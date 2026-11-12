Dolor por la muerte de Marcelo Sacco, emblema del punk marplatenste y hermano del recordado Uby

La agrupación The Garkas despidió a su cantante con una sentida imagen

Guardar

La música de Mar del Plata atraviesa horas de duelo por la muerte de Marcelo Fabián Sacco, cantante, músico y una de las voces identificadas con el punk rock local. Tenía 62 años y su partida dejó un vacío entre familiares, amigos, compañeros de ruta y seguidores de una escena que durante décadas encontró en él una presencia constante, ligada a los escenarios independientes, a la autogestión y a una forma de entender la música como espacio de encuentro.

Hermano del exboxeador y campeón mundial Uby Sacco, fallecido en 1997, Marcelo desarrolló un camino propio en el universo cultural de Mar del Plata. Nacido el 20 de mayo de 1964, desde la década de 1990 formó parte activa de la movida musical independiente. Su nombre quedó asociado a distintos proyectos, recitales y espacios que sostuvieron la identidad del rock local lejos de los grandes circuitos comerciales.

PUBLICIDAD

A comienzos de los 90 integró la banda Mal de Parkinson, uno de los proyectos de su recorrido artístico que se convirtió en uno de los grupos de la ciudad con proyección nacional. Más tarde, en 2004, fundó The Garkas junto al guitarrista Ariel Biondi. Ese grupo se transformó en una referencia para una generación de músicos y oyentes que reconocieron en el punk una herramienta de expresión directa, crítica y cercana a las realidades cotidianas.

Los integrantes de la banda argentina Bulldog recordaron una imagen junto con Marcelo Fabián Sacco

En sus primeros años, The Garkas interpretó versiones de bandas emblemáticas del género, entre ellas La Polla Records. Esas canciones funcionaron como punto de partida para consolidar una identidad propia, que con el tiempo se tradujo en composiciones originales y en un repertorio atravesado por referencias a la vida social de Mar del Plata y del país.

PUBLICIDAD

El proceso tuvo uno de sus momentos centrales en 2010, cuando la banda publicó Infernet, su primer álbum. El disco reunió canciones que reflejaron inquietudes, tensiones y miradas sobre la realidad local y nacional. No fue solo una grabación: representó la continuidad de un trabajo sostenido durante años, con recitales, ensayos, vínculos personales y una pertenencia profunda a la cultura punk.

Durante más de dos décadas, Sacco mantuvo vivo el proyecto de The Garkas y participó de numerosos ámbitos de la música marplatense. Su voz acompañó noches de recitales, encuentros entre bandas y espacios en los que el rock funcionó como refugio, identidad y forma de comunidad. Para quienes compartieron escenarios con él, su figura no se redujo a la de un cantante: fue parte de una trama humana construida a fuerza de amistad, persistencia y compromiso con una escena que se sostuvo desde abajo.

PUBLICIDAD

Luciano Scaglione posa junto a Marcelo Fabián Sacco en una imagen recordando al punk marplatense

La Vinoteca Perrier ocupó un lugar especial en ese recorrido. El espacio fue escenario de varias presentaciones de Sacco junto a sus bandas y también uno de los puntos de reunión del rock y el punk de Mar del Plata. Allí circularon músicos, amigos y seguidores; allí se compartieron recitales, conversaciones y años de vida cultural. Por ese motivo, el lugar volvió a convertirse en punto de encuentro en las horas posteriores a su fallecimiento.

Desde el perfil de The Garkas expresaron el dolor por la muerte de su cantante con un mensaje dirigido a quienes lo conocieron y siguieron su trayectoria: “Hoy te nos fuiste. Con mucho dolor y tristeza nos toca la despedida. Quedan estas marcas imborrables que llevamos desde chicos y que permanecerán por siempre grabadas en los corazones de todos aquellos que escuchamos tu voz. Tu familia, tus amigos, Mar del Plata, la música, el punk rock y nosotros te vamos a extrañar. Descansá en paz, viejo”.

PUBLICIDAD

Marcelo Fabián Sacco emblema del punk rock marplatense

Sus restos fueron velados hasta la madrugada de este jueves en la Vinoteca Perrier. El lugar, que tantas veces lo recibió sobre un escenario, abrió sus puertas esta vez para la despedida. Familiares, amigos y personas vinculadas a la música local se acercaron para acompañar ese último encuentro y recordar a un artista cuya voz quedó unida a la historia del punk rock marplatense. Las redes sociales también se sumaron al obituario de la despedida, con recuerdos de colegas como Luciano Scaglione de Attaque 77 y el grupo rosarino Bulldog.

La muerte de Marcelo Fabián Sacco deja canciones, recuerdos, amistades y una huella profunda en quienes compartieron con él la pasión por la música. Mar del Plata despide a uno de los referentes de su escena punk, una voz que seguirá presente en la memoria de quienes escucharon sus temas, asistieron a sus recitales y encontraron en The Garkas una parte de la identidad musical de la ciudad.

PUBLICIDAD