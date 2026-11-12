El llanto de Lionel Scaloni tras renovar contrato con la selección argentina: “Estoy feliz, a pesar de que no son momentos fáciles en lo familiar”

El director técnico se puso a llorar en el inicio de sus declaraciones al recordar a su familia y explicar quiénes lo convencieron de seguir

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Lionel Scaloni acordó con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la renovación de su contrato como entrenador de la selección argentina hasta la próxima Copa América y el próximo Mundial 2030. La continuidad del entrenador de 48 años fue anunciada por el presidente Claudio Tapia en una conferencia de prensa junto al propio DT quien, en sus primeras palabras, tuvo que frenarse por la emoción.

“Quiero agradecer al presidente por el esfuerzo. Estoy feliz, a pesar de que no son momentos fáciles desde lo familiar, esto me llena la verdad. Es lo que queríamos todos desde el primer momento. Tenemos la misma ilusión y ganas que el primer día, de lo contrario sería imposible estar acá”, comenzó Scaloni en su discurso, el cual tuvo que frenar por estar emocionado. Luego de unos segundos en los que se tomó un suspiro y se pudo “calmar”, el entrenador logró continuar conmovido. El pasado 28 de octubre falleció su madre, Eulalia Marzetti.

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“Este puesto necesita de tener todas las pilas. Con el cuerpo técnico teníamos la intención de continuar y hemos llegado a un acuerdo rápidamente. Comienza una nueva era, le daremos oportunidad a chicos que vienen empujando desde atrás. Necesitamos la paciencia de todos, son chicos que tienen un potencial enorme, pero no están para dar todavía lo que nos dieron los Messi o los Di María. Estamos en un momento feliz y creo que se lo podemos dar”, agregó Scaloni.

Al recordar a su madre, conmocionado, declaró: “Sufrimos muchos estas semanas. Intento no emocionarme, fue una semana complicada. La felicidad por renovar es enorme y hubiese sido completa si estuviera mi vieja. Felicidad absoluta por eso. Tengo mil anécdotas, del Mundial de Alemania cuando era jugador. Era la hincha número uno. Extrañaré su mensaje antes de cada partido”.

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La continuidad del entrenador de 48 años, que dirigió más de 100 partidos y obtuvo cuatro títulos internacionales, fue anunciada por el presidente Claudio Tapia en la conferencia de prensa, donde también se confirmó la salida de Walter Samuel del cuerpo técnico. La Selección afrontará su última fecha FIFA del año con amistosos ante Uruguay, este viernes 13 en la Bombonera, y Costa Rica, el martes 17 del mismo mes en Córdoba.

El entrenador de 48 años continuará al mando del combinado nacional

Ante la pregunta de quiénes lo convencieron para seguir en la Selección, Scaloni se mostró conmovido. “Los jugadores, lógico, son los que más están conmigo y querían que siga. Les agradezco como siempre lo dijeron. Mi familia mucho no, hablo de mi familia acá de Pujato, porque saben cómo pienso y no se querían meter. Estoy seguro que están felices. Mis hijos sí, ellos están contentos. El más grande está ilusionado con que pueda jugar algún día en la Selección... lo veo difícil, pero capaz podemos hacer algo por un partido. El más chiquito tiene tiempo todavía, no sé si estaré yo”, comenzó entre risas el entrenador.

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Tras esto, volvió a emocionarse en reiteradas ocasiones por el apoyo que recibió y al recordar a su madre: “Ellos están contentos. La gente, el hincha, es difícil de explicar. Emocionado porque... un montón me dijeron que... esto es una mezcla. Es el estado de ánimo que tengo. Un montón me decían que siga, otros que ‘ya diste un montón, lo que decidas está bien’. A ellos les agradezco, por la muestra de cariño los últimos días por lo de mi vieja. Si es verdad que gran parte de la elección fue seguir por la gente, sin duda. Darle esta felicidad que tienen con la Selección y ojalá que la sigan teniendo. Esto es una mezcla de emociones, no es solo... pero agradecer a la gente por el trato del último tiempo. Si seguimos es por ellos”.

Respecto a los motivos de su continuidad en la selección argentina luego de la final del Mundial 2026 y una era que inició en 2018, Scaloni fue contundente sobre las expectativas del cuerpo técnico. “Nunca dije que no iba a continuar, pero el tiempo. El palo de no haber ganado la final es duro, te obliga a ver lo que viene y a recargar las pilas. Nos pusimos a ver jugadores y eso fue una buena señal. Hay material y se puede seguir compitiendo. Nunca cerré la puerta en el momento difícil, pero era justo que me tome ese tiempo y ser sincero. Esa sinceridad, tanto mía como el cuerpo técnico, hizo que esté acá”, aclaró en la conferencia.

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Pese a que el anuncio es hasta el Mundial 2030, Scaloni bromeó sobre la posibilidad de que Argentina se clasifique de manera directa: “¿Pero ya estamos clasificados? ¿Seguro? Porque ya dicen que estamos clasificados. Acá siempre cambian las cosas. Puedo decir que dirigo otro Mundial, pero hay que clasificarse. No hay que confiarse”.

Lionel Scaloni continuará en el cargo hasta el Mundial 2030 (REUTERS/Rodrigo Valle)

Scaloni asumió de manera interina a mediados de 2018, luego de la eliminación de Argentina en los octavos de final del Mundial de Rusia. El debut oficial del entrenador fue el 8 de septiembre de 2018, en Los Ángeles, con una victoria 3-0 frente a Guatemala. La Albiceleste consiguió cuatro triunfos, un empate y una derrota en los primeros seis amistosos, resultados que llevaron a las autoridades de la AFA a ratificarlo para la Copa América de Brasil en 2019.

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El seleccionado terminó tercero en ese torneo continental. Cayó ante Brasil en semifinales y luego derrotó 2-1 a Chile en San Pablo, en julio de 2019, para iniciar una serie de 36 encuentros consecutivos sin derrotas: la más extensa de la historia argentina y la segunda más prolongada entre selecciones nacionales a nivel mundial. El primer título llegó el 10 de julio de 2021, cuando Ángel Di María marcó el 1-0 ante Brasil en Río de Janeiro y terminó con 28 años sin consagraciones para el equipo absoluto. Argentina extendió esa recuperación el 1° de junio de 2022 con un triunfo 3-0 ante Italia en Wembley. La victoria le dio la Copa de Campeones Conmebol-UEFA, conocida como Finalissima.

La Copa del Mundo de Qatar comenzó con una derrota inesperada por 2-1 ante Arabia Saudita, el 22 de noviembre de 2022. El recorrido concluyó el 18 de diciembre en el estadio Lusail, donde Argentina empató 3-3 con Francia tras 120 minutos y ganó 4-2 en la definición por penales. El resultado entregó al país su tercera estrella mundial, después de los títulos obtenidos en 1978 y 1986.

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El ciclo mantuvo su regularidad en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 y en la Copa América de 2024, disputada en Estados Unidos. En la final ante Colombia, jugada en Miami, el equipo superó la lesión temprana de Messi y se impuso 1-0 con un gol de Lautaro Martínez en el tiempo suplementario, el 14 de julio de 2024. Con 79 victorias, 18 empates y 10 derrotas, Scaloni quedó entre los entrenadores con más triunfos en la historia de la AFA. Su renovación prolongará la preparación de Argentina para la próxima Copa del Mundo.