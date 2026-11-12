Elon Musk podría incorporar a Jensen Huang a una de sus empresas tras su salida de Nvidia: “Sería un honor”

Elon Musk no descartó la idea de contratar a Jensen Huang tras darse a conocer que renunció a Nvidia. REUTERS/Kylie Cooper

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Elon Musk abrió la posibilidad de incorporar a Jensen Huang a alguna de sus compañías después de que el empresario dejara la dirección ejecutiva de Nvidia, uno de los principales fabricantes de procesadores para inteligencia artificial. El fundador de Tesla y SpaceX respondió que sería “un honor” contratarlo, luego de que un usuario de la red social X le pidiera sumar al ejecutivo a su equipo.

La declaración se produjo el miércoles 11 de noviembre por la noche, cuando todavía se especulaba sobre el futuro de Huang dentro de Nvidia. El comentario llegó después de que el diario The Wall Street Journal informara que la junta directiva de la compañía preparaba una reunión para analizar su continuidad al frente del fabricante de chips.

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Horas después, durante la mañana del jueves 12 de noviembre, Nvidia confirmó la renuncia de Huang como director ejecutivo. La empresa designó a Colette Kress, quien hasta entonces se desempeñaba como directora financiera, como CEO interina mientras busca un reemplazo permanente.

Jensen Huang renunció a Nvidia luego de los escándalos de infidelidad que protagonizó en los últimos días. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Aunque la respuesta de Musk generó comentarios sobre un posible movimiento profesional, no existe una confirmación de que haya presentado una oferta formal a Huang ni de que ambos empresarios hayan iniciado conversaciones para concretar una contratación.

Qué dijo Elon Musk sobre contratar a Jensen Huang

El intercambio comenzó cuando la cuenta del blog financiero ZeroHedge publicó un mensaje dirigido a Musk en X: “Elon, por favor contrata a Jensen”. El empresario respondió: “Eso sería un honor”.

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La breve contestación despertó interés debido a la trayectoria de Huang y al papel que desempeñó en la transformación de Nvidia. Durante más de tres décadas, el ejecutivo convirtió a la compañía en uno de los proveedores más importantes de tecnología para inteligencia artificial.

La posibilidad de que Musk incorpore a Huang también resulta llamativa por los proyectos tecnológicos que dirige. Tesla trabaja en el desarrollo de sistemas de conducción autónoma y robots humanoides, mientras que SpaceX impulsa infraestructura espacial y xAI desarrolla modelos de inteligencia artificial.

Elon Musk responde en la red social X a un mensaje de la cuenta zerohedge que le solicita contratar a Jensen. (X/@elonmusk)

Todas estas iniciativas requieren capacidad de procesamiento y tecnologías avanzadas para entrenar y ejecutar sistemas de IA. Sin embargo, el comentario de Musk no especificó a cuál de sus empresas podría incorporarse Huang ni qué funciones tendría.

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Por qué Jensen Huang dejó Nvidia

La salida del empresario ocurrió después de que trascendieran informaciones sobre una investigación relacionada con sus vínculos personales y posibles implicaciones para la seguridad tecnológica de Estados Unidos.

The New York Times informó sobre una relación extramatrimonial entre Huang y Alice Huang, una ejecutiva de negocios que, según funcionarios de inteligencia estadounidenses citados por el medio, habría sido identificada como una presunta agente vinculada al Ministerio de Seguridad del Estado de China.

La mujer trabajó anteriormente en Megaspeed International, una empresa de computación en la nube con sede en Singapur investigada por el Departamento de Comercio estadounidense por presuntamente facilitar el desvío de procesadores avanzados de Nvidia hacia clientes chinos. La compañía negó las acusaciones.

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Jensen Huang dejó Nvidia por el escándalo de infelidad que protagonizó, pues fue acusado de haber tenido un romance clandestino con una supuesta espia china. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

Según información de The Information citada por Reuters, la relación habría facilitado el envío de al menos 7.500 millones de dólares en chips de Nvidia a empresas chinas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si se incumplieron las normas de control de exportaciones.

Nvidia había iniciado una investigación interna y contrató al exfiscal federal Joon Kim para conducirla. La empresa sostuvo que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido sus secretos corporativos o la seguridad nacional estadounidense.

Qué pasará con Nvidia después de la salida de Huang

La renuncia de Huang representa un cambio importante para Nvidia, que se convirtió en una pieza central de la industria de inteligencia artificial gracias a sus unidades de procesamiento gráfico (GPU).

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Estos componentes son utilizados por empresas como OpenAI, Microsoft y Google para entrenar y ejecutar modelos capaces de generar textos, imágenes y otros contenidos. Su demanda impulsó el crecimiento financiero de Nvidia y la convirtió en una de las compañías más valiosas del mundo.

Tras la salida de su cofundador, Colette Kress asumió la dirección ejecutiva de manera interina. La ejecutiva trabaja en Nvidia desde 2013 y conoce las operaciones financieras de la empresa, aunque la junta directiva todavía debe elegir a quien ocupará el puesto de forma permanente.

Tras la salida de Jensen Huang, Nvidia se encuentra analizando y buscando un nuevo CEO para la empresa. REUTERS/Ann Wang/File Photo

La crisis también tuvo consecuencias en los mercados. Las acciones de Nvidia cayeron más del 8% en las operaciones posteriores al cierre de la jornada en la que se conocieron los reportes sobre la posible reunión de la junta directiva.

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Mientras la compañía enfrenta el proceso de transición, Musk dejó abierta, con una breve respuesta en X, la posibilidad de que Huang continúe su trayectoria en otra empresa tecnológica. Por ahora, no hay indicios de que esa contratación vaya a concretarse.