Lego mantiene fuera de línea su mercado de piezas usadas BrickLink y no dice cuándo volverá

BrickLink, el mayor mercado secundario de Lego, lleva una semana fuera de servicio sin fecha de regreso. (Reuters)

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Lego mantiene desde el 5 de noviembre fuera de línea BrickLink, el mercado donde los coleccionistas compran y venden piezas, figuras y sets usados, y no sabe cuándo lo reactivará. La empresa dijo que detectó “actividad inusual” en la plataforma y que investiga qué ocurrió, según el medio tecnológico The Verge.

Lego no precisó si el sitio sufrió un ataque informático ni si los datos de los clientes quedaron afectados, según la BBC, que contactó a la empresa. Lego publicó en la página de inicio de BrickLink un mensaje solo después de ese contacto.

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“Nuestra prioridad inmediata era proteger el sitio, a nuestros miembros y la integridad de BrickLink”, afirmó la empresa en el comunicado, actualizado el 11 de noviembre. Antes de volver a abrir, dijo, necesita contener el problema, investigar cómo ocurrió y revisar si hay otros fallos relacionados.

La compañía detectó "actividad inusual" en la plataforma y no precisó si hubo un ataque informático. (Reuters)

Durante los primeros días, el aviso en el sitio hablaba de mantenimiento. Después, un mensaje prometía el regreso para la tarde del 11 de noviembre. Ese texto fue borrado y hoy no hay estimación, según The Verge y la BBC.

Vendedores sin su principal canal de venta

BrickLink se define como el mayor mercado secundario de Lego del mundo. Según el medio especializado The Brick Post, tiene más de un millón de miembros registrados en cerca de 200 países. Nació como proyecto de un aficionado y Lego lo compró en 2019, según la BBC.

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Muchos de esos miembros tienen tiendas en el sitio y viven de vender allí, o complementan con ello sus ingresos. El medio Brick Fanatics informó que varios vendedores aseguran que sus ingresos cayeron de forma drástica durante la caída del servicio y que se quejan de la falta de comunicación de la empresa.

Vendedores que dependen de BrickLink reportaron una caída drástica de sus ingresos durante la interrupción. (Reuters)

Algunos migraron a Brick Owl, una alternativa. Ese sitio también estuvo fuera de servicio varias horas el 11 de noviembre, según Brick Fanatics. La caída además afectó el anuncio de los próximos sets del Programa de Diseñadores de BrickLink, informó The Brick Post.

Un cobro dudoso en medio de la caída

Melanie Hoskin, una profesional de ciberseguridad que colecciona Lego desde hace 45 años, contó a la BBC que recibió varios enlaces para pagar una edición limitada que ya había reservado y abonado en la plataforma. Según su relato, la empresa llegó a decirle que podía bloquearla de BrickLink porque no creía que el pago se hubiera cobrado.

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Lego aclaró a la BBC que desconoce problemas de pago más amplios. El caso de Hoskin está resuelto; ella dijo sentirse como si la hubieran acusado de robo. Se desconoce si ese fallo tiene relación con el motivo por el que el sitio quedó fuera de línea.

Una coleccionista relató que Lego la amenazó con bloquear su cuenta por un pago que ya había realizado. (Reuters)

BrickLink ya estuvo caído por un incidente de seguridad en la misma época del año, hace tres años. Entonces Lego apagó el sitio tras recibir una amenaza y una exigencia de rescate, y al volver pidió a los usuarios cambiar sus contraseñas con requisitos más estrictos, aunque aseguró que las cuentas no habían sido comprometidas. Hasta ahora Lego no ha dado una fecha de regreso: su último comunicado, del 11 de noviembre, indica que el trabajo de investigación continúa.

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Nuevos productos de LEGO

LEGO presentó en el CES 2026, durante su primera conferencia de prensa en el evento, el sistema LEGO Smart Play junto con el Smart Brick, un ladrillo con la forma clásica 2x4 que incorpora sensores de luz, color y sonido, además de un acelerómetro que detecta movimientos y golpes, lo que le permite reaccionar en tiempo real con sonidos, luces y efectos.

El sistema se completa con Smart Tags, que programan reacciones específicas, y Smart Minifigures, que suman estados de ánimo y sonidos propios a través del altavoz integrado en el bloque; los Smart Bricks también pueden formar una red descentralizada que les otorga “conciencia espacial” para reconocer su ubicación dentro de una construcción y así habilitar juegos como carreras en tiempo real.

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