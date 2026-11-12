Estados Unidos

Por qué el cambio climático y El Niño provocaron la muerte de casi 2.000 aves marinas en las costas de California

Los centros de rescate de la costa central superaron todos sus registros históricos y los científicos advierten que lo peor llegará con el invierno

Un ave muerta con plumaje blanco y negro yace sobre la arena junto a una regla de quince centímetros y unas tijeras
Las costas del Pacífico llevan meses registrando muertes masivas que los expertos no habían documentado a esta escala en tiempos recientes (Surfrider Foundation)
Guardar

En las playas de la costa central de California, entre San Francisco y Los Ángeles, los cuerpos de aves marinas se acumulan sobre la arena desde hace meses. No es un fenómeno aislado ni pasajero: los científicos lo describen como una crisis sin precedentes recientes, producto de un océano que se calienta más rápido de lo que la fauna puede tolerar.

La especie más afectada es el araó común (common murre), un ave del tamaño de un cuervo con plumaje en blanco y negro que pasa casi toda su vida en alta mar. En condiciones normales, puede vivir más de 20 años. Hoy, los ejemplares llegan a la orilla muertos o moribundos por inanición.

PUBLICIDAD

El mecanismo es directo: el aumento de la temperatura del agua desplazó a los peces hacia capas más frías y profundas, fuera del alcance de las aves. Sin alimento accesible, las colonias costeras comenzaron a morir.

En la bahía de Monterey, las temperaturas del océano registraron 7,2 ℃ (13 ℉) por encima del promedio histórico. Los guardaparques de al menos una playa de la región contabilizaron, desde septiembre, más de 1.900 araós muertos y otras 750 aves que necesitaron atención médica. En el mismo período del año anterior, ese total no había superado los 120.

PUBLICIDAD

Decenas de araos comunes con plumaje blanco y negro reposan sobre una formación rocosa frente a un cielo nublado
El araó común puede bucear hasta 180 metros de profundidad para cazar, pero ese instinto no alcanza cuando los peces migran más abajo de lo que el ave puede llegar (USFWS)

El colapso en los centros de rescate

El centro de rescate Pacific Wildlife Care (PWC), con sede en Morro Bay, registró 924 araós desde septiembre, frente a los apenas 24 del mismo período del año anterior.

La clínica opera hace 40 años y nunca había procesado tantos pacientes en un solo ciclo. “Ha sido algo como nunca habíamos visto antes”, señaló Kelley Boland, coordinadora de desarrollo de PWC, en declaraciones recogidas por The New York Times.

Los trabajadores de rescate pueden rehabilitar a algunos ejemplares durante semanas: los mantienen en calor y les suministran pescado y vitaminas hasta que recuperan fuerzas.

Dos personas con camisetas de Pacific Wildlife Care examinan a un ave pequeña sostenida con guantes azules junto a una cesta plástica
El personal del centro trabaja con capacidad máxima: cada ingreso implica evaluación, hidratación, alimentación asistida y semanas de seguimiento antes de considerar una posible liberación (@PacificWildlifeCare)

Shannon Riggs, veterinaria del centro, advirtió que la crisis ya se extiende a otras especies: en las últimas semanas, el hospital comenzó a recibir cantidades inusuales de somormujos occidentales (western grebes).

JD Bergeron, director ejecutivo de International Bird Rescue (IBR), una clínica de fauna silvestre del Área de la Bahía que trató a cientos de aves en 2026, usó una imagen directa para describir la situación. “Usamos la frase ‘el canario en la mina de carbón’. Estamos viendo indicios, a través de las aves marinas, de que algo está realmente mal”, afirmó en declaraciones al diario estadounidense.

Un somormujo de plumaje gris, cuello blanco y cresta negra reposa sobre un nido vegetal con dos huevos, rodeado de ramas y agua
Los somormujos occidentales son aves acuáticas conocidas por su danza de cortejo sincronizada, en la que las parejas corren sobre el agua durante varios segundos (Addison Mohler/USFWS)

Una crisis que empezó antes del otoño

La crisis no comenzó en otoño. Durante la primavera, una ola de calor marino ya había causado la muerte de pelícanos pardos, cormoranes de Brandt y araós en la región.

Lo que ocurre desde septiembre es, según los científicos, una segunda oleada de mortalidad masiva para esta especie en el mismo año.

Un cormorán de Brandt con garganta azul posado sobre una roca frente al mar con otras aves alrededor
El cormorán de Brandt se distingue por la bolsa gular azul brillante que desarrolla durante la época reproductiva, una de las señales más llamativas del litoral californiano (Lowe, Roy W./USFWS)

La biología reproductiva de los araós agrava el impacto. Las hembras ponen un único huevo de color azul brillante por año, en acantilados e islas rocosas de la costa oeste. La mayor colonia de cría se encuentra en las islas Farallón, frente a San Francisco.

Esa concentración geográfica explica, en parte, por qué la costa central acumula la mayor cantidad de cuerpos: las temperaturas subieron más ahí que en el norte.

La última vez que una ola de calor marino coincidió con El Niño —hace aproximadamente una década— se produjeron mortandades masivas de salmones, leones marinos y aves a lo largo de toda la costa oeste.

En Alaska, perecieron alrededor de cuatro millones de araós en ese episodio, la mayor mortandad registrada de una sola especie en la historia moderna, según datos científicos citados por The New York Times.

Una mano sostiene un huevo piriforme de color azul celeste con manchas negras sobre un fondo de piedras desenfocadas
El huevo del araó común tiene forma de pera pronunciada, lo que evita que ruede fuera de las repisas rocosas donde la hembra lo deposita sin construir nido (Brandon Saito/USFWS)

Qué dicen los expertos

Tammy Russell, ecóloga marina del Instituto Scripps de Oceanografía, señaló que es probable que más especies resulten afectadas en mayor número durante los próximos meses, a medida que El Niño continúe calentando el océano.

Los investigadores reconocen que aún no tienen respuestas definitivas sobre todos los factores que impulsan las muertes por inanición.

“No tenemos todas las respuestas, y la ciencia tampoco las tiene ahora mismo, porque todavía estamos dentro del evento”, admitió Russell en declaraciones a The New York Times.

El Niño es un patrón climático cíclico que redistribuye el calor en el océano Pacífico y puede alterar las corrientes, las lluvias y la disponibilidad de alimento marino en miles de kilómetros a la redonda (REUTERS/Mike Blake)
El Niño es un patrón climático cíclico que redistribuye el calor en el océano Pacífico y puede alterar las corrientes, las lluvias y la disponibilidad de alimento marino en miles de kilómetros a la redonda (REUTERS/Mike Blake)

Joanna Iwanicha, científica ambiental de la Reserva Estatal de Dunas de Oceano, en el condado de San Luis Obispo, describió la confusión que las aves generan entre el público: “Seguimos recibiendo llamadas sobre pingüinos en la playa”, comentó al medio.

La acumulación de cuerpos sobre la arena perturbó a los residentes de localidades como Cayucos, un pueblo costero de 2.500 habitantes ubicado a unos 320 kilómetros (200 millas) al norte de Los Ángeles.

Riggs expresó la carga que implica trabajar en este contexto. Las aves que mueren lejos de la costa y nunca llegan a la orilla son las que más la preocupan: no hay forma de contarlas ni de rescatarlas. “Pesa. Es estresante saber que no podemos hacer nada al respecto. Esto nos supera”, cerró la veterinaria.

Temas Relacionados

CaliforniaEl NiñoAves MarinasEstados UnidosCambio ClimáticoCostaTemperatura Del AguaSan FranciscoLos ÁngelesPecesHuevosOcéano PacíficoImpacto AmbientalEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

California prohibirá desde 2027 la venta de suplementos para adelgazar o ganar músculo a menores de edad

La ley AB 2030, firmada por el gobernador Gavin Newsom, excluirá los artículos adquiridos con receta médica y convertirá al estado en el segundo del país con una restricción de este tipo

California prohibirá desde 2027 la venta de suplementos para adelgazar o ganar músculo a menores de edad

Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 de Qatar por motivos de seguridad

La federación canceló el viaje de su seleccionado juvenil tras evaluar la alerta emitida por Washington ante el riesgo de conflicto armado en la región

Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 de Qatar por motivos de seguridad

Los centros de datos de IA castigan con facturas hasta un 76% más altas a los hogares rurales y de menores ingresos en Estados Unidos

Un estudio de Cornell publicado en Nature Energy determinó que los residentes que menos usan la tecnología son quienes más contribuyen a financiar su infraestructura eléctrica

Los centros de datos de IA castigan con facturas hasta un 76% más altas a los hogares rurales y de menores ingresos en Estados Unidos

Elon Musk afirma que sería “un honor” contratar a Jensen Huang ante su posible destitución de Nvidia

El fundador de Tesla respondió en X a una publicación que le pedía sumar al CEO del fabricante de chips más valioso del mundo, cuya junta directiva prepara una reunión para definir su continuidad tras el escándalo de inteligencia que sacude a Washington

Elon Musk afirma que sería “un honor” contratar a Jensen Huang ante su posible destitución de Nvidia

Un hombre se hizo pasar por héroe de guerra en Nueva York, cometió fraude durante una década y robó USD 81.000 de una organización de excombatientes

David Agtsteribbe confesó ante el tribunal haber mentido sobre su historial militar para infiltrarse en la Legión Americana y desviar fondos a gastos personales

Un hombre se hizo pasar por héroe de guerra en Nueva York, cometió fraude durante una década y robó USD 81.000 de una organización de excombatientes

TECNO

OpenAI anunció el fin de los modos de voz Advanced y Standard de ChatGPT

OpenAI anunció el fin de los modos de voz Advanced y Standard de ChatGPT

Nvidia evalúa desplazar a Jensen Huang: quiénes son los favoritos para reemplazarlo

Notion confirmó que conversaciones con su asistente de IA quedaron expuestas tras un ataque informático

PAMI dispuso que la IA no pueda decidir sola sobre tratamientos o medicamentos de sus afiliados

La Unión Europea propuso que los usuarios puedan apagar el desplazamiento infinito y la reproducción automática

ENTRETENIMIENTO

Avengers: Endgame: Bonus llega a Disney+ con un adelanto exclusivo de Doomsday

Avengers: Endgame: Bonus llega a Disney+ con un adelanto exclusivo de Doomsday

La serie heredera de ‘Friends’ y ‘Cómo conocí a vuestra madre’ renueva por una tercera temporada y recupera el formato sitcom

Olivia Cooke habló sobre el freno en su carrera: “Fueron trabajos tras trabajos, y me agoté mucho”

Glee y Girls vuelven a la pantalla: el reto de reinventar dos clásicos sin traicionar su esencia

James Reynolds reveló que tiene Parkinson y Days of Our Lives incorporará su diagnóstico a la trama de Abe Carver

MUNDO

El momento en que dos guardias de honor se desplomaron en el Elíseo mientras Macron recibía al presidente de Eslovaquia

El momento en que dos guardias de honor se desplomaron en el Elíseo mientras Macron recibía al presidente de Eslovaquia

Netanyahu compartirá información de seguridad con Gadi Eisenkot, aspirante a sucederlo como primer ministro de Israel

Hallaron con vida al adolescente que pasó seis días perdido en las montañas de Australia

En medio de las negociaciones, drones de Putin atacaron un edificio residencial ucraniano: un muerto y siete heridos

Punto por punto: la trama de espionaje, infidelidad y tecnología que puede costarle el cargo al CEO de Nvidia