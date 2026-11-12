Presupuesto 2027: diputados de Raíces reconocen errores y anticipan un quiebre con el Ejecutivo de Arévalo

La bancada Raíces condicionó su respaldo al Presupuesto de 2027 a la rebaja de la tarifa eléctrica y a la entrega de bonos escolares. (Luis Cáceres, bloque legislativo Raíces)

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Los 15 diputados de Raíces, encabezados por Samuel Pérez, quienes llegaron al Congreso con el extinto partido de Gobierno Semilla, que llevo a Bernardo Arévalo a la presidencia, anunciaron que votarán contra el Presupuesto de 2027 último de la actual administración, si el Congreso de Guatemala no incorpora recursos para reducir la tarifa eléctrica y entregar una transferencia a hogares con hijos en edad escolar. La bancada condicionó su respaldo a esas dos enmiendas antes de que el proyecto llegue al pleno legislativo.

La iniciativa prevé gastos por 192.045,1 millones de quetzales US$25.040 millones y está bajo análisis de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Su presidente, el diputado Willy Ralda, anticipó que el monto será recortado, aunque no existe todavía una cifra definida ni se determinó qué ministerios sufrirían ajustes.

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Ralda indicó que la comisión espera una propuesta de reducción del gasto del Ministerio de Finanzas Públicas. El plazo para emitir el dictamen vence el 24 de noviembre y la discusión en el pleno debe concluir el 30 de noviembre.

La bancada Raíces condicionó su respaldo al Presupuesto de 2027 a la rebaja de la tarifa eléctrica y a la entrega de bonos escolares. (Luis Cáceres, bloque legislativo Raíces)

Dos transferencias directas como condición para el respaldo

La primera enmienda de Raíces busca ampliar el aporte estatal a la tarifa social de energía eléctrica para reducir el costo de la luz de las familias. La segunda plantea una transferencia económica directa, canalizada por el Ministerio de Educación, para los hogares con niños y niñas escolarizados ante la cuesta de enero.

Pérez afirmó que el bloque remitirá formalmente ambas propuestas a la Comisión de Finanzas antes de la emisión del dictamen. “Si no se hacen estas modificaciones, nuestro voto será en contra”, advirtió el legislador, quien sostuvo que la presentación anticipada de las enmiendas busca evitar objeciones sobre los plazos.

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La bancada no integra la Comisión de Finanzas, por lo que necesita que otros diputados incorporen sus planteamientos durante el debate legislativo. Según Pérez, la ejecución presupuestaria global ronda el 73%, aunque cuestionó el desempeño de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

La posición fue presentada durante una conferencia de prensa vinculada al tercer aniversario de la crisis política que precedió a la llegada de Bernardo Arévalo a la Presidencia. Allí, Pérez reconoció que Raíces no estuvo “a la altura de todas las expectativas” del movimiento ciudadano que respaldó la transición de gobierno en 2023.

El diputado admitió que la bancada debió ser “más vocales y contundentes” cuando el Congreso aprobó un aumento salarial para los legisladores. Aclaró que ningún integrante de Raíces votó a favor de esa medida.

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También reconoció haber respaldado presupuestos previos que esperaban que se tradujeran en “mucha más obra”. Entre las decisiones que, según relató, tuvieron costos políticos para el bloque mencionó el pedido de renuncia al entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, tras la fuga de reos de un centro de detención, y el rechazo a una junta directiva del Congreso que incluía al diputado Felipe Alejos.

La pérdida de espacios tras la cancelación de Semilla

Pérez recordó los hechos de 2023, cuando, según su versión, sectores a los que llamó “enemigos de Guatemala” buscaron impedir la toma de posesión de Arévalo después de las elecciones. Entre los señalados mencionó a la entonces fiscal general, Consuelo Porras; al fiscal Rafael Curruchiche, y al juez Fredy Orellana.

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El legislador atribuyó a Orellana la posterior cancelación del partido Semilla, del que surgió la bancada Raíces. También destacó las protestas de los 48 Cantones de Totonicapán frente al Ministerio Público, que se extendieron durante más de cien días en respaldo de la transición gubernamental.

Tras la cancelación de Semilla, la bancada perdió la presidencia del Congreso, su representación en la junta directiva, la posibilidad de presidir comisiones de trabajo y su lugar en la instancia de jefes de bloque. Pérez calificó esas restricciones como un intento de limitar su capacidad de acción política.

“Nuestra lealtad nunca va a ser a un apellido ni a un gobierno, sino a los intereses legítimos del pueblo de Guatemala”, afirmó Pérez. El diputado señaló que Raíces realizará su Asamblea Nacional de Constitución el 22 de noviembre, antes de iniciar las conversaciones internas para definir candidaturas para las elecciones generales de 2027.

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Pérez sostuvo que el partido contará con más tiempo que en el ciclo electoral anterior, cuando debió definir candidaturas en apenas dos meses. Sin precisar partidos ni posibles coaliciones, mencionó a Sandra Torres, Zury Ríos y Carlos Pineda entre figuras que, a su juicio, representan un riesgo de retroceso institucional en el próximo período electoral.