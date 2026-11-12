Qué dijo el ministro Luis Caputo sobre la aceleración de la inflación en octubre

El ministro Luis Caputo interviene desde un atril durante la conferencia de la Unión Industrial Argentina frente a una pantalla azul con el lema del encuentro.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este jueves a los datos de inflación de octubre publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El Indec informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una variación de 2,2% mensual en octubre, con una suba interanual de 33,1% y un acumulado de 26,3% en lo que va de 2026. El resultado estuvo levemente por encima de las proyecciones del mercado, que esperaban una variación cercana al 2 por ciento.

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En ese contexto de aceleración, Caputo destacó que la inflación núcleo registró su nivel más bajo desde enero de 2018, con la excepción de julio de 2025.

La inflación núcleo bajó a 1,5%, el registro más bajo en más de siete años

A través de su cuenta de X, Caputo subrayó que “la variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025” y agregó que “con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018”. También destacó que “la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018”.

El dato oficial del mes pasado fue informado por el Indec esta tarde

El componente núcleo —que excluye precios estacionales y regulados— registró una suba de 1,5% mensual, impulsada principalmente por aumentos en alquileres y restaurantes. Los precios estacionales avanzaron 5,5%, con alzas concentradas en verduras, tubérculos y legumbres, mientras que los regulados subieron 2,9% por los ajustes en gas y combustibles para vehículos.

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El régimen de Zona Fría impactó en la división vivienda

El ministro también aclaró el factor detrás de la presión en el rubro vivienda: “El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, explicó en su posteo.

Esa división fue la que más aumentó en octubre, con una suba de 4,2 por ciento. El Indec precisó que el alza respondió a tres factores: cambios en las tarifas, modificaciones en el bloque de metros cúbicos con precio subsidiado y la revisión del Régimen de Zonas Frías dispuesta por la Resolución 299/2026. Según el organismo, la norma fijó una bonificación del 50% sobre el cargo variable del gas para usuarios de la Patagonia y de La Pampa, y un descuento del 20% para los hogares de la denominada Zona Fría ampliada. Sin embargo, advirtió que ese último beneficio tiene un alcance más acotado que el esquema anterior, ya que se aplica solo sobre los consumos base de ciertos usuarios incluidos en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), sin contemplar los cargos fijos ni los consumos excedentes.

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La variación interanual acumula tres meses consecutivos de desaceleración

En términos interanuales, Caputo destacó que “la variación interanual del IPC Nacional fue de 33,1%, registrando una desaceleración por tercer mes consecutivo”. En septiembre, el índice había registrado una suba mensual de 1,9% y una variación interanual de 33,4%.

A nivel desagregado, el ministro señaló que el IPC Núcleo marcó 30,7% interanual, mientras que las categorías estacionales y reguladas se incrementaron 28,2% y 43,7%, respectivamente. Entre las divisiones con menor variación interanual, Caputo destacó prendas de vestir y calzado, con una suba de 10% respecto a octubre de 2025.

Entre las divisiones con mayor variación interanual, bebidas alcohólicas y tabaco registró el menor incremento mensual del mes, con 0,8%, seguida por educación, con 1,3%. Le siguió recreación y cultura, con una variación de 3,3% mensual.

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Los analistas consultados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectaron una inflación de 1,7% para noviembre y de 1,8% para diciembre, con una mediana de estimaciones para todo 2026 ubicada en 30,4%.