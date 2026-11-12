La declaración de Mauro Icardi ante la Justicia: negó haber golpeado a su hija y dijo que la niña lo admitió ante la psicóloga

Mauro Icardi llega a la fiscalía (RSFotos)

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Mauro Icardi se presentó este jueves en la fiscalía de Tigre, ubicada en General Pacheco, y dio su versión ante la Justicia sobre lo que ocurrió el 6 de noviembre en la Casa de los Sueños, la propiedad del barrio privado La Isla, en Nordelta, donde vive junto a la actriz Eugenia “China” Suárez y que fue escenario del escándalo que derivó en una causa por presuntas lesiones leves contra su hija mayor. Permaneció más de una hora en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género de Tigre y se retiró sin hablar con la prensa.

Todo comenzó un mes antes, con la preocupación de Wanda por el noviecito de Francesca

Ante los agentes fiscales y la auxiliar letrada instructora judicial, Icardi reconstruyó los hechos desde el principio. Según consta en el acta a la que accedió Teleshow, el futbolista situó el origen del conflicto en octubre, cuando Wanda Nara volcó por escrito su preocupación en un grupo de WhatsApp compartido con él y con la licenciada Fernanda Matera, del Ministerio Público Tutelar. “La madre hace un mes atrás dejó escrito que estaba preocupada por el comportamiento de Francesca, que estaba muy enamorada y encaprichada con este nene, que es amigo de uno de sus hermanos mayores, que va al colegio también, que estaba muy preocupada porque tenía charlas y llamadas de 7 horas, de madrugada, que estaba encerrada todo el tiempo en su cuarto, que le decía a la madre que hablaba conmigo, cuando es mentira”, declaró el futbolista.

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Icardi también mencionó que Matera había advertido lo mismo: “Fernanda mencionó que a ella también le miente para conseguir lo que ella quiere”. Y agregó que Francesca había organizado una reunión en su casa con amigos, pero “el único nene que fue es este chico”.

El párrafo donde Mauro Icardi niega haberle pegado a su hija

El 5 de octubre, el primer chispazo: Francesca los llamó “todos mentirosos” en el auto

Al día siguiente de ese chat, Icardi retiró a sus hijas del colegio. Francesca no quería ir. En el trayecto a su casa, le preguntó sobre la situación. La niña le respondió: “Sos todos unos mentirosos, Fernanda es una mentirosa, vos también sos un mentiroso, no es así, nunca me escuchas, no es como lo cuentan ellas.”

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Al llegar, Francesca se fue a su cuarto con el teléfono. Le dijo a su padre que su madre vendría a buscarla entre las 11 y las 12 de la noche. Icardi declaró que le propuso quedarse: “Le dije que se quede a dormir acá, que mañana iba al colegio y la madre la retiraba desde ahí.” Pero la niña comenzó a enviarle mensajes a Nara. “Le decía que yo la había dejado abandonada en la puerta de mi casa, que tenía frío, que estaba mojada por la lluvia, cuando la realidad es que estaba jugando en el living con los hijos de mi pareja”, sostuvo el futbolista ante la fiscalía. Fue Isabella, la otra hija del ex matrimonio, quien desmintió a su hermana en tiempo real: según Icardi, le dijo a su madre por teléfono que Francesca “era una mentirosa” y que estaba sentada al lado de ella en el sillón.

Nara fue a buscar a Francesca esa noche. Desde entonces, según Icardi, la niña lo bloqueó en WhatsApp: “No tuve más charla con ella durante todo este mes.”

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Mauro Icardi sale de la fiscalía detrás de su abogado, Francisco Oneto

El 6 de noviembre: retiro del colegio con orden judicial y el pedido de la juntada que lo desató todo

El 6 de noviembre, el Juzgado de Familia dictó una orden que establecía que ambas niñas debían estar con Icardi desde ese día hasta el 16. El futbolista se presentó esa mañana en el colegio, en La Lucila, porque Isabella tenía un acto. Esperó la resolución en el auto y, cuando su abogada se la envió a las 10:02, ingresó a retirar también a Francesca.

En el pasillo del colegio, mientras recogían cosas del locker, Francesca le dijo que tenía una reunión con amigas esa tarde. “Mi respuesta fue ‘Bueno, nos tenemos que ir a Nordelta’, porque el colegio es en La Lucila, es viernes, hay tráfico, no puedo estar yendo y viniendo cuatro veces, hace un mes que no nos vemos”, relató. “Le dije que podía hablar con sus amigas y que se juntara la semana que viene.” Las actas del colegio registran la salida de Francesca a las 10:20.

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En el auto de regreso, la niña se sentó atrás. Icardi declaró: “Le pregunté cómo le había ido, qué había hecho en el colegio, a lo cual su respuesta fue ‘bien’, nada más.” Al llegar a la casa, alrededor de las 11 o 11:30, les propuso dormir una siesta: “Le dije que podíamos dormir hasta la hora del almuerzo.”

El párrafo de la declaración donde Icardi manifiesta que su hija se había encerrado en su cuarto

A la 1, Francesca seguía llorando en su cuarto y no quería bajar a comer

Cuando sonó la alarma, el padre e Isabella fueron a buscar a Francesca. “Estaba en la cama, tirada, llorando”, declaró Icardi. La invitó a bajar: “Le digo que bajemos a comer, que no pasaba nada, que otro día iba a la juntada, una charla típica.” Bajó con Isabella, pero Francesca no apareció. Cinco minutos después, la llamó desde el comedor. Como no respondía, subió.

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La encontró llorando con el teléfono sonando constantemente. “Dame el teléfono y bajá a comer”, le dijo. Ella respondió que no quería comer. Icardi insistió: “Baja igualmente, por respeto a tu hermana y mío, y si no querés comer, no comas, pero quedate en la mesa con nosotros.” Estuvieron sentados entre 20 minutos y media hora. Las llamadas, según el futbolista, eran de Nara y del joven que frecuentaba a Francesca.

Cuando terminaron de comer, Isabella le propuso salir en el barquito por la laguna. Le preguntaron a Francesca. “Ella dijo que no quería ir y se fue a encerrar a su cuarto”, declaró Icardi.

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Mauro Icardi durante el allanamiento a "La Casa de los Sueños"

Icardi entró al cuarto por el balcón para convencerla de ir al barco

Ante la puerta cerrada con llave, Icardi declaró que fue con Isabella por el balcón: “Estaba la puerta del balcón, entramos con Isabella por el balcón, le empezamos a hacer cosquillas para que deje de llorar y convencerla que venga con nosotros al barquito, a lo cual se niega y dice que se quiere quedar en la habitación.” Salieron solos a navegar.

Mientras estaban en la laguna, le llegó un mensaje de su abogada y de Matera: Francesca le había dicho a su madre que él le había pegado. Volvió de inmediato. Al llegar, ya había regresado Suárez. Fue con Isabella al cuarto de Francesca, la filmó y le preguntó: “¿Vos le dijiste a tu mamá que yo te pegué?, ¿por qué le mentís si sabés que yo estaba con Isabella en el barco, si sabés que no te pegué?”

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El momento de la declaración de Icardi donde señala la intervención de la Licenciada Matera y la supuesta admisión de su hija que había mentido para ir a la juntada

Francesca admitió ante la licenciada Matera que había mentido para ir a la juntada

Icardi le dio su teléfono a Francesca para que llamara a Matera. Suárez se sentó con las dos niñas en un sillón. Durante la llamada, según el relato del futbolista, Matera le preguntó a la niña “si había sido para ir a la juntada, para que su madre la vaya a buscar e ir a la juntada, a lo cual Francesca afirma que sí, con un ‘ajam’”. Isabella también intervino: “Sí Fernanda, Francesca acaba de decir que sí, que es mentira porque papá estaba conmigo.”

En ese momento, desde la guardia del barrio le informaron que Nara y su novio, Martín Migueles, querían ingresar a buscar a Francesca. Icardi no los autorizó. Minutos después, entraron con patrulleros.

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Martin Migueles, la China Suarez e Isabella Icardi

Nara metió a Francesca en el auto antes de que pudiera hablar con los policías

Icardi le pidió a Francesca que saliera y les contara a su madre y a los policías lo que acababa de decirle a Matera: “Ahora salís y hablás con tu mamá y les decís todo lo que le acabas de decir a Fernanda, que todo es mentira y que es un capricho tuyo para poder irte a la juntada.” Le pidió a Isabella que la acompañara. Pero, según declaró, “la madre la abraza, la agarra y la mete adentro del auto”. Isabella volvió corriendo con la noticia de que Francesca le había vuelto a decir a Nara que el padre le había pegado. Fue entonces cuando salió Suárez. “Ella salió a calmar y a intentar hablar con Francesca y con Isabella para que se queden tranquilas y que puedan contar la verdad”, declaró Icardi. Según su relato, Eugenia terminó sentada al lado del portón junto a Isabella y al novio de Nara, Martín Migueles, a quien le contó “la realidad de lo que había pasado”.

Los patrulleros tocaron el timbre. Icardi salió. El oficial Agustín Yersul le explicó que habían entrado por una denuncia de golpes a la niña. Icardi le mostró la orden judicial y le contó lo ocurrido. El oficial fue a consultar con el fiscal. La respuesta fue que Francesca debía irse con su madre. “Yo le contesto que la nena está bajo mi responsabilidad, que hay una orden judicial que la nena tiene que estar conmigo desde el 6 al 16, la nena no presentaba ningún trauma ni ningún golpe, ni nada preocupante”, declaró Icardi. También llegó una ambulancia. El futbolista le aclaró al personal policial que el dolor de rodilla que presentaba la niña correspondía a “una cirugía que tiene fijada por meniscos rotos”, preexistente a los hechos del día.

El pedido de Cámara Gesell que hizo Icardi y las pruebas que dijo tener en "videos que hice con el teléfono"

La defensa pidió cámara Gesell para las dos niñas y ofreció videos y chats como prueba

Al concluir la declaración espontánea, el abogado penalista Francisco Oneto le formuló preguntas a Icardi. El futbolista negó en tres oportunidades haber golpeado a Francesca: “Nunca”, respondió la primera vez; “No”, las dos siguientes. Confirmó que tiene videos filmados ese día con su teléfono y chats del grupo compartido con Nara y Matera. “Tengo todo registrado en el teléfono, vídeos que hice con el teléfono”, declaró. También ofreció como testigos a la niñera Silvia, a Suárez, al personal policial y a Matera, a quien describió como “la primera que habló con Francesca para corroborar que esto era todo una mentira”. La defensa solicitó además el libro de actas del colegio donde Icardi firmó la salida de las menores, las cámaras del establecimiento y una cámara Gesell para ambas niñas.

Al salir de la fiscalía, Oneto habló brevemente con los periodistas. “Él declaró todo lo que pasó, dio su versión de los hechos. No hubo agresiones”, afirmó. Luego agregó: “Nos vamos conformes de la fiscalía, ahora parece que se respeta más la equidad de las partes.”

La causa, caratulada como lesiones leves agravadas bajo el expediente PP-14-08-002730-26/00, tramita ante la UFI de Género de Tigre a cargo del fiscal Julio Petrucci. La restricción de acercamiento de 45 días que le impide a Icardi tener contacto con Francesca permanece vigente y la apelación presentada por la defensa aún no había sido provista al momento de la declaración.