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Expectativa por la conferencia de prensa que brindará Lionel Scaloni antes de los amistosos de la selección argentina

El DT oriundo de Pujato hablará a las 15 en la previa del partido ante Uruguay y se esperan novedades sobre su renovación en la Albiceleste

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14:10 hsHoy

La agenda de la Selección:

El combinado se entrenerá por última vez antes del clásico contra Uruguay este jueves a las 17.

Los jugadores de la Selección en la práctica (REUTERS/Rodrigo Valle)
Los jugadores de la Selección en la práctica (REUTERS/Rodrigo Valle)
13:48 hsHoy

Expectativa por un posible anuncio de renovación:

Una jornada especial se podría vivir esta tarde en el predio de la AFA. Luego de semanas de especulaciones sobre su futuro, la expectativa está centrada en si el técnico anunciará allí su decisión de seguir al frente del combinado nacional luego de la despedida de Lionel Messi.

El contrato actual de Scaloni finaliza a fin de año y es necesario recordar que había puesto en duda su permanencia después de la final del Mundial que la selección perdió ante España. El ganador de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 con el seleccionado, además de finalizar como subcampeona del Mundial 2026, habló en la última conferencia que dio de su continuidad, previo a la despedida del histórico número 10.

“Dije después de la final que había que pensar bien. Era un momento negativo, tuve que repensar bien, analizar el tema deportivo que es fundamental. Sin olvidar el económico. Estamos ilusionados con eso, la verdad. Eso es lo más importante. De lo contrario, siendo sincero, si no veía la posibilidad de poder competir y armar algo lindo como se armó, no hubiera abierto la chance de sentarme a hablar”.

Scaloni en el predio de AFA (REUTERS/Rodrigo Valle)
Scaloni en el predio de AFA (REUTERS/Rodrigo Valle)
13:46 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto de la conferencia de prensa que brindará Lionel Scaloni de cara a los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

Lionel Scaloni durante la última práctica de la selección argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)
Lionel Scaloni durante la última práctica de la selección argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)

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Lionel ScaloniSelección Argentina

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