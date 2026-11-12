El duro pase de factura de Sebastián Graviotto a Juana Repetto: "No le encuentro sentido"

El instructor de esquí apuntó contra su expareja luego de que contara detalles de su vida privada (Video: Instagram)

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La separación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto, confirmada en abril de 2025 tras casi siete años juntos, no dejó de generar fricciones públicas, que pasaron desde las peleas en redes sociales a las defensas. Desde los cuestionamientos por las ausencias de Graviotto por largos períodos de tiempo, a los cruces por la crianza compartida hasta el cruce con Malena Pichot, el instructor de snowboard volvió a protagonizar un encendido descargo en sus historias de Instagram, esta vez después de que sus propios seguidores le confirmaran que fue su expareja quien reveló que había viajado a Brasil.

Todo comenzó cuando el instructor de snowboard les preguntó a quienes lo siguen cómo habían tomado conocimiento de su viaje. “O sea, ¿cómo saben que me fui a Brasil? ¿Cómo sabe la gente que me fui a Brasil? ¿Eh?”, disparó en un video junto a Toro, el hijo mayor de la influencer, quien intentó una explicación alternativa: “Publicitaste los videos”. Sin embargo, la respuesta de los propios seguidores fue categórica y unánime. “La mami”, escribió una usuaria. “Juana lo contó, que viajaste con amigos”, sumó otra. Los mensajes se acumularon en el mismo sentido: “Lo dijo Juana”, “Nos contó Juana”, “Dijo Juana, Seba”.

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Con esa información sobre la mesa, Graviotto apuntó directamente a su expareja. “No sé, no le encuentro sentido a que responda dónde estoy yo”, cuestionó en un segundo video. “Juani, cuando le hace preguntas a sus seguidores —que yo lo sé por haber estado casado con ella mucho tiempo—, le hacen cien millones de preguntas. O sea que las preguntas que elige las elige puntualmente con un sentido, digamos. Entonces no sé... ¿Qué? No sé, ayúdenme ustedes. O sea, ¿qué sentido tiene que ella se viera y le diga dónde estoy yo? ¿Con qué fin? No sé, me parece superraro”, cerró entre risas.

La respuesta que recibió Sebastián luego de preguntar cómo se enteraron de su viaje a Brasil (Instagram)

El descargo derivó hacia otro terreno cuando una seguidora le envió un mensaje relacionado con la crianza compartida: “Que bueno podés viajar. Viste con la diferencia de una mamá, no puede dejar a los niños. No digo que esté mal. Sólo la diferencia”. El comentario disparó una reflexión de Graviotto que, según anticipó, desarrollaría al día siguiente.

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“Uy, ese mensaje abre un temón que la verdad me deja pensando”, arrancó en un tercer video, y aclaró que todo lo que dice lo hace “desde el amor y desde mi experiencia como padre separado y siempre intentando encontrarle la vuelta a las cosas para mejorar”. Desde allí, describió una situación concreta de su vínculo con sus hijos: “Los chicos vienen dos veces por semana, o Lupe tres. Y yo quiero que venga cuatro Lupe y que los chicos vengan tres”. Señaló que ese miércoles estaba solo, y que cuando propone que los hijos pasen la mitad de la semana en su casa, la respuesta que recibe es que “es un montón”.

Con ese antecedente, rechazó el argumento de que las madres “no pueden” darse un espacio propio. “¿Por qué no podrían irse de despedida de solteras porque se casa la mejor amiga, o porque simplemente quieren viajar con amigas porque cumplieron cuarenta, o para celebrar la vida? ¿Por qué no? ¿Por qué no podrían? Me dejan a los chicos a mí”, planteó. Detalló que cuenta con el apoyo de su madre, su padre y los abuelos del lado de Repetto para cuidar a los niños, y cerró con una pregunta que dejó abierta para la jornada siguiente: “¿No puedo o no quiero? ¿Y por qué?”.

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El mensaje que le dio el pie a Sebastián para hacer su reflexión (Instagram)

El episodio se suma a una larga serie de intercambios públicos entre ambos desde la separación. Mientras Graviotto dejó en claro que es un tema del que se va a seguir defendiendo en sus redes sociales, Repetto celebró en sus redes los nueve meses de Timoteo, el tercer hijo.