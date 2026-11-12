La baja que tendrá el cuerpo técnico de la selección argentina tras la renovación de Lionel Scaloni

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

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Lionel Scaloni continuará al frente de la selección argentina hasta el Mundial 2030, tras un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmado este jueves en conferencia de prensa. El entrenador de 48 años, junto al presidente de la entidad, Claudio Tapia, anunció la renovación horas antes de los dos amistosos de la fecha FIFA de noviembre. La noticia llegó acompañada de un cambio en el equipo de trabajo: Walter Samuel no continuará en el cuerpo técnico y emprenderá su carrera en solitario.

El propio Scaloni fue quien oficializó el dato. “Walter Samuel, como ya lo había adelantado, va a comenzar su carrera solo. Agradecimiento eterno para un amigo, le deseo lo mejor porque fue parte importante de nuestro cuerpo técnico y es justo que pueda comenzar su camino. Estará estos dos partidos y esperamos hacer lo mejor posible para agradecer lo que nos dio. Gracias al Cabezón”, expresó el entrenador en conferencia.

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Samuel formaba parte del cuerpo técnico desde el inicio del ciclo, en 2018, junto con Pablo Aimar. La renovación anunciada este jueves sí incluyó al resto de los colaboradores de Scaloni, con la excepción puntual del exdefensor.

Walter Samuel, en esta foto junto a Lionel Messi, dejará de ser ayudante de Scaloni (REUTERS/Pablo Sanhueza)

“En principio no vamos a sumar a nadie (al cuerpo técnico). Creemos que podemos seguir así y eso es lo que vamos a intentar. Nos quedamos como estamos. En cualquier caso, tenemos gente también en juveniles que nos podrían dar una mano y eso sería a futuro, pero en principio nos quedamos así”, agregó el DT.

La salida del ex defensor ya se había rumoreando desde hace tiempo. Incluso un gesto durante un gol contra Suiza en el Mundial adelantaba el tema: todos felicitaron a Samuel por un tanto de pelota parada de la Albiceleste. “Volvimos a marcar un gol de pelota parada, algo que trabajan y preparan mucho Walter (Samuel) y el Ratón (Ayala). Hoy tuvimos la importancia de las pelotas paradas que por ahí no veníamos convirtiendo y en partidos así es importante. Tenemos buenos cabeceadores, no sólo Cuti (Romero) y Licha (Martínez). Nico González y Mac Allister. Tenemos gente que va muy bien de arriba. Hoy lo pudimos aprovechar y va a ser importante estar fuerte ahí también. Lo venimos trabajando hace tiempo más allá de convertir o no. En una competición así es importante y hoy quedó demostrado”, había explicado en ese momento.

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“Vieron que lo fuimos a saludar, así que está la imagen por todos lados. Insistió mucho con que en ese primer palo Alexis podía ganar, que Leo la tire ahí. Ya en el anterior partido Alexis había tenido un par. En ese sector, Alexis es de los mejores. El reconocimiento para él (Samuel) porque se la pasa trabajando, no sólo de pelota parada. Lleva un tiempo, es justo reconocérselo porque estamos bien ahí. Al final en la pelota parada no es necesario ser alto, grandote. Alexis no es su fuerte la altura, pero va muy bien. Conocemos nuestras virtudes y sobre todo que tenemos gente que la pone donde le decimos. No se si somos potencia (en las pelotas paradas), pero somos un equipo a tener cuidado, cosa que antes a lo mejor no sucedía. Creo que estamos bien en ese aspecto” aclaró en aquel momento. Samuel tenía como rol específico el trabajo en pelotas detenidas y el aspecto defensivo del equipo.

Fueron ocho años los que el Muro estuvo como ayudante de Scaloni en el elenco nacional argentino. En ese lapso, dirigieron 107 partidos desde su debut el 8 de septiembre de 2018, con un saldo de 79 triunfos, 18 empates y diez derrotas y una efectividad superior al 79% de los puntos en disputa.

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En este período, la Selección conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar en diciembre de 2022 y la Copa América 2024 en Estados Unidos. Además, obtuvo el segundo puesto en la última Copa del Mundo y un tercer lugar en la Copa América 2019. En tanto, los duelos frente a Uruguay, este viernes, y Costa Rica, el próximo martes, serán los últimos de Samuel en el banco albiceleste.