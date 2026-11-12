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“La competencia no es suficiente, hay que educar los corazones”: Nobel de la Paz ante universitarios en Perú

Abdessattar Ben Moussa, integrante del Cuarteto para el Diálogo Nacional de Túnez, participó en encuentros organizados por la Universidad César Vallejo en Lima, donde abordó el papel del diálogo, la sociedad civil y la educación superior en la construcción de sociedades democráticas y pacíficas

Abdessattar Ben Moussa, Premio Nobel de la Paz 2015. Foto: Infobae Perú
Abdessattar Ben Moussa, Premio Nobel de la Paz 2015. Foto: Infobae Perú
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Abdessattar Ben Moussa, integrante del Cuarteto para el Diálogo Nacional de Túnez, reconocido con el Premio Nobel de la Paz 2015, destacó la necesidad de complementar la formación profesional con valores humanos y defendió el diálogo como herramienta para afrontar conflictos durante una serie de actividades realizadas en Lima por los 35 años de la Universidad César Vallejo (UCV).

“La competencia no es suficiente, la inteligencia no es suficiente. Hay que educar los corazones”, afirmó Ben Moussa durante una conferencia magistral realizada en el campus UCV Los Olivos, donde se reunió con estudiantes destacados provenientes de los distintos campus de la universidad en el país.

Ben Moussa sostuvo que los conocimientos y las capacidades profesionales deben estar acompañados por una formación basada en valores, justicia y respeto por la dignidad humana, y exhortó a los estudiantes a promover el diálogo y los derechos humanos en los espacios donde posteriormente asuman responsabilidades.

La conferencia en Los Olivos se realizó después de un conversatorio en Lima en el que el invitado compartió la experiencia del Diálogo Nacional de Túnez y reflexionó sobre democracia, participación de la sociedad civil y educación. Ese primer encuentro reunió a representantes de los ámbitos académico, empresarial e institucional.

Foto: Difusión
Foto: Difusión

Diálogo, democracia y sociedad civil

Durante el conversatorio, conducido por Aníbal Quiroga, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCV, Ben Moussa recordó el proceso de diálogo nacional que contribuyó a superar la crisis política y social que atravesó Túnez en 2013.

A partir de esa experiencia, sostuvo que las organizaciones de la sociedad civil deben actuar con independencia del Gobierno y de los partidos políticos y establecer espacios de entendimiento entre sectores con posiciones diferentes, priorizando el bienestar colectivo sobre los intereses particulares.

“Los miembros de la sociedad civil pueden construir juntos un marco de diálogo para resolver los conflictos. Lo esencial es no ser egoístas, que cada uno trabaje no por sus propios intereses, sino por los intereses de la nación”, expresó.

Ben Moussa también presentó el diálogo como una alternativa frente a la violencia y vinculó la defensa de la democracia con la participación y el entendimiento entre ciudadanos, incluso ante diferencias culturales, religiosas o sociales.

“Somos seres humanos y debemos vivir juntos”, enfatizó.

Abdessattar Ben Moussa, Premio Nobel de la Paz 2015. Foto: Difusión
Abdessattar Ben Moussa, Premio Nobel de la Paz 2015. Foto: Difusión

Universidad, valores y nuevas generaciones

La responsabilidad de las universidades fue otro de los ejes de sus intervenciones. Ben Moussa sostuvo que la educación superior no debería limitarse a la preparación profesional, sino contribuir también a formar ciudadanos capaces de convivir y resolver sus diferencias sin recurrir a la violencia.

“Cada universidad, aparte de trabajar por la excelencia, debe obrar por la educación. […] Hay que enseñar a los estudiantes cómo comportarse con las personas, cómo salvar la nación, cómo salvar los valores humanos. […] La universidad debe estar al tanto de todos estos valores y enseñarlos”, afirmó.

Consultado específicamente sobre el papel de la educación universitaria en la formación de jóvenes capaces de contribuir a sociedades democráticas y pacíficas, Ben Moussa destacó además la defensa de la información, la prensa y sus valores. Señaló que las universidades participan en esa tarea al formar a personas que posteriormente trabajarán en los medios de comunicación y defenderán esos principios.

“Lo más importante es mantener lo que es nuestra lucha por la información y por la prensa, y por sus valores”, sostuvo.

El invitado planteó también que las universidades deberían mantener el vínculo con sus egresados mediante encuentros, seminarios y espacios de intercambio que conecten a las nuevas generaciones con profesionales que ya participan en distintos ámbitos de la sociedad.

Foto: Infobae Perú
Foto: Infobae Perú

Tecnología al servicio de las personas

Durante su encuentro posterior con los estudiantes en Los Olivos, Ben Moussa abordó asimismo los desafíos relacionados con el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial. Reconoció sus aportes al progreso científico y económico, pero sostuvo que estas herramientas deben permanecer al servicio de las personas.

En esa línea, alentó a los universitarios a desarrollar sus capacidades sin dejar de lado los principios éticos que deben orientar su ejercicio profesional.

La reflexión formó parte de una mirada más amplia sobre desafíos como los conflictos internacionales, la violencia y el cambio climático, frente a los cuales Ben Moussa planteó la necesidad de fortalecer la conciencia humana y la cooperación.

Foto: Infobae Perú
Foto: Infobae Perú

“Hoy más que nunca necesitamos diálogo los peruanos”

El fundador de la UCV, César Acuña Peralta, destacó por su parte el diálogo y la concertación como las principales enseñanzas que, a su juicio, podía dejar la visita de Ben Moussa a los estudiantes.

“Un gran aprendizaje van a lograr los jóvenes. El aprendizaje es que solamente con el diálogo y la concertación se solucionan los problemas”, manifestó.

Acuña vinculó la experiencia expuesta por Ben Moussa con la búsqueda de la paz, la defensa de los derechos humanos y la importancia del Estado de derecho, la estabilidad, la gobernabilidad y la institucionalidad.

“Creo que los jóvenes van a aprender mucho de eso porque creo que hoy más que nunca necesitamos diálogo los peruanos”, afirmó.

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