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De Ca7riel y Paco Amoroso a Milo J, los argentinos que buscarán brillar en los Latin Grammy

La lista de candidatos argentinos reúne a referentes consagrados y artistas de la nueva escena musical en una gala que tendrá lugar en Las Vegas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los Latin Grammy reunirán a artistas de toda la música latina en una gala con fuerte presencia argentina
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Tras un año de grandes proyectos, canciones y lanzamientos musicales, esta noche se celebrará la 27.ª edición de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ceremonia tendrá una amplia presencia argentina, con CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J, Bizarrap, Fito Páez, Babasónicos y Nathy Peluso entre los artistas y profesionales nominados.

CA7RIEL & Paco Amoroso alcanzaron siete nominaciones a los Latin Grammy por sus temas y el disco FREE SPIRITS (Foto AP/Chris Pizzello)
CA7RIEL & Paco Amoroso alcanzaron siete nominaciones a los Latin Grammy por sus temas y el disco FREE SPIRITS (Foto AP/Chris Pizzello)

El mayor número de candidaturas argentinas corresponde a CA7RIEL & Paco Amoroso, que llegaron a la gala con siete postulaciones. FREE SPIRITS compite por Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Alternativa, mientras que “Ha Ha” fue nominado a Grabación del Año y “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, junto a Sting, a Canción del Año.

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Trueno y Milo J comparten la nominación en la categoría de Mejor Interpretación Urbana por la colaboración “Gil” (REUTERS/Caroline Brehman)
Trueno y Milo J comparten la nominación en la categoría de Mejor Interpretación Urbana por la colaboración “Gil” (REUTERS/Caroline Brehman)

El dúo también figura en Mejor Interpretación de Música Electrónica y Mejor Video Musical Versión Larga. Con siete nominaciones, comparte el segundo escalón entre los artistas más postulados con Jorge Drexler, Karol G y Rosalía.

Milo J buscará los premios principales

Con cinco candidaturas, Milo J participa en las tres categorías generales. La Vida Era Más Corta fue seleccionada para Álbum del Año; “Niño”, para Grabación del Año; y “Solifican12”, para Canción del Año.

El artista argentino de 19 años también compite por Mejor Álbum Folclórico y Mejor Diseño de Empaque. Además, comparte con Trueno la nominación a Mejor Interpretación Urbana por “Gil”.

Tatool, el productor de los hits de Milo J y Nicki Nicole que cuenta con cuatro nominaciones a los Latin Grammy
Tatool, el productor de los hits de Milo J y Nicki Nicole que cuenta con cuatro nominaciones a los Latin Grammy

En las categorías principales, “Ha Ha” y “Niño” se enfrentarán a trabajos de artistas como Jorge Drexler, Silvana Estrada, Karol G, Mon Laferte y Rosalía. “Solifican12” cuenta entre sus autores con Santiago Alvarado y Santiago Ruiz, conocido como Tatool.

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El rock y la música alternativa amplían la representación argentina

La lista de nominados incluye a 1915 por Ceremonia, a Fito Páez por Shine y “Las Fuerzas Armadas Del Amor”, y a Dillom por “Rojo Profundo”.

Emmanuel Horvilleur y Usted Señalemelo competirán por Mejor Álbum Pop/Rock. Por su parte, Babasónicos fue nominado a Mejor Álbum de Música Alternativa por CUERPOS, Vol. 1. Dante Spinetta figura entre los compositores de “El Reset”, candidata a Mejor Canción Alternativa.

Bizarrap y Daddy Yankee aspiran a dos galardones de música urbana por la sesión que grabaron juntos
Bizarrap y Daddy Yankee aspiran a dos galardones de música urbana por la sesión que grabaron juntos

Bizarrap y Daddy Yankee aspiran a Mejor Interpretación Urbana y Mejor Canción Urbana por “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”. Yami Safdie competirá con Querida Yo en Mejor Álbum Pop Tradicional, mientras que Nathy Peluso fue nominada por Malportada en Mejor Álbum de Salsa.

En las categorías de tango aparecen Aníbal Berraute, Lidia Borda, Ariel Ardit, Pablo Jaurena y el Quinteto Astor Piazzolla.

La presencia argentina también alcanza a los equipos detrás de los discos y las canciones. Rafa Arcaute, Federico Vindver, Santiago Alvarado y Tatool figuran en créditos de obras nominadas.

Babasónicos, Fito Páez, 1915 y Emmanuel Horvilleur representan al rock y la música alternativa argentina en la premiación (REUTERS/Ronda Churchill)
Babasónicos, Fito Páez, 1915 y Emmanuel Horvilleur representan al rock y la música alternativa argentina en la premiación (REUTERS/Ronda Churchill)

Vindver compite por Productor del Año, entre otros trabajos, por su participación en FREE SPIRITS. Tatool fue reconocido por sus aportes a La Vida Era Más Corta y Turr4zo, de Trueno.

Entre los artistas anunciados para actuar durante la ceremonia se encuentran Milo J, Bizarrap y Nathy Peluso. El listado también incluye a Anitta, Bad Gyal, Carín León, Cristian Castro, Daddy Yankee, Feid, Grupo Frontera, Juanes, Karol G, Mon Laferte, Rawayana, Reik, Rosalía, Silvana Estrada, Xavi, The Warning, Kany García, Jorge Drexler, Fonseca, Grupo Niche y Niña Pastori.

La vigésima séptima edición de los premios Latin Grammy se celebra en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas
La vigésima séptima edición de los premios Latin Grammy se celebra en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas

Más allá de los artistas argentinos, el compositor y productor mexicano Edgar Barrera encabeza las nominaciones con 10 candidaturas que incluyen Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año. Buena parte de sus postulaciones corresponde a su trabajo en proyectos de Karol G y Carín León.

Al mismo tiempo, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía ocupan un lugar destacado entre los principales candidatos. Silvana Estrada y Mon Laferte suman seis candidaturas cada una. Todos compiten por Álbum del Año, una categoría que también incluye a Anitta, Carín León, Milo J y Rawayana.

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