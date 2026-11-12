Nvidia busca al sucesor de Jensen Huang y Tim Cook figura entre los candidatos al puesto

Tim Cook es uno de los nombre que suena en Nvidia para reemplazar a Jensen Huang en la dirección ejecutiva de la empresa.

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La salida de Jensen Huang de la dirección de Nvidia abrió una carrera para encontrar al próximo ejecutivo que estará al frente de una de las compañías más importantes de la industria tecnológica. Aunque Colette Kress, actual directora financiera, asumió el cargo de CEO interina, la junta directiva anunció que evaluará candidatos internos y externos para elegir a quien ocupará el puesto de manera permanente.

Entre los nombres que comenzaron a circular aparecen Ian Buck, uno de los principales responsables del desarrollo tecnológico de Nvidia; Rene Haas, director ejecutivo de Arm; y Tim Cook, presidente ejecutivo de la junta directiva de Apple. Sin embargo, no todos tienen las mismas posibilidades ni existen confirmaciones de que hayan recibido una propuesta formal.

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La renuncia de Huang se produjo el 12 de noviembre de 2026, después de las investigaciones y los reportes sobre sus relaciones extramatrimoniales. La salida del empresario provocó una fuerte reacción en los mercados: las acciones de Nvidia registraron una caída superior al 13% durante la apertura de la jornada, con una pérdida de valor bursátil que superó los 500.000 millones de dólares, según los reportes citados por Reuters.

Jensen Huang renunció a la dirección ejecutiva de Nvidia. (EFE/ Fazry Ismail)

Colette Kress e Ian Buck, los candidatos internos de Nvidia

La primera alternativa de Nvidia es mantener el liderazgo dentro de la propia compañía. Colette Kress asumió temporalmente la dirección ejecutiva mientras continúa como directora financiera, cargo que ocupa desde 2013. Antes de llegar a Nvidia trabajó en Microsoft, Cisco y Texas Instruments.

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Su experiencia financiera y su participación en las presentaciones trimestrales de resultados la convierten en una figura conocida para los inversores. Josh Gilbert, analista de eToro, señaló a Reuters que Kress es una opción adecuada para garantizar la estabilidad de la empresa durante la transición.

Sin embargo, su nombramiento permanente no está asegurado. Algunos analistas consideran que Nvidia podría preferir a un perfil con experiencia directa en ingeniería y desarrollo de productos, debido a que su principal ventaja competitiva está relacionada con la tecnología de sus procesadores.

Colette Kress es la actual CEO interina de Nvidia hasta que la junta directiva defina uno nuevo. (Foto: Nvidia)

En ese escenario aparece Ian Buck, vicepresidente de Nvidia y uno de los responsables del desarrollo de CUDA, la plataforma de software que permite aprovechar la capacidad de procesamiento de sus chips. Buck ingresó a la empresa en 2004 y actualmente dirige productos de inteligencia artificial para centros de datos de gran escala.

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Shay Boloor, estratega de Futurum Equities, lo considera uno de los candidatos internos más fuertes por su participación en el desarrollo tecnológico de Nvidia. Reuters también recogió la posibilidad de que la compañía opte por una estructura de codirección, con Kress a cargo de las finanzas y Buck enfocado en los productos y la tecnología.

Rene Haas, el candidato externo que conoce Nvidia

Si la junta directiva decide buscar fuera de la empresa, uno de los nombres que aparece con mayor fuerza es Rene Haas, director ejecutivo de Arm.

Haas tiene experiencia en la industria de los semiconductores y anteriormente trabajó en Nvidia. Su conocimiento de ambas compañías podría facilitar una transición hacia la dirección del fabricante de chips, según los analistas consultados por Reuters.

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Un banquero especializado en operaciones del sector de semiconductores señaló a la agencia que Haas tendría sentido como candidato por su experiencia y conocimiento de la industria. No obstante, su eventual llegada también plantearía interrogantes, debido a las diferencias entre los modelos de negocio de Arm y Nvidia.

Tim Cook y otros nombres que suenan para dirigir Nvidia

Entre las opciones mencionadas por distintos medios también aparece Tim Cook, actual presidente ejecutivo de la junta directiva de Apple. Su nombre fue planteado por la estratega de inversiones Jun Bei Liu, de Ten Cap, quien destacó su experiencia en cadenas de suministro y gestión de operaciones globales.

Sin embargo, se trata de una posibilidad especulativa. No hay información que confirme que Cook esté interesado en abandonar Apple para dirigir Nvidia. Además, su experiencia está más vinculada a la gestión empresarial y la cadena de suministro que al desarrollo de procesadores para inteligencia artificial.

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Tim Cook entre los nombres de candidatos para reemplazar a Jensen Huang como CEO de Nvidia. REUTERS/Toby Melville/Pool

TechCrunch también mencionó a Bret Taylor, fundador de la empresa de inteligencia artificial Sierra y expresidente de la junta directiva de OpenAI. Su trayectoria incluye cargos en Salesforce, Google, Facebook y Twitter.

Otro nombre es Eric Schmidt, antiguo CEO de Google, cuya experiencia en tecnología y gestión empresarial fue planteada por Jeffrey Sonnenfeld, de la Escuela de Administración de Yale. La lista también incluye a Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, y Lip-Bu Tan, CEO de Intel, aunque TechCrunch considera poco probable que abandonen sus actuales compañías.

A ellos se suman Andrew Bell, vicepresidente sénior de ingeniería de hardware de Nvidia, y Jeff Fisher, ejecutivo con más de tres décadas en la empresa.

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Cuándo se conocerá al nuevo CEO de Nvidia

Por ahora, Nvidia no anunció quién reemplazará definitivamente a Jensen Huang. La junta directiva deberá evaluar las alternativas y decidir si mantiene el liderazgo dentro de la compañía o incorpora a un ejecutivo externo.

El próximo martes 17 de noviembre será una fecha relevante para la transición: Nvidia tiene previsto presentar sus resultados del tercer trimestre, en una reunión que estará encabezada por Colette Kress.

Hasta entonces, los nombres de posibles sucesores seguirán siendo parte de las especulaciones del mercado. Tim Cook figura entre ellos, pero los perfiles de Kress, Buck y Haas aparecen respaldados por referencias más concretas de analistas y fuentes consultadas por Reuters.

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