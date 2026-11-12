Tecno

Lego mantiene fuera de línea su mercado de piezas usadas BrickLink y no dice cuándo volverá

La empresa detectó "actividad inusual" y no aclaró si hubo un ataque ni si se expusieron datos de los más de un millón de usuarios registrados

BrickLink, el mayor mercado secundario de Lego, lleva una semana fuera de servicio sin fecha de regreso. (Reuters)
BrickLink, el mayor mercado secundario de Lego, lleva una semana fuera de servicio sin fecha de regreso. (Reuters)
Guardar

Lego mantiene desde el 5 de noviembre fuera de línea BrickLink, el mercado donde los coleccionistas compran y venden piezas, figuras y sets usados, y no sabe cuándo lo reactivará. La empresa dijo que detectó “actividad inusual” en la plataforma y que investiga qué ocurrió, según el medio tecnológico The Verge.

Lego no precisó si el sitio sufrió un ataque informático ni si los datos de los clientes quedaron afectados, según la BBC, que contactó a la empresa. Lego publicó en la página de inicio de BrickLink un mensaje solo después de ese contacto.

PUBLICIDAD

“Nuestra prioridad inmediata era proteger el sitio, a nuestros miembros y la integridad de BrickLink”, afirmó la empresa en el comunicado, actualizado el 11 de noviembre. Antes de volver a abrir, dijo, necesita contener el problema, investigar cómo ocurrió y revisar si hay otros fallos relacionados.

La compañía detectó "actividad inusual" en la plataforma y no precisó si hubo un ataque informático. (Reuters)
La compañía detectó "actividad inusual" en la plataforma y no precisó si hubo un ataque informático. (Reuters)

Durante los primeros días, el aviso en el sitio hablaba de mantenimiento. Después, un mensaje prometía el regreso para la tarde del 11 de noviembre. Ese texto fue borrado y hoy no hay estimación, según The Verge y la BBC.

Vendedores sin su principal canal de venta

BrickLink se define como el mayor mercado secundario de Lego del mundo. Según el medio especializado The Brick Post, tiene más de un millón de miembros registrados en cerca de 200 países. Nació como proyecto de un aficionado y Lego lo compró en 2019, según la BBC.

PUBLICIDAD

Muchos de esos miembros tienen tiendas en el sitio y viven de vender allí, o complementan con ello sus ingresos. El medio Brick Fanatics informó que varios vendedores aseguran que sus ingresos cayeron de forma drástica durante la caída del servicio y que se quejan de la falta de comunicación de la empresa.

Vendedores que dependen de BrickLink reportaron una caída drástica de sus ingresos durante la interrupción. (Reuters)
Vendedores que dependen de BrickLink reportaron una caída drástica de sus ingresos durante la interrupción. (Reuters)

Algunos migraron a Brick Owl, una alternativa. Ese sitio también estuvo fuera de servicio varias horas el 11 de noviembre, según Brick Fanatics. La caída además afectó el anuncio de los próximos sets del Programa de Diseñadores de BrickLink, informó The Brick Post.

Un cobro dudoso en medio de la caída

Melanie Hoskin, una profesional de ciberseguridad que colecciona Lego desde hace 45 años, contó a la BBC que recibió varios enlaces para pagar una edición limitada que ya había reservado y abonado en la plataforma. Según su relato, la empresa llegó a decirle que podía bloquearla de BrickLink porque no creía que el pago se hubiera cobrado.

Lego aclaró a la BBC que desconoce problemas de pago más amplios. El caso de Hoskin está resuelto; ella dijo sentirse como si la hubieran acusado de robo. Se desconoce si ese fallo tiene relación con el motivo por el que el sitio quedó fuera de línea.

Una coleccionista relató que Lego la amenazó con bloquear su cuenta por un pago que ya había realizado. (Reuters)
Una coleccionista relató que Lego la amenazó con bloquear su cuenta por un pago que ya había realizado. (Reuters)

BrickLink ya estuvo caído por un incidente de seguridad en la misma época del año, hace tres años. Entonces Lego apagó el sitio tras recibir una amenaza y una exigencia de rescate, y al volver pidió a los usuarios cambiar sus contraseñas con requisitos más estrictos, aunque aseguró que las cuentas no habían sido comprometidas. Hasta ahora Lego no ha dado una fecha de regreso: su último comunicado, del 11 de noviembre, indica que el trabajo de investigación continúa.

Nuevos productos de LEGO

LEGO presentó en el CES 2026, durante su primera conferencia de prensa en el evento, el sistema LEGO Smart Play junto con el Smart Brick, un ladrillo con la forma clásica 2x4 que incorpora sensores de luz, color y sonido, además de un acelerómetro que detecta movimientos y golpes, lo que le permite reaccionar en tiempo real con sonidos, luces y efectos.

El sistema se completa con Smart Tags, que programan reacciones específicas, y Smart Minifigures, que suman estados de ánimo y sonidos propios a través del altavoz integrado en el bloque; los Smart Bricks también pueden formar una red descentralizada que les otorga “conciencia espacial” para reconocer su ubicación dentro de una construcción y así habilitar juegos como carreras en tiempo real.

Temas Relacionados

LEGOEstado del servicioCiberataqueTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El CMO de Google para Latinoamérica contó cómo la IA cambió su forma de hacer publicidad: armó un "sistema operativo" de marketing

Ramiro Sánchez explicó en El Ojo de Iberoamérica cómo acortó las vueltas con los creativos: tres de cada cuatro piezas salen aprobadas

El CMO de Google para Latinoamérica contó cómo la IA cambió su forma de hacer publicidad: armó un "sistema operativo" de marketing

Nvidia busca al sucesor de Jensen Huang y Tim Cook figura entre los candidatos al puesto

La salida del histórico líder de Nvidia provocó incertidumbre entre los inversores y abrió el debate sobre quién podrá mantener el crecimiento de la compañía en plena expansión de la IA

Nvidia busca al sucesor de Jensen Huang y Tim Cook figura entre los candidatos al puesto

Qué hacer antes de usar una freidora de aire por primera vez para evitar accidentes al cocinar

La limpieza inicial, una superficie resistente al calor y un ciclo vacío de 10 minutos ayudan a alistar el electrodoméstico antes de preparar alimentos

Qué hacer antes de usar una freidora de aire por primera vez para evitar accidentes al cocinar

Elon Musk podría incorporar a Jensen Huang a una de sus empresas tras su salida de Nvidia: “Sería un honor”

El dueño de Tesla, SpaceX y xAI reaccionó en redes sociales a una propuesta para sumar al ejecutivo, cuya trayectoria está ligada al crecimiento de la inteligencia artificial

Elon Musk podría incorporar a Jensen Huang a una de sus empresas tras su salida de Nvidia: “Sería un honor”

Paso a paso para jugar gratis Battlefield 6 por tiempo limitado en Xbox y PC

Electronic Arts habilitará del 13 al 16 de noviembre una prueba multijugador con combates en Las Vegas, los modos Conquista y Escalada

Paso a paso para jugar gratis Battlefield 6 por tiempo limitado en Xbox y PC

DEPORTES

“Caí en una depresión tras no ir al Mundial y casi muero por una sobredosis”: la cruda confesión de una estrella del fútbol de Brasil

“Caí en una depresión tras no ir al Mundial y casi muero por una sobredosis”: la cruda confesión de una estrella del fútbol de Brasil

Lionel Scaloni explicó por qué cambió de opinión y decidió renovar con la selección argentina: “El tiempo cura todo”

Histórico: la selección argentina de futsal venció a Portugal y ganó por primera vez la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La baja que tendrá el cuerpo técnico de la selección argentina tras la renovación de Lionel Scaloni

El llanto de Lionel Scaloni tras renovar contrato con la selección argentina: “Estoy feliz, a pesar de que no son momentos fáciles en lo familiar”

TELESHOW

La declaración de Mauro Icardi ante la Justicia: negó haber golpeado a su hija y dijo que la niña lo admitió ante la psicóloga

La declaración de Mauro Icardi ante la Justicia: negó haber golpeado a su hija y dijo que la niña lo admitió ante la psicóloga

Lara Piro defendió a Mauro Icardi y criticó duramente a Wanda Nara: "La Justicia le tiene miedo"

Un nuevo escándalo sacudió Podemos Hablar: cómo fue la discusión de Mala Fama con su pareja en medio de la grabación

El duro pase de factura de Sebastián Graviotto a Juana Repetto: "No le encuentro sentido"

Dolor por la muerte de Marcelo Sacco, emblema del punk marplatenste y hermano del recordado Uby

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades costarricenses investigan tres homicidios de hombres atacados dentro de vehículos en Cartago, Alajuela y Limón

Autoridades costarricenses investigan tres homicidios de hombres atacados dentro de vehículos en Cartago, Alajuela y Limón

Fiscalía cubana busca condenar a siete años a un hombre por sus opiniones críticas al régimen en Facebook

El Festival de las Flores en la ciudad de Antigua Guatemala cancela las instalaciones en calles y plazas por falta de acuerdo municipal

Siete de cada diez víctimas de agresión sexual en El Salvador son menores de edad

Panamá supera el 90% de cumplimiento de los requisitos para viajar sin visa a Estados Unidos, según el canciller