible Xbox Cloud Gaming. Sin embargo, para utilizarla es necesario contar con un televisor compatible y tener acceso al servicio de videojuegos en la nube.

Xbox ajusta el juego en la nube con el smartphone como mando o un Nano Controller.

Cloud Connect busca reducir el retraso al jugar

La segunda novedad anunciada por Microsoft se llama Cloud Connect y tiene un objetivo diferente: mejorar la respuesta de los controles cuando se juega mediante transmisión por Internet.

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Actualmente, muchos mandos inalámbricos se conectan directamente al televisor mediante Bluetooth. Con Cloud Connect, la comunicación se realiza a través de Wi-Fi y se dirige al servidor donde se ejecuta el videojuego.

La intención es reducir la latencia, es decir, el tiempo que transcurre entre presionar un botón y observar el resultado de esa acción en la pantalla. Este aspecto es especialmente importante en videojuegos que requieren movimientos rápidos y respuestas inmediatas, como los títulos de carreras, acción o competencia.

Xbox prueba nuevas formas de jugar desde el televisor gracias a su sistema en la nube. (Xbox)

Por el momento, Cloud Connect está disponible en pruebas únicamente en Estados Unidos y requiere el Xbox Nano Controller.

Para configurarlo, los usuarios deben utilizar la aplicación beta de Xbox en Android o Xbox Accessories en una computadora. En este último caso, también es necesario formar parte del programa Xbox Insider, mediante el cual Microsoft permite probar funciones antes de su lanzamiento general.

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Microsoft todavía evalúa ambas funciones

Las dos novedades forman parte de las pruebas que Microsoft realiza para mejorar Xbox Cloud Gaming y facilitar el acceso a los videojuegos desde distintos dispositivos.

La posibilidad de utilizar un celular como mando puede resultar útil para quienes no tienen un control físico a mano, mientras que Cloud Connect apunta a mejorar la respuesta de los mandos inalámbricos durante las partidas.

La nueva función de Xbox aún se encuentra en evaluación y recibiendo la retroalimentación del público.

Sin embargo, ninguna de las dos características representa todavía un lanzamiento definitivo. Microsoft continúa recopilando comentarios de los participantes para identificar problemas, ajustar su funcionamiento y determinar qué cambios serán necesarios antes de ampliar su disponibilidad.

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De esta manera, la compañía busca que jugar desde una Smart TV sea una experiencia más sencilla y que los usuarios dependan menos de accesorios adicionales para acceder a su catálogo de videojuegos.