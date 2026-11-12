Por qué el cambio climático y El Niño provocaron la muerte de casi 2.000 aves marinas en las costas de California

Las costas del Pacífico llevan meses registrando muertes masivas que los expertos no habían documentado a esta escala en tiempos recientes (Surfrider Foundation)

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En las playas de la costa central de California, entre San Francisco y Los Ángeles, los cuerpos de aves marinas se acumulan sobre la arena desde hace meses. No es un fenómeno aislado ni pasajero: los científicos lo describen como una crisis sin precedentes recientes, producto de un océano que se calienta más rápido de lo que la fauna puede tolerar.

La especie más afectada es el araó común (common murre), un ave del tamaño de un cuervo con plumaje en blanco y negro que pasa casi toda su vida en alta mar. En condiciones normales, puede vivir más de 20 años. Hoy, los ejemplares llegan a la orilla muertos o moribundos por inanición.

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El mecanismo es directo: el aumento de la temperatura del agua desplazó a los peces hacia capas más frías y profundas, fuera del alcance de las aves. Sin alimento accesible, las colonias costeras comenzaron a morir.

En la bahía de Monterey, las temperaturas del océano registraron 7,2 ℃ (13 ℉) por encima del promedio histórico. Los guardaparques de al menos una playa de la región contabilizaron, desde septiembre, más de 1.900 araós muertos y otras 750 aves que necesitaron atención médica. En el mismo período del año anterior, ese total no había superado los 120.

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El araó común puede bucear hasta 180 metros de profundidad para cazar, pero ese instinto no alcanza cuando los peces migran más abajo de lo que el ave puede llegar (USFWS)

El colapso en los centros de rescate

El centro de rescate Pacific Wildlife Care (PWC), con sede en Morro Bay, registró 924 araós desde septiembre, frente a los apenas 24 del mismo período del año anterior.

La clínica opera hace 40 años y nunca había procesado tantos pacientes en un solo ciclo. “Ha sido algo como nunca habíamos visto antes”, señaló Kelley Boland, coordinadora de desarrollo de PWC, en declaraciones recogidas por The New York Times.

Los trabajadores de rescate pueden rehabilitar a algunos ejemplares durante semanas: los mantienen en calor y les suministran pescado y vitaminas hasta que recuperan fuerzas.

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El personal del centro trabaja con capacidad máxima: cada ingreso implica evaluación, hidratación, alimentación asistida y semanas de seguimiento antes de considerar una posible liberación (@PacificWildlifeCare)

Shannon Riggs, veterinaria del centro, advirtió que la crisis ya se extiende a otras especies: en las últimas semanas, el hospital comenzó a recibir cantidades inusuales de somormujos occidentales (western grebes).

JD Bergeron, director ejecutivo de International Bird Rescue (IBR), una clínica de fauna silvestre del Área de la Bahía que trató a cientos de aves en 2026, usó una imagen directa para describir la situación. “Usamos la frase ‘el canario en la mina de carbón’. Estamos viendo indicios, a través de las aves marinas, de que algo está realmente mal”, afirmó en declaraciones al diario estadounidense.

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Los somormujos occidentales son aves acuáticas conocidas por su danza de cortejo sincronizada, en la que las parejas corren sobre el agua durante varios segundos (Addison Mohler/USFWS)

Una crisis que empezó antes del otoño

La crisis no comenzó en otoño. Durante la primavera, una ola de calor marino ya había causado la muerte de pelícanos pardos, cormoranes de Brandt y araós en la región.

Lo que ocurre desde septiembre es, según los científicos, una segunda oleada de mortalidad masiva para esta especie en el mismo año.

El cormorán de Brandt se distingue por la bolsa gular azul brillante que desarrolla durante la época reproductiva, una de las señales más llamativas del litoral californiano (Lowe, Roy W./USFWS)

La biología reproductiva de los araós agrava el impacto. Las hembras ponen un único huevo de color azul brillante por año, en acantilados e islas rocosas de la costa oeste. La mayor colonia de cría se encuentra en las islas Farallón, frente a San Francisco.

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Esa concentración geográfica explica, en parte, por qué la costa central acumula la mayor cantidad de cuerpos: las temperaturas subieron más ahí que en el norte.

La última vez que una ola de calor marino coincidió con El Niño —hace aproximadamente una década— se produjeron mortandades masivas de salmones, leones marinos y aves a lo largo de toda la costa oeste.

En Alaska, perecieron alrededor de cuatro millones de araós en ese episodio, la mayor mortandad registrada de una sola especie en la historia moderna, según datos científicos citados por The New York Times.

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El huevo del araó común tiene forma de pera pronunciada, lo que evita que ruede fuera de las repisas rocosas donde la hembra lo deposita sin construir nido (Brandon Saito/USFWS)

Qué dicen los expertos

Tammy Russell, ecóloga marina del Instituto Scripps de Oceanografía, señaló que es probable que más especies resulten afectadas en mayor número durante los próximos meses, a medida que El Niño continúe calentando el océano.

Los investigadores reconocen que aún no tienen respuestas definitivas sobre todos los factores que impulsan las muertes por inanición.

“No tenemos todas las respuestas, y la ciencia tampoco las tiene ahora mismo, porque todavía estamos dentro del evento”, admitió Russell en declaraciones a The New York Times.

El Niño es un patrón climático cíclico que redistribuye el calor en el océano Pacífico y puede alterar las corrientes, las lluvias y la disponibilidad de alimento marino en miles de kilómetros a la redonda (REUTERS/Mike Blake)

Joanna Iwanicha, científica ambiental de la Reserva Estatal de Dunas de Oceano, en el condado de San Luis Obispo, describió la confusión que las aves generan entre el público: “Seguimos recibiendo llamadas sobre pingüinos en la playa”, comentó al medio.

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La acumulación de cuerpos sobre la arena perturbó a los residentes de localidades como Cayucos, un pueblo costero de 2.500 habitantes ubicado a unos 320 kilómetros (200 millas) al norte de Los Ángeles.

Riggs expresó la carga que implica trabajar en este contexto. Las aves que mueren lejos de la costa y nunca llegan a la orilla son las que más la preocupan: no hay forma de contarlas ni de rescatarlas. “Pesa. Es estresante saber que no podemos hacer nada al respecto. Esto nos supera”, cerró la veterinaria.