Tecno

Neuralink logra que una persona se comunique por teléfono mediante señales cerebrales

El sistema capta señales neuronales, las decodifica en una computadora y transmite voz sintetizada al micrófono del teléfono

Un participante del estudio VOICE de Neuralink mantiene una conversación con su esposa con este nuevo sistema. Crédito: Neuralink/YouTube
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Neuralink, la empresa de interfaces cerebro-computadora fundada por Elon Musk, demostró que una persona logre mantener una llamada telefónica mediante el uso exclusivo de su actividad cerebral.

El implante capta las señales neuronales asociadas con el habla que la persona intenta producir, las envía a una computadora conectada al teléfono y esta decodifica esas señales en palabras, que luego se transmiten como voz sintetizada a través del micrófono del dispositivo hacia el interlocutor.

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La prueba se realizó con un participante del estudio clínico VOICE, un programa de Neuralink orientado a restaurar la comunicación en personas que perdieron la capacidad de hablar. Durante la demostración, el usuario conversó por teléfono con su esposa; según la empresa, la pareja había iniciado su relación justamente a través de llamadas telefónicas, lo que le dio un valor particular al ensayo.

Neuralink
(Captura de video/Neuralink)

Cómo funciona la decodificación del habla imaginada

El sistema de Neuralink traduce señales neuronales vinculadas a la intención de hablar en palabras concretas. Hasta ahora, los usuarios debían presionar un botón para iniciar y detener la grabación de esa actividad cerebral destinada a la decodificación del habla.

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La compañía presentó un nuevo sistema de detección automática de actividad vocal neuronal, capaz de reconocer cuándo el participante intenta hablar sin necesidad de un control manual. Esto podría reducir la dependencia de controles físicos y facilitar la comunicación en personas con limitaciones graves de movimiento.

Neuralink también incorporó visualizaciones en tiempo real que muestran la intensidad y distribución de las señales neuronales registradas por el implante. Estas herramientas permiten a los participantes probar distintos patrones de habla imaginada e identificar cuáles generan una actividad neuronal más fuerte, con el objetivo de mejorar el desempeño del decodificador.

Neuralink
El participante del estudio VOICE conversó con su esposa, con quien había iniciado su relación por teléfono. (Captura de video/Neuralink)

Un agente de inteligencia artificial activado con el pensamiento

Entre las nuevas funciones, Neuralink incluyó la posibilidad de activar un agente de Grok mediante la frase imaginada “Hey Neuralink”, seguida de una orden. Una vez activado, el agente ejecuta la tarea solicitada de manera autónoma en una computadora.

La empresa describió esta integración como una demostración temprana de cómo las interfaces cerebro-computadora podrían habilitar una interacción más directa con sistemas impulsados por inteligencia artificial.

Dictado de texto y mejoras en la aplicación Bloom

Neuralink probó, además, la integración del dictado cerebral en aplicaciones de iPhone, lo que permite a los usuarios ingresar texto sin recurrir a los teclados convencionales. La función está orientada a reducir las dificultades que enfrentan personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) al utilizar teclados tradicionales o sistemas de dictado por voz.

Neuralink
La aplicación Bloom incorporó un sistema de edición más rápido y comunicación por voz sin desbloquear el teléfono. (Captura de video/Neuralink)

La compañía también evaluó mejoras en Bloom, su aplicación móvil para comunicación basada en interfaces cerebro-computadora. Entre ellas, un sistema de edición más veloz para corregir texto mal decodificado y una función que permite la comunicación por voz sin necesidad de desbloquear previamente el teléfono.

Un desarrollo nacido de una prueba intensiva de 72 horas

Estas mejoras se desarrollaron durante una jornada de trabajo de 72 horas en el domicilio de un participante del estudio VOICE, donde ingenieros de Neuralink trabajaron junto al usuario y su esposa. El equipo construyó y probó prototipos en tiempo real, con ajustes basados en la retroalimentación directa del participante. Algunas de esas funciones continuaron su desarrollo en las semanas posteriores a la prueba.

Las demostraciones reflejan el esfuerzo de Neuralink por llevar la comunicación controlada por el cerebro más allá del entorno de laboratorio hacia actividades cotidianas. No obstante, la empresa no entregó resultados cuantitativos sobre el desempeño de las nuevas funciones, como la precisión en la decodificación del habla o los tiempos de respuesta del sistema.

Los implantes de Neuralink siguen en fase experimental y aún no cuentan con aprobación de la FDA. (Reuters)
Los implantes de Neuralink siguen en fase experimental y aún no cuentan con aprobación de la FDA. (Reuters)

Los implantes cerebrales de Neuralink permanecen en etapa experimental y no cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ni de otras autoridades regulatorias.

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