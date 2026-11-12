“Caí en una depresión tras no ir al Mundial y casi muero por una sobredosis”: la cruda confesión de una estrella del fútbol de Brasil

Mario Jardel habló de la depresión que padeció tras su ausencia en el Mundial 2002

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Mario Jardel recordó que su exclusión de la convocatoria de Brasil para el Mundial de Corea y Japón 2002 fue el punto de partida de una crisis personal que incluyó depresión, consumo de alcohol y cocaína, y una sobredosis que casi le costó la vida. “A partir de ese momento, mi vida se acabó”, afirmó el exdelantero brasileño en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

A los 53 años, Mario Jardel vive en Fortaleza, donde trabaja como empresario en los sectores comercial e inmobiliario. También disfruta del tiempo libre en la playa y mantiene vínculos familiares con Italia: dos de sus tíos viven en Bolonia desde hace más de dos décadas.

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En la conversación con el diario deportivo italiano, el exgoleador volvió sobre el episodio que, según relató, cambió el rumbo de su vida. Jardel sostuvo que todavía no recibió una explicación sobre la decisión de Luiz Felipe Scolari de dejarlo fuera de la selección brasileña que ganó el Mundial de 2002.

“Todavía me lo pregunto. Nadie me ha dado una explicación”, dijo. El brasileño consideró que merecía una oportunidad por sus cifras en el fútbol portugués. “Entre finales de los 90 y principios de los 2000, estuve entre los cinco mejores delanteros del mundo”, señaló. El exatacante detalló que anotó 168 goles en 175 partidos con Porto durante cuatro años. Además, en la temporada previa a la Copa del Mundo convirtió 55 goles en 42 encuentros con Sporting de Lisboa, campaña en la que obtuvo su segunda Bota de Oro.

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“Entiendo que había jugadores fenomenales en ese Brasil, pero yo merecía la convocatoria”, sostuvo Jardel, quien nunca pudo disputar un Mundial con su selección.

Jardel fue uno de los goleadores más tembiles de Brasil (Reuters)

La frustración por aquella convocatoria derivó, según contó el exfutbolista, en una depresión. A ese escenario se sumaron problemas familiares, luego de su separación de su primera esposa y las disputas por la custodia de sus hijos. “Caí en una depresión y empecé a beber en exceso. Jugar en un Mundial era el sueño de mi vida”, declaró Jardel a La Gazzetta dello Sport. “Sentía que todo se me escapaba de las manos, pero lo peor estaba por venir”, se explayó.

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El exdelantero situó el inicio de su consumo de cocaína en el verano de 2003, cuando estaba de vacaciones. “Sabía que podía consumirla allí porque no había controles antidopaje”, explicó. Jardel reconoció que la droga le generaba una sensación temporal de alivio frente a su estado anímico. “Me gustó; me hacía sentir vivo y no deprimido. Una vez, estuve despierto durante una semana entera”, afirmó.

La situación llegó a un límite cuando sufrió una sobredosis. “Luego tuve una sobredosis, estuve a punto de morir, y un amigo que estaba conmigo me salvó. Fue entonces cuando toqué fondo”, relató el exjugador brasileño.

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El exgoleador señaló que inició un tratamiento con psiquiatras durante varios meses. Identificó a su segunda esposa, Sandra, como una figura decisiva en su recuperación. “Finalmente lo superé cuando conocí a mi segunda esposa: ella me hizo comprender el sentido de la vida, y hoy soy feliz”, expresó Jardel. También afirmó que sus hijos valoran el proceso que atravesó para dejar atrás esa etapa. “Están orgullosos de mí. No de lo que hice, sino de cómo lo superé”, sostuvo.

Según explicó, suele dialogar con ellos sobre la necesidad de recurrir a los vínculos cercanos en momentos de dificultad. “A menudo les hablo de la importancia de pedir ayuda a la familia cuando se necesita, de creer en Dios y de tener una gran fuerza de voluntad”, agregó.

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Mario Jardel pudo rehacer su vida junto a Sandra

En lo futbolístico, tras quedar fuera del Mundial, Jardel buscó recuperar continuidad en el fútbol europeo. En enero de 2004 llegó a Ancona, equipo italiano que atravesaba una crisis deportiva y económica durante la temporada 2003-2004.

El objetivo era encontrar un club que le permitiera jugar con regularidad después del impacto que le había provocado su ausencia en Brasil 2002. “Buscaba un equipo donde pudiera recuperarme tras la pesadilla de no haber sido convocado para el Mundial de 2002, pero mentalmente nunca me recuperé”, reconoció.

Su balance de aquella etapa fue negativo. “Solo tengo malos recuerdos. En seis meses no cobré sueldo y solo jugué tres partidos”, dijo. Jardel describió a Ancona como un plantel con demasiados futbolistas, problemas de conducción y dificultades financieras que terminaron con la quiebra del club.

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Jardel aseguró que estuvo cerca de incorporarse a Barcelona y Milan, aunque esos pases no se concretaron. Sobre el club italiano, recordó sus goles en la Liga de Campeones con Galatasaray y Porto. “Entre el Galatasaray y el Porto, marqué cuatro goles en cinco partidos contra los rossoneri”, explicó.

El recorrido profesional de Jardel comenzó en el Ferroviário y se consolidó en el Vasco, donde fue tricampeón estadual entre 1992 y 1994, con 36 goles en 75 partidos. Tras un conflicto con la directiva, se trasladó al Gremio, donde se erigió como uno de los máximos goleadores del fútbol brasileño: 65 goles en 84 partidos, bicampeón gaúcho (1995/96), campeón y máximo artillero de la Libertadores (1995) y de la Recopa (1996).

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El salto a Europa lo llevó al Porto, donde firmó 168 goles en 175 partidos, fue multicampeón y dos veces ganador de la Bota de Oro como máximo goleador del continente, además de ser el máximo artillero de la Champions League y cinco veces del Campeonato Portugués. Jardel sigue siendo el único brasileño que ha sido máximo goleador tanto de la Copa Libertadores como de la Champions. En su periplo fuera de su país, también jugó en Newell’s (tres partidos, sin conquistas).

Con la selección brasileña, disputó diez partidos y anotó un gol.