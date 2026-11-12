Pablo Semán analizó el impacto político de la visita de León XIV: Milei, el peronismo y la irrupción de la compasión como valor social

El papa León observa a su llegada para celebrar la misa frente a la basílica de Nuestra Señora de Luján, en la primera visita papal a Argentina desde 1987, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Luján, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

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La visita del papa León XIV a la Argentina dejó imágenes de multitudes, celebraciones religiosas y mensajes sobre la unidad, la solidaridad y la necesidad de recuperar la compasión como valor social. También abrió una discusión sobre sus consecuencias políticas, las repercusiones de sus discursos sobre el Gobierno de Javier Milei y las posibilidades de que el peronismo, como principal fuerza de oposición, encuentre en sus palabras una expresión de sus propios planteos. Sin embargo, para el sociólogo y antropólogo Pablo Semán, esa interpretación corre el riesgo de perder de vista lo más importante: las motivaciones de las personas que participaron de las celebraciones y la distancia entre sus demandas y las posiciones de la dirigencia política.

Semán considera que la visita tuvo una dimensión política indudable, pero cuestiona la tendencia a interpretarla exclusivamente desde la disputa entre el oficialismo y la oposición. Los fieles, sostiene, fueron a encontrarse con el Papa, a participar de una experiencia religiosa y a escuchar un mensaje de unidad, no a recibir instrucciones electorales. “La gente está pensando en la conmoción del encuentro con el Papa”, explica. Y agrega que quienes participaron de las celebraciones no pensaban que el pontífice les indicaba a quién debían votar. La diferencia entre esa experiencia colectiva y la lectura de los dirigentes constituye, a su juicio, uno de los aspectos más reveladores de lo ocurrido.

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El sociólogo y antropólogo Pablo Semán estuvo en dos de las movilizaciones del papa León XIV junto a un grupo de investigadores

En ese escenario aparece una cuestión que atraviesa su análisis: la representación política de los valores que expresó León XIV. Semán identifica en el mensaje pontificio una contraposición entre la compasión y la destrucción, pero advierte que ninguna fuerza política argentina consigue representar de manera satisfactoria a quienes se identifican con el primero de esos valores. La compasión, entendida como una disposición a defender a los más débiles y a reconocer las necesidades de los demás, aparece como una sensibilidad presente en distintas manifestaciones sociales, aunque todavía no encuentra una traducción clara en la acción de los partidos y sus dirigentes.

La interpretación también alcanza al Gobierno y a la oposición, cuyo principal espacio político es el peronismo. Semán considera que las posiciones expresadas por León XIV pueden resultar más cercanas a los planteos opositores que a los del oficialismo y admite que la visita pudo haber provocado algún desgaste en el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, introduce una advertencia: esa proximidad discursiva no supone que los fieles se identifiquen con el peronismo ni con otras fuerzas opositoras, ni que estén dispuestos a respaldarlas electoralmente. Por el contrario, en sus conversaciones encontró expresiones de desconfianza hacia el conjunto de los dirigentes. “Hay una realidad nueva, pero todo el mundo piensa lo que pensaba antes”, señala al describir la dificultad de la política para interpretar acontecimientos que no encajan en sus categorías habituales.

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Investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional de San Martín, Semán ha dedicado buena parte de su trayectoria al estudio de las religiones, la cultura popular y las transformaciones políticas y sociales de la Argentina. Es autor de Vivir la fe. Entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en la Argentina, publicado por Siglo XXI, y coeditor, junto con Renée de la Torre, de Religiones y espacios públicos en América Latina, una obra dedicada a las relaciones entre las creencias religiosas, la sociedad y la política. También coordinó Está entre nosotros, una investigación colectiva sobre el surgimiento y crecimiento de las nuevas derechas y el fenómeno libertario.

Semán participó de las concentraciones que acompañaron al Papa en Palermo y Luján, donde observó las características sociales de los asistentes, sus comportamientos y lo que denomina la “dimensión papal del catolicismo”: la capacidad particular de la presencia física del pontífice para movilizar multitudes y producir una experiencia religiosa colectiva. A partir de esas observaciones, analizó en diálogo con Infobae el alcance de la visita, las diferencias entre las interpretaciones políticas y las motivaciones de los fieles, el lugar de la compasión como valor social y las dificultades que enfrenta la dirigencia argentina para comprender los cambios que se producen en la sociedad.

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El papa León XIV, en la despedida que encabezó el presidente Javier Milei de su visita de cuatro días al país

—La visita del papa León XIV tuvo una dimensión religiosa, pero también política. ¿Cómo interpreta esa relación y qué consecuencias puede tener para el Gobierno y la oposición?

—La hipótesis de que tenga carácter religioso o político siempre tiene algo de eso, e incluso puede tener bastante de eso, pero es un evento religioso. La propensión del periodismo, del oficialismo y de la oposición es a sobreponderar el carácter político del evento. Y, además, a entenderlo a partir de las variables menos importantes para comprender su carácter político. Si yo te digo que es un evento religioso, me vas a decir: “Entonces no es político”. No. Yo creo que es un evento que está en el cruce de sociedad, cultura y política. Y es un evento donde el Papa plantea una posición y dice que la contradicción central de la Argentina es la de la compasión o la destrucción. Entonces, eso es muy político.

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—¿Por qué considera que esa idea de la compasión tiene tanta importancia?

—Porque no hay una fuerza política en la Argentina que sea capaz de representar el campo de la compasión de una manera satisfactoria para quienes se identificarían con ese valor. Esto es político, pero no es político en el sentido partidario. No es político en el sentido de querer incidir en las elecciones o de querer relevar al Gobierno. Todo eso son fantasías. Hay una fantasía de que puede venir un Papa a ordenar la situación política, como se piensa que ocurrió con Juan Pablo II en Polonia. Pero aquello fue un proceso de cambio de régimen político que llevó mucho tiempo. No es algo que pueda trasladarse automáticamente a cualquier visita papal.

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—¿El mensaje del Papa puede favorecer más a la oposición que al Gobierno?

—Yo creo que, efectivamente, la posición del Papa habilita más a la oposición que al oficialismo. Ahora, ahí tenés dos cuestiones. Primero, que la gente no piensa eso. Lo que yo estuve hablando con la gente es otra cosa. Por ejemplo, te dicen: “Para mí lo más importante fue la cuestión de la unidad. Y lo de la unidad quiere decir que tenemos que unirnos nosotros porque los políticos nos roban”. Y no es gente que no comparta las críticas del Papa al Gobierno. Pero es gente que no se identificaría de ninguna manera con ninguna fuerza política ni con ninguna oposición.

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—Es decir que puede haber una mayor coincidencia entre el discurso del Papa y el de la oposición, pero eso no significa que los fieles se identifiquen políticamente con ella.

—Exactamente. El discurso del Papa es más parecido al de la oposición que al del Gobierno, pero eso no significa que los fieles católicos que aprueban ese discurso estén en posición de decir: “Bueno, vamos con tal”. Más bien dicen: “Me dan asco todos”. No digo que todo el mundo piense eso, pero una parte sí. Y después está el otro problema: la clase política podría entender mejor lo que sucede y decir cosas más inteligentes que las que dice, pero la gente en general no está tan contenta con la oposición. Más allá de que pueda tener una potencialidad electoral y de que posiblemente la vote.

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La masiva movilización en Luján para la última misa del papa León XIV

—¿Qué debería ocurrir para que la oposición pudiera representar esos valores que aparecieron durante la visita?

—Incluso si los opositores mejoraran como para poder aprovechar ese envión, habría que ver si la gente les creería, porque la gente ya la rechazó una vez. No digo que lo vayan a seguir rechazando, pero tampoco veo muchos cambios. Nadie cambió mucho para representar mejor, ni los representados cambiaron sus opiniones y empezaron a decir: “No, quiero ser representado por estos tipos”.

—¿Encontró entre los asistentes alguna intención de interpretar las palabras del Papa como una orientación electoral?

—No. Si vos ves la distancia que hay entre lo que se ha publicado, lo que han dicho los políticos y lo que siente la gente, es enorme. La gente está pensando en la conmoción del encuentro con el Papa, en querer verlo, en lo que llamo la “dimensión papal del catolicismo”, en el llamado a la unidad. No está pensando: “Este tipo me está diciendo a quién tengo que votar”.

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—O a quién no tiene que votar.

—Claro. El Papa no quiere, no puede, no debe hacerse cargo de las tareas de la oposición ni del oficialismo. El problema es por qué el oficialismo o la oposición piensan que el Papa les va a resolver las tareas o les va a arruinar las tareas. Algunos tienen la fantasía de que intervendría a favor de ellos y es lo único que les importa. Eso los desconecta todavía más del resto de la sociedad.

—¿Cree que la dirigencia política comprendió lo que ocurrió durante estos días?

—Hay una cosa que se ve en la relación entre la religión y la clase política. Todos los funcionarios de todos los agrupamientos políticos, los dirigentes, intentan encuadrar los sucesos en una idea: “Yo tenía razón en lo que venía diciendo”. Y casi te diría que también ocurre con el periodismo. Nadie ha dejado de pensar lo que pensaba antes. Es increíble, porque hay una realidad nueva, pero todo el mundo piensa lo que pensaba antes.

—¿Qué consecuencias tiene esa dificultad para interpretar lo nuevo?

—Muestra, en el caso de los dirigentes políticos, la tendencia a seguir haciendo siempre lo mismo. Porque si no pueden pensar lo nuevo, ni percibir lo nuevo, ni salir de la posición de “yo tenía razón desde siempre”, entonces tampoco van a hacer cosas muy distintas.

—El Papa hizo una apelación a la unidad, al diálogo y a la necesidad de recuperar la compasión. ¿Ese mensaje puede tener continuidad en el tiempo y traducirse en algún efecto político concreto?

—La verdad es que no lo sé. Lo que te diría es que hay una distancia muy grande entre los valores que aparecen en estas manifestaciones y la posibilidad de que se traduzcan en la acción de los grupos sociales y de los partidos políticos. En ambos casos, el tema de la compasión como valor social para defenderse uno mismo y para defender a los más débiles estuvo presente. Pero de ahí a que eso tenga posibilidades de traducción en el universo de la acción de los grupos sociales y de los partidos hay un camino larguísimo.

El papa León XIV en la concentración de Palermo, donde estuvo dos veces

—¿Y cuánto pudo haber afectado políticamente al Gobierno de Javier Milei?

—Habrá que ver. Todavía no está claro cuánto erosionó esto al Gobierno. Yo creo que en algún grado lo erosionó, pero no sé cuánto. Eso es algo que, en términos de lo que se dice habitualmente sobre política, habría que tener en cuenta.

—Usted estuvo tanto en Palermo como en Luján. ¿Con qué impresión se quedó de la última celebración? ¿Qué diferencias encontró entre ambas concentraciones?

—Era una composición un poco diferente de la de Palermo, que es donde también estuve. Las otras no las vi, no estuve en Córdoba. En Buenos Aires había centralmente muchas gamas de la clase media, pero diría que había menos clase media muy alta que en Palermo y un poco más de sectores populares. Fue una multitud. Yo no tengo los números. Se habló de un millón y medio de personas. La gente de Luján evaluó que había sido muchísimo más y en una cantidad creciente, pero no algo exorbitante respecto de lo que habían previsto. Así que ese número podría estar ajustado, pero yo no lo sé.

—¿Qué fue lo que más le llamó la atención del comportamiento de la gente?

—Hay un dato que me parece interesantísimo: no hay una sola consigna promovida por quienes organizan el evento que sea asumida colectivamente por el público durante más de quince segundos. La gente va por la de ella, con lo que es de ella, y no quiere que nadie le ordene qué decir, qué pensar. Eso lo volví a comprobar en Luján. Lo había observado antes, pero también lo vimos ahí.

—¿A qué se refiere cuando dice que la gente no acepta que le ordenen lo que tiene que pensar?

—A que cualquier consigna que se lanzara desde la organización, como “León y Francisco, un solo corazón”, “León, León, León”, o cualquier canto que se propusiera, duraba diez segundos y era seguido por una parte pequeña del público. Nadie se dejaba ordenar de arriba hacia abajo. Eso me llamó muchísimo la atención.

—¿Cómo describiría la composición social de la multitud que fue a Luján?

—Es el catolicismo federal. No estaba solamente la clase media de la Capital o del Gran Buenos Aires, sino también gente de la zona centro del país, sobre todo de Córdoba, Rosario y Santa Fe, y de otras provincias. Había una composición social distinta de la de Palermo. También es cierto que mucha gente decidió venir a último momento, impulsada por el éxito que habían tenido los encuentros anteriores.

—¿Considera que pudo haber asistido más gente?

—Sí, creo que hubo personas que no fueron porque el acceso era muy complicado y porque la información disponible también advertía sobre esas complicaciones. Había que bajarse varios kilómetros antes y caminar. Además, no se podía llegar dos, tres o cuatro horas antes. Era necesario llegar con mucha anticipación. Eso aumentaba los costos de participar y creo que redujo un poco la concurrencia.

—Era casi una vigilia, además de una celebración religiosa.

—Era un evento religioso que contenía una vigilia, pero esa vigilia era prácticamente obligatoria por las condiciones de acceso.

El papa León XIV también estuvo en Córdoba, en una misa multitudinaria

—También hubo una organización importante para recibir a esas multitudes. ¿Cómo evaluó ese aspecto?

—Hay algo que para mí ya es un clásico de los eventos masivos que estuve viendo este año en Buenos Aires: una organización generalmente muy bien hecha y muy bien resuelta. No hay desorden, no hay personas alcoholizadas tiradas por las calles, no hay basura. Es algo muy limpio y ordenado. En parte porque las organizaciones han construido un enorme conocimiento sobre cómo hacer movilizaciones, que por otro lado es muy costoso. Y eso se nota. Creo que contrasta con otro tipo de manifestaciones que a veces tienen menos público.

—¿Qué representa, desde el punto de vista religioso, la presencia del Papa para el catolicismo?

—Para mí hay un concepto central que se hace visible cuando uno participa de estos eventos: existe una dimensión papal del catolicismo que no está siempre presente. Esa dimensión es importantísima, es potente, construye multitudes. Y, obviamente, como el Papa no puede estar presente todo el tiempo en todos lados, es eficaz durante determinados momentos. Si estuviera presente todo el tiempo en todos lados tampoco causaría el mismo efecto. Más bien aburriría.

—¿Qué tiene de particular esa dimensión papal?

—El catolicismo es una religión muy extraña. Ninguna otra religión tiene Papa. Ninguna tiene esa dimensión de una autoridad de organización que, como el nombre indica, es un puente entre lo sagrado y lo profano: un pontífice. La idea de la visita papal y el cuerpo de este Papa permiten encarnar esa idea de pontífice. Es un fenómeno religioso, pero tiene una potencia específica que, a su vez, se vincula con los planteos del Papa sobre lo moral, lo cultural y lo político, en un sentido muy amplio.

—¿Esa manifestación pública tan importante del catolicismo puede interpretarse también en relación con el crecimiento de las iglesias evangélicas?

—Yo no veo una lógica de competencia en términos de actividad pública, sinceramente. Sí existe una cuestión que tiene que ver con que el catolicismo sabe que los evangélicos crecen a expensas de personas que antes eran católicas. Pero trataría de no pensar que todo el mundo funciona como el mundo del espectáculo. No son audiencias. En este caso son personas que se movilizan, que van a un lugar, que practican un culto. Incluso cuando lo practican de manera solitaria, privada o personal.

—Es decir que no se trata de una participación pasiva.

—No, para nada. Los grupos religiosos no son canales de televisión. Tienen canales de televisión, pero no son canales de televisión.

Axel Kicillofy el papa León XIV

—¿Encuentra alguna relación entre estas concentraciones y otras grandes movilizaciones populares, como las que generan determinados músicos o acontecimientos culturales?

—En el caso del Indio Solari había, proporcionalmente, mucha más gente de los sectores populares. No necesariamente más gente en términos absolutos, pero sí una proporción mayor. Esta es una matriz diferente, con mayor presencia de sectores medios. Esa es una gran diferencia.

—¿Y hay algún valor compartido entre estas manifestaciones colectivas?

—Creo que el tema de la compasión como valor social, tanto para defenderse uno mismo como para defender a los más débiles, estuvo presente en distintas movilizaciones. Pero hay que distinguir esa expresión social de su posibilidad de traducción política. Entre una cosa y la otra hay un camino larguísimo. Y todavía no está claro cómo se puede recorrer ese camino.