Política

Carlos Bianco: “El mensaje del Papa es exactamente lo contrario a lo que hace el gobierno nacional, podrían tomar nota”

El jefe de Gabinete bonaerense vinculó los discursos del Pontífice con los reclamos por empleo, jubilaciones y discapacidad, además de reclamar una reunión entre Axel Kicillof y Javier Milei

Conferencia de prensa, Carlos Bianco
El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco
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El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, afirmó que el mensaje del papa León XIV va en sentido contrario a las políticas del Gobierno nacional y consideró que la administración de Javier Milei debería revisar sus decisiones sobre jubilaciones, discapacidad, empleo y diálogo institucional.

“Suponete que fue un mensaje general y es la prédica general de la doctrina social de la Iglesia. Es exactamente lo contrario a lo que hace el Gobierno nacional. Así que podrían tomar nota”, apuntó el dirigente bonaerense en una entrevista con Radio La Red.

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A su vez, Bianco se refirió a la visita del Pontífice, que incluyó actividades en el Pequeño Cottolengo Don Orione y una misa en Luján. El funcionario bonaerense celebró la convocatoria y señaló que la organización de los encuentros permitió que los asistentes pudieran escuchar al Papa de manera directa.

Según relató, durante la misa se registraron descompensaciones por el calor y la cantidad de personas presentes, aunque aseguró que no hubo situaciones graves. “Salió todo bien, la gente estaba muy contenta”, sostuvo.

El papa León bendice a una mujer en el Pequeño Cottolengo Don Orione (REUTERS/Yara Nardi)
El papa León bendice a una mujer en el Pequeño Cottolengo Don Orione (REUTERS/Yara Nardi)

El ministro coordinador afirmó que las palabras de León XIV deben servir como una enseñanza para los distintos niveles de gobierno. En particular, vinculó el llamado a proteger a los sectores más vulnerables y a defender la dignidad del trabajo con las políticas de la Casa Rosada.

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En este punto, el funcionario mencionó las movilizaciones de jubilados y los reclamos por prestaciones para personas con discapacidad, y cuestionó la respuesta oficial frente a esas protestas.

También sostuvo que, desde la asunción de Milei, se perdieron más de 600.000 puestos de trabajo formales. De acuerdo con su análisis, parte de esa población pasó al desempleo y otra se incorporó a actividades informales o a plataformas sin derechos laborales.

El jefe de Gabinete bonaerense además resaltó el diálogo que mantiene la administración provincial con los 135 intendentes bonaerenses “sin importar el color político”. Sin embargo, cuestionó la falta de diálogo entre la Provincia y la Nación: “El problema que tenemos nosotros es hacia arriba. En donde no tenemos absolutamente diálogo, en donde el gobierno y el gobernador han pedido públicamente ya varias veces reunirse con el presidente y no ha tenido suerte”.

Entrevista a diego santilli
Bianco apuntó contra el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli

“Yo le he escrito mensajes, cartas, notas y pedidos formales de distintas cuestiones al Jefe de Gabinete (Diego Santilli) y ni las contesta. Ojalá que el mensaje del papa pueda aflojar esos corazones”, amplió.

El panorama político de cara a las elecciones del 2027

Por otro lado, el funcionario se refirió a la discusión electoral dentro del peronismo y defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Y expresó que ese mecanismo es la vía más democrática para resolver las candidaturas de cara a los próximos comicios.

Bianco propuso que el “campo popular” conforme un frente político amplio, dentro del cual los diferentes sectores puedan postular representantes. “Para nosotros es con PASO”, sostuvo, aunque aclaró que luego deberá definirse quiénes competirán en esa instancia y bajo qué alianzas.

Acuarela de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof de pie en un estrado de madera con cortinas oscuras y público al fondo.
Bianco defendió la instancia de las PASO de cara a las elecciones del año próximo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro aseguró que en los últimos meses hubo contactos entre dirigentes de distintos sectores y gobernadores, con el objetivo de mejorar la articulación interna. Y afirmó que ese proceso podría facilitar una candidatura unificada para el año próximo.

Sobre la elección presidencial, pronosticó un escenario de fuerte polarización, con una candidatura identificada “con la derecha” y otra vinculada al “campo popular”. Y consideró que Milei podría encabezar el primer espacio “si llega en buenas condiciones”, aunque mencionó a Patricia Bullrich como una posible alternativa.

Del lado del peronismo, Bianco evitó anticipar una definición, pero sostuvo que Kicillof será una referencia importante en la discusión. Finalmente reiteró que su sector rechaza que una candidatura se resuelva “a dedo” y ratificó su defensa por las PASO.

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