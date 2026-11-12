El Salvador

Condenan en El Salvador a 202 miembros del Barrio 18 Revolucionarios por homicidios y extorsiones

La resolución judicial impuso castigos de hasta 315 años de cárcel por asesinatos, intentos de asesinato, cobros extorsivos y asociación ilícita a la estructura que operaba en el centro capitalino

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 202 integrantes de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios./ (Centros Judiciales El Salvador)
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 202 integrantes de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios./ (Centros Judiciales El Salvador)
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El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 202 integrantes de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios por homicidios, tentativas de homicidio, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública. Las penas impuestas alcanzaron los 315 años de prisión, según informó Centros Judiciales El Salvador.

El fallo, emitido por el juez tres del tribunal, abarcó a miembros de la cancha Parque Libertad, una estructura de la facción Revolucionarios que operaba en distintos puntos del distrito de San Salvador Centro, en el departamento de San Salvador.

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La condena más alta recayó sobre Alfredo Méndez Campos, alias Viejo o Rufo, quien recibió 315 años de cárcel. El tribunal lo declaró responsable de homicidio agravado contra siete víctimas y de homicidio agravado en grado de tentativa contra otras siete personas.

Otro de los condenados, Guillermo Alexander Pineda Cuevas, alias Chiqui, fue sentenciado a 255 años de prisión. La resolución lo responsabilizó por cinco homicidios agravados y siete tentativas de homicidio agravado.

La resolución judicial abarcó a miembros de la cancha Parque Libertad que mantenían control territorial en San Salvador Centro. /(Foto cortesía FGR)
La resolución judicial abarcó a miembros de la cancha Parque Libertad que mantenían control territorial en San Salvador Centro. /(Foto cortesía FGR)

La sentencia incluyó a nueve palabreros y tres homeboys que cumplían funciones de palabreros dentro de la organización. Los 12 recibieron penas de 45 años de cárcel.

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También fueron condenados dos integrantes con rango de homeboy. Uno de ellos, Juan Vicente de Paul Hernández Elías, alias Zancudo, recibió una pena de 30 años por extorsión agravada contra una víctima, además de los 15 años correspondientes por agrupaciones ilícitas.

Los procesados identificados como colaboradores fueron condenados a 20 años de prisión. La resolución estableció una excepción para quienes eran menores de edad al momento de los hechos: en esos casos se aplicaron las sanciones previstas por la legislación juvenil vigente entonces.

Centros Judiciales indicó que los delitos estuvieron vinculados con el control territorial que ejercía la estructura en la zona céntrica de la capital salvadoreña. La causa reunió acusaciones por hechos violentos y cobros extorsivos atribuidos a integrantes de la pandilla.

Mano de una persona con túnica negra sosteniendo un mazo de madera sobre una base redonda en un escritorio de madera.
Alfredo Méndez Campos recibió la condena mayor de 315 años de cárcel por siete homicidios consumados y siete tentativas. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras sentencias contra miembros del Barrio 18 dictadas durante 2026

La decisión se suma a otras condenas emitidas este año contra integrantes de las dos facciones del Barrio 18 en El Salvador. En febrero, 59 miembros de la facción Revolucionarios recibieron penas individuales de hasta 597 años de prisión por homicidios agravados, extorsión, tráfico de personas y agrupaciones ilícitas. La condena mayor correspondió a Mario Josué Anzora Ramírez, acusado por seis homicidios agravados.

En agosto, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a Mauricio Humberto Alarcón Portillo a 75 años de cárcel por homicidio, tentativa de homicidio y agrupaciones ilícitas. El caso se relacionó con un ataque ocurrido en 2015 en Chalchuapa.

Durante septiembre, el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso penas de hasta 114 años de prisión a 15 integrantes de Barrio 18 Revolucionarios por homicidios, tentativas de homicidio, robos y agrupaciones ilícitas. La mayor sentencia fue para Óscar Wilfredo Torres Anzora, por tres asesinatos y dos tentativas.

Escultura de bronce de la Señora Justicia con venda en los ojos, balanza y espada, en una sala de tribunal desenfocada.
La justicia salvadoreña ha impuesto penas altas a pandilleros de las diferentes fracciones en el país. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

En octubre, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado condenó a 62 integrantes del Barrio 18 Sureños, vinculados con la tribu Tinecos o San Martín, de la cancha Tenancingo. Las penas oscilaron entre 20 y 30 años de prisión por agrupaciones ilícitas.

A comienzos de noviembre, otro tribunal contra el crimen organizado de Santa Ana dictó condenas de hasta 115 años contra 26 integrantes de Barrio 18 Sureños de la cancha El Edén. El expediente incluyó homicidio agravado, desaparición de personas, armas y agrupaciones ilícitas.

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