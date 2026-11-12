Julio Bárbaro: “Nunca pude lograr que Francisco y Néstor Kirchner se dieran la mano”

Julio Bárbaro atribuyó la ausencia del papa Francisco en la Argentina a la profunda fractura política y social del país

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La visita de León XIV a la Argentina dejó un mensaje que trascendió el ámbito religioso y volvió a poner en discusión el papel de la política, la economía y las instituciones. Para Julio Bárbaro, las definiciones del pontífice sobre el trabajo, los sectores vulnerables y la educación representan una oportunidad para revisar las divisiones del país y recuperar la capacidad de construir acuerdos.

“La visita de León XIV nos sirvió a todos para convocarnos a la grandeza”, afirmó en Infobae a la Tarde. En la conversación, también recordó su amistad con Jorge Bergoglio, a quien conocía desde antes de su elección como papa. “Tuve el recuerdo de una amistad con Francisco que para mí fue maravillosa. Me dio siete horas en su papado. Éramos amigos de antes”, contó.

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Al analizar por qué Francisco nunca regresó a la Argentina durante su pontificado, Bárbaro apuntó a la fractura política y social. “Francisco nunca pudo venir. Y no pudo venir porque la fractura de nuestra sociedad no lo permitía”, sostuvo.

Ante una consulta de Manu Jove sobre si el pontífice no había podido o no había querido regresar, insistió: “No, no pudo. No podía”. Luego recordó una conversación en la que le había planteado que, si Bergoglio hubiera nacido en Brasil, difícilmente habría recibido las mismas críticas que en su país. “Si usted hubiera nacido en Brasil, nadie se atrevería a hablar mal de usted”, le había dicho. Según su relato, Francisco respondió: “Ni en Chile hubiera pasado eso”.

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Bárbaro comparó sus períodos parlamentarios de 1973 y 1983 para señalar cinco décadas de deterioro intelectual en la dirigencia nacional (Infobae en Vivo)

Bárbaro comparó esa situación con la dinámica política brasileña y la capacidad de sus dirigentes para preservar una identidad nacional por encima de las diferencias. “El debate entre Bolsonaro y Lula era de mucha pelea, pero Brasil estaba arriba de los dos. Nosotros no tenemos esa grandeza. Nosotros la Argentina la tenemos por pedazos”, afirmó.

Su diagnóstico también estuvo atravesado por experiencias personales como interlocutor entre dirigentes de distintos espacios. Recordó que, pese a su amistad con Bergoglio y Néstor Kirchner, nunca consiguió que ambos se reunieran. “Siendo amigo de él y de Néstor, nunca pude lograr que se dieran la mano. Y él me lo pidió más de una vez”, reveló. También mencionó su intervención para acercar al entonces pontífice con Mauricio Macri.

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Para el exlegislador, esa dificultad para establecer vínculos entre adversarios constituye una de las principales deudas de la dirigencia. “Los argentinos no tuvimos un Pepe Mujica ni tuvimos un Lula”, señaló.

En ese contexto, definió a León XIV como continuador de la orientación pastoral de Francisco. “Este papa lo escuchás y te deslumbra. Es el que eligió como heredero Francisco”, expresó. También destacó la decisión de Bergoglio de modificar la relación de la Iglesia con los poderes económicos y colocar a los sectores más vulnerables en el centro de su prédica. “Francisco toma la Iglesia y le corta el pedazo que tenía de negociaciones con el poder económico”, sostuvo. Y sintetizó esa orientación: “Esa centralidad es con los humildes”.

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El análisis político de Bárbaro caracterizó al kirchnerismo y al oficialismo de Javier Milei como espacios cerrados que expulsan la duda (REUTERS/Agustin Marcarian)

Julio Bárbaro cuestionó la decadencia de la dirigencia argentina

El análisis del dirigente se extendió a la evolución de la política y la formación intelectual del país. Diputado nacional en 1973 y nuevamente en 1983, comparó ambos períodos para describir lo que considera un deterioro sostenido de la vida pública.

“Yo fui diputado en el 73, cuando no hubieran sido posibles varios de los personajes que hoy nombramos, porque el talento y la formación, nadie leía, porque teníamos una educación profunda”, afirmó. Sobre su regreso al Congreso durante la recuperación democrática, agregó: “En el 83 vuelvo a ser diputado y el bajón ya era grande. Y la Argentina viene en baja, tiene cincuenta años de decadencia”.

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Al recordar las consecuencias de la última dictadura militar, relató un almuerzo que organizó entre Beatriz Sarlo, Tulio Halperín Donghi, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Según contó, durante el encuentro la entonces primera dama sostuvo que faltaba pensamiento porque se había perdido una generación.

Bárbaro recordó la respuesta que atribuyó a Sarlo: “Señora, si los sobrevivientes no piensan, ¿qué la lleva a usted a imaginar que los muertos lo harían?”. Aclaró que la ensayista lo había autorizado en vida a reproducir esa frase.

Su revisión de los años setenta también incluyó una crítica a las organizaciones armadas que continuaron con la violencia durante la democracia. “La violencia en democracia es traición a la patria”, afirmó. En esa línea, cuestionó lo que considera una falta de revisión de aquel proceso: “Hubo todo un reconocimiento de los desaparecidos, pero no una crítica a la violencia en democracia”.

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El exdiputado justicialista reveló que intentó sin éxito propiciar un apretón de manos entre Jorge Bergoglio y Néstor Kirchner (Infobae en Vivo)

En materia económica, ubicó las privatizaciones de los años noventa entre los principales puntos de quiebre. Al referirse al gobierno de Carlos Menem, cuestionó la venta de los ferrocarriles y el retroceso del Estado. “Llegó el Turco y vendió las vías. O sea, esa destrucción del Estado es la destrucción de la patria”, sostuvo.

También rechazó una eventual privatización de AySA y defendió la responsabilidad pública en la extensión de los servicios esenciales. “La misión de AySA es extender las cloacas y el agua. Eso no lo hace lo privado, hermano”, expresó.

Sus cuestionamientos alcanzaron tanto al kirchnerismo como al oficialismo de Javier Milei. Bárbaro describió a ambos espacios como estructuras cerradas a la discusión interna. “Para mí hay dos sectas en la Argentina: una es la kirchnerista, otra la mileista”, afirmó.

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Al explicar esa caracterización, señaló que se trata de organizaciones que exigen adhesión absoluta y excluyen las posiciones disidentes. “Sectas son aquellos espacios en los cuales o tenés pertenencia al dogma o sos expulsado. Lugares donde no se permite la duda”, explicó. Luego dejó una de las definiciones más contundentes de la entrevista: “La vida y la política es duda, muchachos. Sin duda no hay destino”.

Consultado por la reacción de Milei durante los actos vinculados con la visita papal, distinguió sus diferencias con el Presidente de su valoración sobre el comportamiento institucional. “No puedo discutir las lágrimas de Milei, porque por más bronca que me dé Milei, él se comportó dignamente”, dijo.

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Su planteo volvió sobre la necesidad de recuperar una convivencia democrática que permita la competencia política sin convertir al adversario en enemigo. “El país se hace entre adversarios, no hay democracia entre enemigos”, sostuvo.

Bárbaro reveló que el papa Francisco autorizó por carta una audiencia privada con Sergio Massa que el dirigente finalmente no concretó (REUTERS/Francisco Loureiro)

Julio Bárbaro reveló su gestión para acercar a Francisco y Sergio Massa

Hacia el final de la entrevista, Tomás Trapé le preguntó por qué Francisco había recibido a dirigentes como Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Javier Milei, pero no había mantenido una audiencia con Sergio Massa.

Bárbaro reveló entonces que había intervenido personalmente para gestionar ese encuentro y que Bergoglio había autorizado la iniciativa mediante una carta manuscrita. “Algún día, cuando me vaya de este mundo, voy a publicar la carta que Su Santidad me envía manuscrita autorizándome a que yo lo lleve a Massa”, contó.

Según explicó, el pontífice estaba dispuesto a recibir al dirigente, pero la gestión no prosperó porque Massa dejó de avanzar con el proceso. “Sergio después no se ocupó de continuar el proceso. Él me dijo a mí, yo me empecé a dedicar y después se metió en otra vida y yo dije: ‘No voy a quedar mal, me corro’”, relató.

El exdiputado confirmó que había actuado como intermediario y remarcó que Francisco había aceptado la posibilidad de la audiencia. “Pero fui el intermediario, sí. Y además el papa lo aceptaba. Es la primera vez que lo digo en público”, concluyó.

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