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Un nuevo escándalo sacudió Podemos Hablar: cómo fue la discusión de Mala Fama con su pareja en medio de la grabación

La tarorista Berenice Lucrecia, madre de la hija menor del cantante de cumbia, presente en el estudio, intentó irrumpir en plena filmación del ciclo de Kusnetzoff después de escuchar las palabras del músico sobre sus amores del pasado

El cantante de Mala Fama se convirtió en el protagonista de una inesperada pelea con su actual pareja (Video: Intrusos-América TV)
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Hernán Coronel, el cantante de Mala Fama, desató un nuevo escándalo en la grabación de PH: Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff que apenas semanas atrás ya había sido sacudido por el tenso cruce entre Santiago Maratea y La China Ansa en la emisión del sábado 31 de octubre. Esta vez, el detonante fue el propio Coronel, quien al referirse a su exmujer como la persona que le enseñó a amar dejó a su actual pareja —presente en el estudio— al borde de irrumpir en plena grabación. El incidente terminó en una discusión entre ambos durante un corte y, según pudo saber Intrusos, el músico ya habría pedido que ese segmento sea eliminado antes de la próxima emisión.

Todo ocurrió en el marco del programa conducido por Kusnetzoff, donde los invitados son convocados a “pasar al frente” y confesarse sobre distintos aspectos de su vida. En ese contexto, Coronel, exintegrante de Mala Fama y participante en la edición actual de MasterChef, habló del amor y deslizó que fue su exmujer —madre de sus tres hijos mayores— quien le abrió las puertas a ese sentimiento. “Él cuenta que conoce el amor gracias a su exmujer, la mamá de sus tres hijos”, precisó Natalie Weber en Intrusos.

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Lo que el cantante no midió fue que Berenice Lucrecia, su pareja desde 2016, tarotista y madre de su hija menor, estaba en el estudio en ese momento. La beba, fruto de un embarazo anunciado en septiembre del año pasado, tiene apenas unos meses de vida. “Cuando él hace referencia a que conoció el amor gracias a su exmujer, a la mamá de sus tres hijos, estaba Bere Lucrecia, que es su actual mujer”, relató Weber. La reacción fue inmediata: Lucrecia quiso meterse en la grabación. “El mánager de Hernán la frenó, no lo permitió”, agregó la panelista.

La conductora y el influencer protagonizaron un fuerte momento en la televisión argentina

Aun así, el conflicto no pudo contenerse del todo. En el primer corte técnico, la pareja tuvo un enfrentamiento a viva voz frente al resto de los presentes. “Discutieron Hernán y su mujer ahí en el estudio. Estaban todos presentes, todos lo escucharon”, afirmó Weber. Ante la consulta de Rodrigo Lussich sobre si Lucrecia llegó a intervenir al aire, fue categórica: “No, no, no. El mánager de Hernán no se lo permitió, pero ella quiso interferir”.

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El hecho quedó en manos del equipo de edición del ciclo. Según informó Daniel Ambrosino en el programa, el material se estaba procesando en ese preciso momento. “Lo que me pasa en este preciso momento es que están editando el programa. Así que ahí vamos a ver si pasó algo, si no pasó algo. Si sale algo al aire, bueno, lo están decidiendo en todo caso, en este preciso momento”, señaló. Lussich advirtió que, si el fragmento no aparece en la emisión del sábado, la audiencia ya conoce el episodio gracias a la cobertura de Intrusos: “Si no lo ven el sábado, porque hubo una censura importante, ya se lo contamos nosotros. Pero lo ideal sería que lo den”.

Por su parte, Marcela Baños intentó comunicarse con Coronel, pero el músico estaba grabando MasterChef Celebrity. Quien sí respondió fue su mánager, Gastón, quien minimizó el conflicto. “No, no pasó nada, está todo bien”, respondió ante la consulta, y prometió dar más detalles después. Para Baños, la actitud del representante no fue casual: “Me doy cuenta que deben querer minimizar el tema para que él no siga teniendo conflictos con ella o que ella no quede tan expuesta. Pero el quilombo estuvo, se armó y acá te lo contamos”.

La discusión en el panel de Intrusos también giró en torno al contexto exacto de las palabras de Coronel. Paula Varela planteó que la referencia a su exmujer podría leerse en clave de paternidad: “Hay que ver el contexto, porque capaz que le estaba diciendo que conoció el amor gracias a su mujer porque fue la primera vez que tuvo hijos. Tal vez viene desde ahí, porque ahí conoció el amor, porque fue la madre de sus primeros hijos.” La lectura no clausuró el debate, pero introdujo un matiz ante una situación que, de cara al sábado, PH todavía deberá definir cómo presentar.

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