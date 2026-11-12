Una estrella de UFC mostró cómo quedó su rostro tras el ataque que sufrió de otro luchador durante una entrevista: “Vinieron por la espalda”

El descargo del luchador de UFC atacado por su rival en un hotel

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El luchador georgiano Merab Dvalishvili mostró el rostro ensangrentado y con marcas de golpes después de denunciar que fue atacado por Usman Nurmagomedov y un grupo de personas en el vestíbulo de un hotel de Abu Dhabi. El peleador difundió imágenes posteriores al episodio, en las que aparece junto a su amigo Saba Lazishvili mientras recibía asistencia para limpiarse las heridas en la cara.

El incidente ocurrió cuando Dvalishvili realizaba una entrevista para RAF, según relató en una publicación en redes sociales. En un video que circuló tras el episodio, se observa a varias personas acercarse al peleador por detrás antes de que se produjera una pelea.

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El rostro de Dvalishvili quedó cubierto de sangre, con golpes visibles en la zona de la cara. Lazishvili también apareció con heridas luego del altercado. El georgiano sostuvo que ambos fueron superados en número y que recibieron patadas cuando estaban en el suelo. “Qué astutos. Solo éramos dos, mi amigo y yo, vinimos a Abu Dabi, y Usman Nurmagomedov y sus amigos nos atacaron por la espalda como serpientes”, afirmó Dvalishvili en el video que publicó luego de la pelea.

El luchador cuestionó la forma en que se produjo el ataque y desafió a sus presuntos agresores a resolver cualquier conflicto en un combate formal. “¿Qué clase de luchadores son ustedes? ¿Qué clase de hombre hace esto, hermano? Si quieren hablar o pelear, hagámoslo de verdad, hermano”, expresó.

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Usman Nurmagomedov y su hermano Umar atacaron por sorpresa a Merab Dvalishvili en Abu Dhabi durante una entrevista, lo que desató golpes y patadas frente a las cámaras

Dvalishvili sostuvo que había llegado recientemente a Abu Dabi y que el grupo estaba preparado para interceptarlo. Según su relato, él y Lazishvili se encontraban solos cuando fueron abordados. “Éramos solo dos, y ustedes estaban preparados, hermano. ¿Qué carajo?”, dijo el peleador. Luego agregó: “Somos luchadores, hermano. Yo hablo, soy un tipo de verdad, hablo claro. Pero ustedes vinieron por la espalda, hermano”.

El georgiano aseguró que no pudo precisar cuántas personas participaron en la agresión. “No sé cuántos eran. Como si todos sus amigos nos estuvieran esperando a escondidas”, manifestó entre risas durante la grabación.

En otro tramo de su descargo, Dvalishvili vinculó el episodio con la familia Nurmagomedov. “Acababa de llegar a Abu Dabi y luego Usman, Umar y sus amigos vinieron por la espalda, a escondidas, para intentar vencernos, tantos tipos”, expresó. A pesar de las heridas que exhibió, el luchador envió un mensaje a sus allegados y afirmó que no tenía consecuencias de gravedad. “Estoy bien, muchachos. Todos mis amigos y mi familia, estoy bien. Soy un luchador. Y esto no es nada para mí”, señaló.

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Usman Nurmagomedov y su hermano Umar atacaron por sorpresa a Merab Dvalishvili

Dvalishvili describió la diferencia numérica como uno de los elementos centrales del episodio. “Como veinte tipos contra dos, y hasta nosotros estábamos en el suelo, dándonos patadas”, afirmó.

En el texto que acompañó el video, sostuvo que el personal de seguridad intervino durante el enfrentamiento. “Estaba dando una entrevista para la RAF en el vestíbulo del hotel cuando Usman y sus amigos se acercaron por detrás y empezaron a golpearme a mí y a mi joven amigo”, escribió.

También afirmó que la seguridad lo sujetaba mientras continuaba la agresión. “El personal de seguridad me sujetaba; nos pateaban mientras estábamos en el suelo, como si fuéramos unos perdedores”, agregó.

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Dvalishvili contrapuso su conducta con la que atribuyó a quienes lo atacaron. “Saba y yo peleábamos como hombres de verdad, y ustedes pelearon como unos cobardes, tío”, declaró. “Los cobardes hacen esto, tío”.

El episodio se produjo después de la pelea que Dvalishvili y Umar Nurmagomedov, hermano de Usman, disputaron en enero de 2025. En esa ocasión, el georgiano ganó por decisión unánime y defendió su título de peso gallo de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Ni Usman Nurmagomedov ni integrantes de su equipo difundieron declaraciones sobre el hecho, de acuerdo con la información disponible. Las imágenes posteriores al altercado dejaron como registro el rostro lastimado de Dvalishvili y su denuncia de que él y su amigo fueron atacados por un grupo numeroso.

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