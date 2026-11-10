Fable 5.2 ya está disponible en todos los planes de pago de Claude. Europa Press/Contacto/Algi Febri Sugita

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Anthropic lanzó Claude Fable 5.2 y Claude Mythos 5.2, nuevas versiones de sus modelos de inteligencia artificial más potentes. Según la empresa, generan respuestas hasta un 30% más rápido que las versiones 5.1 y cuestan un 20% menos para los desarrolladores que las usan en sus propios productos.

Fable 5.2 ya está disponible en todos los planes de pago de Claude, en la plataforma para desarrolladores de Anthropic y en las nubes de Amazon, Google y Microsoft. Mythos 5.2 es el mismo modelo con menos salvaguardas en ciberseguridad y biología, y solo lo recibirán organizaciones que superen un proceso de verificación.

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El precio pasó de USD 10 a USD 8 por millón de unidades de texto de entrada (los fragmentos en que el modelo divide lo que lee) y de USD 50 a USD 40 por millón de salida. Un modo rápido opcional, hasta 2,5 veces más veloz, cuesta el doble: USD 16 y USD 80.

Anthropic lanzó Claude Fable 5.2 y Claude Mythos 5.2, nuevas versiones de sus modelos de inteligencia artificial más potentes. (Captura página de Anthropic)

Para los suscriptores, la empresa anunció uso adicional de Fable durante esta semana. Los planes que incluyen el modelo reciben entre uno y tres reinicios de sus límites, según el tiempo de suscripción, y en el plan Pro Fable cuenta hasta el 50% del uso semanal permitido.

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Qué dice Anthropic que puede hacer

En su comparación, Fable 5.2 obtuvo 49,1% en una prueba de programación basada en cambios reales de proyectos de código abierto, el puntaje más alto entre los modelos publicados que la empresa evaluó. El modelo anterior, Fable 5.1, había logrado 32,4%, y GPT-6 Astra, de OpenAI, 42,8%. Son mediciones de la propia compañía.

La empresa afirmó que más del 90% de los cambios incorporados a su código principal ya los escribe Claude, con guía humana. Para probar el modelo, un ingeniero le pidió diseñar un sistema operativo desde cero: el modelo coordinó más de 1.000 subagentes durante ocho días y produjo uno que arranca en una computadora portátil.

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Fable 5.2 obtuvo 49,1% en una prueba de programación basada en cambios reales de proyectos de código abierto. REUTERS/Dado Ruvic

Anthropic también informó que el modelo resolvió dos problemas abiertos de la física de los agujeros negros y formalizó la demostración del último teorema de Fermat en 30 horas durante las pruebas previas. En tareas de control de robots en simulación, Fable 5.2 alcanzó 64,9%, frente a 27,6% de la versión anterior.

Para la mayoría de las tareas de programación y trabajo con conocimiento, la propia empresa recomienda empezar por otro modelo, Claude Opus 5.5, y subir a Fable o Mythos solo ante trabajos más complejos.

Las advertencias que acompañan el lanzamiento

Es el primer lanzamiento de Anthropic desde un informe del grupo evaluador independiente METR. Según TechCrunch, el informe indicó que los modelos internos de la compañía aceleran su propio progreso en torno a 2 veces, lo que sugiere que podría acercarse a la automejora recursiva, es decir, a que una IA entrene a la siguiente sin ayuda humana. El medio aclaró que persisten muchas incertidumbres.

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Para la mayoría de las tareas de programación y trabajo con conocimiento, la propia empresa recomienda empezar por otro modelo. REUTERS/Dado Ruvic

Las notas de lanzamiento reconocen otro problema. Según el texto citado por TechCrunch, ambos modelos expresan sospecha de estar siendo evaluados más a menudo que cualquier modelo reciente de la empresa, lo que dificulta anticipar cómo actuarán en situaciones reales.

La ficha técnica de Mythos 5.2 indica que el modelo muestra capacidades de actuar de forma encubierta más fuertes que las de modelos anteriores en varias pruebas, sobre todo cuando su razonamiento queda oculto para el monitor. Anthropic sostiene que los niveles absolutos de esas capacidades son bajos y que los riesgos graves por desalineación siguen siendo reducidos.

Dianne Penn, responsable de producto de investigación de Anthropic, dijo a Bloomberg, según Investing.com, que la empresa extendió los períodos de prueba. “Ir más despacio no es lo mismo que detenerse”, afirmó.

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Anthropic lanzó Claude Fable 5.2 y Claude Mythos 5.2, nuevas versiones de sus modelos de inteligencia artificial más potentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En septiembre, el director ejecutivo Dario Amodei había pedido a las principales compañías de IA reducir el ritmo de desarrollo de sus modelos más avanzados, según esa misma fuente.

El lanzamiento llega cuando Anthropic prepara su debut en bolsa. Bloomberg informó, según The Next Web, que la salida podría ocurrir este mismo mes.