Una modelo sufrió un grave accidente en México, le detectaron un tumor y ahora necesita fondos para volver al país

Melisa Moyano sufrió un desvanecimiento y una fractura de cadera en su edificio de Ciudad de México

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Melisa Moyano, una modelo y artista mendocina de 40 años radicada en Ciudad de México, permanece internada tras desvanecerse y sufrir una grave caída que le provocó una fractura de cadera mientras esperaba el ascensor de su edificio. El episodio derivó en el descubrimiento de un tumor y una situación económica de urgencia para su familia, que busca reunir más de USD 135.000 para costear la cirugía y el traslado sanitario a Argentina.

Todo ocurrió de manera súbita. Según relató su sobrina, Carla Araujo, a MDZ, Moyano había concurrido al gimnasio ese día y, al regresar a su edificio, subió a la terraza a buscar ropa luego de bañarse. Cuando se estaba por subir al ascensor, se desmayó y convulsionó. Los vecinos y la pareja de la mendocina la hallaron en el piso y la trasladaron al hospital.

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“Nunca había tenido un episodio así. Soy una persona sana, entreno, me alimento bien y siempre fui muy activa”, declaró la propia Moyano sobre lo inesperado del cuadro, en diálogo con TN.

Los estudios médicos prequirúrgicos detectaron tumores en la cadera, lesiones en la columna y una formación en el pulmón

Los estudios en el Hospital Español de México, un establecimiento privado donde fue atendida, confirmaron una fractura en la zona de la cadera y el fémur que requiere intervención urgente. Sin embargo, los análisis prequirúrgicos revelaron un panorama más complejo: tumores en esa zona, lesiones en la columna y una formación en un pulmón que aguarda una biopsia para precisar el diagnóstico y definir el tratamiento. “La cirugía es bastante urgente, su situación de salud también es crítica”, sostuvo Araujo en diálogo con MDZ.

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La falta de cobertura médica profundizó la crisis. Araujo explicó que su tía no cuenta con seguro de salud porque trabajaba de forma temporal, circunstancia que convirtió el presupuesto hospitalario en un obstáculo inmediato. “La cirugía sale 55 mil dólares, cosa que no podemos costear como familia”, precisó la sobrina. Ante esa cifra, la familia inició gestiones para conseguir una cama en un hospital público de México, aunque aún no lograron conseguir el traslado.

En ese proceso, la familia se comunicó con el consulado argentino en México. La respuesta recibida marcó los límites de la asistencia diplomática disponible: el organismo no puede aportar ayuda económica, pero sí colaborar con los trámites para facilitar la admisión en un centro de salud. “El consulado no nos puede ayudar económicamente, pero sí están tratando de hacer todo lo posible”, resumió Araujo.

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La intervención quirúrgica en el Hospital Español de México tiene un costo fijado en 55.000 dólares

A la complejidad médica se suma el problema del traslado. Debido a la gravedad de la fractura de cadera, Moyano no puede abordar un vuelo comercial convencional y debe ser trasladada en posición horizontal con supervisión médica permanente. La familia obtuvo un presupuesto de USD 90.000 para un avión sanitario, suma que tampoco está al alcance de su entorno.

Como alternativa, evalúan la posibilidad de un traslado en primera clase con inmovilización y acompañamiento médico, opción que depende de que se confirme la viabilidad del transporte en esas condiciones. “Nosotros lo que más queremos es que ella venga para acá y pueda tratarse acá”, expresó Araujo al referirse al deseo de la familia de que la mendocina reciba atención en su provincia de origen.

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El perfil de Moyano, que lleva cinco años viviendo en México tras radicarse en busca de oportunidades laborales, es el de una profesional con más de dos décadas de trayectoria. Comenzó a trabajar como modelo a los 18 años y construyó un recorrido que abarcó desfiles, producciones fotográficas, campañas publicitarias y representación de marcas.

Los allegados de la diseñadora mendocina organizan colectas y rifas a través de redes sociales para cubrir los gastos sanitarios

Paralelamente, cursó Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de Cuyo, formación que le permitió integrarse a equipos creativos en agencias de publicidad. “Desde chica siempre me encantó crear: dibujaba, pintaba, diseñaba ropa para mis muñecas o cocinaba platillos con barro. Podía pasar horas en ese mundo, y era feliz”, recordó la propia Moyano en sus redes sociales.

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Durante la pandemia de 2020, incorporó otra dimensión a su actividad: la pintura, que comenzó como hobby y derivó en un emprendimiento personal. “Empecé a pintar como un hobby, también como terapia”, contó en declaraciones a TN.

Para afrontar la internación, la intervención quirúrgica y el eventual traslado sanitario a Argentina —cuyo costo conjunto supera los USD 135.000—, familiares y amigos pusieron en marcha una campaña solidaria que combina donaciones y rifas. La cuenta oficial de Instagram de Moyano, @melisamoyano.ok, funciona como canal de difusión.