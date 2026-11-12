Tecno

Qué hacer antes de usar una freidora de aire por primera vez para evitar accidentes al cocinar

La limpieza inicial, una superficie resistente al calor y un ciclo vacío de 10 minutos ayudan a alistar el electrodoméstico antes de preparar alimentos

La freidora de aire no ocupa mucho espacio en el hogar y permite realizar varias recetas. (Foto: Europa Press)
La freidora de aire no ocupa mucho espacio en el hogar y permite realizar varias recetas. (Foto: Europa Press)
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Una freidora de aire permite preparar alimentos mediante la circulación de aire caliente dentro de una cesta cerrada. Antes del primer uso, conviene limpiar sus piezas, elegir una ubicación adecuada y realizar un ciclo de precalentamiento para retirar posibles olores propios de fabricación y evitar problemas durante la cocción.

Las pautas de uso indicadas por fabricantes como Moulinex apuntan a una preparación simple: poner los alimentos en el electrodoméstico, definir el programa o ajustar tiempo y temperatura, y poner en marcha el aparato.

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En este sentido, se explica todo lo que se debe saber para cocinar por primera vez con una freidora de aire, sumado a cómo evitar accidentes durante su uso.

Electrodoméstico de cocción sin grasa, alternativa a métodos tradicionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Es clave seguir las pautas del fabricante al manipular una freidora de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué hay que leer el manual del fabricante antes de encender la freidora de aire

El primer paso consiste en revisar las instrucciones específicas del modelo y conservar el manual en un lugar accesible. Aunque el funcionamiento general de las freidoras de aire es similar, cada aparato puede contar con programas, piezas desmontables, límites de carga y sugerencias de limpieza propios.

Además, es importante identificar los componentes de la cesta, la rejilla y, si corresponde, la parte frontal desmontable. Las almohadillas de silicona que algunos modelos incluyen en la rejilla no deben retirarse, porque forman parte del diseño del accesorio y ayudan a mantenerlo en su posición.

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Qué partes de la freidora de aire deben limpiarse antes del primer uso

Antes de conectar el electrodoméstico, hay que retirar todo el embalaje, las etiquetas y las calcomanías adheridas al aparato. Luego, la cesta y la bandeja deben lavarse con agua tibia y detergente durante unos minutos para eliminar restos del proceso de fabricación o del transporte.

Freidora de aire de acero inoxidable desmontada sobre una encimera blanca, con su cesta y bandeja separadas. Junto a ella, una esponja amarilla y un spray limpiador.
Se debe limpiar las partes desmontables de la freidora de aire antes del primer uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interior y el exterior de la freidora requieren una limpieza con un paño húmedo, sin sumergir el aparato. Si el modelo tiene una parte frontal desmontable o una ventanilla, el lavado manual de esa pieza ayuda a conservar el aspecto y la transparencia del cristal, según las indicaciones del fabricante.

Dónde se debe ubicar la freidora de aire

La ubicación influye en la seguridad y en el rendimiento del aparato. La freidora debe apoyarse sobre una superficie plana, nivelada, estable y resistente al calor. No conviene usar mesas inestables ni materiales que puedan deteriorarse por la temperatura que emite el aparato durante el funcionamiento.

Tampoco se debe colocar ningún objeto sobre la parte superior. La freidora necesita mantener libre el flujo de aire para cocinar de manera uniforme. Cubrirla o apoyar recipientes, paños u otros elementos puede alterar la circulación de aire caliente y afectar el resultado de los alimentos.

Electrodoméstico de cocción sin grasa, alternativa a métodos tradicionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Es clave precalentar la freidora de aire para una mejor cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué es necesario hacer un precalentamiento inicial de la freidora de aire

Antes de cocinar por primera vez, se debe realizar un ciclo de precalentamiento de 10 minutos a 200°C. Esta operación permite eliminar el olor que algunos materiales pueden desprender cuando el aparato se calienta por primera vez.

Durante ese ciclo, la cesta debe estar correctamente insertada y la rejilla debe quedar en el fondo hasta el tope. No hace falta añadir alimentos, aceite ni líquidos. La canasta no está diseñada para llenarse con aceite, a diferencia de una freidora convencional, porque la cocción se produce por aire caliente.

Cómo cargar los alimentos en la freidora de aire sin afectar la cocción

La cantidad debe ajustarse al tamaño de la cesta. Nunca hay que superar la marca MÁX. ni amontonar los ingredientes, porque el aire necesita circular entre los alimentos. Una carga excesiva puede impedir que algunas piezas se cocinen de forma pareja o que adquieran la textura esperada.

Una pastafrola de membrillo dentro de la canasta de una freidora de aire negra y plateada sobre una encimera de madera junto a una ventana.
Hay que seguir las indicaciones de capacidad del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas preparaciones admiten una cucharada de aceite, si la receta lo requiere, pero el exceso de grasa de los ingredientes caerá hacia la parte inferior de la cesta. Tras introducir los alimentos, se puede elegir un programa automático o ajustar de forma manual el tiempo y la temperatura antes de presionar el botón de inicio.

Asimismo, ciertos alimentos necesitan agitarse a mitad de la cocción. En esos casos, hay que retirar la cesta con cuidado, mover el contenido y volver a insertarla. Cuando suene la señal del temporizador, se debe comprobar que la preparación esté lista; si aún falta cocción, se puede sumar algunos minutos.

Para vaciar la cesta, hay que prestar atención al aceite acumulado en la base y a la rejilla extraíble, que puede desplazarse al inclinar el recipiente. La estructura cerrada de la freidora reduce la exposición a salpicaduras de aceite o agua hirviendo, pero sus piezas alcanzan altas temperaturas.

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