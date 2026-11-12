Lara Piro defendió a Mauro Icardi y criticó duramente a Wanda Nara: "La Justicia le tiene miedo"

Luego de la declaración de Mauro Icardi ante la Justicia, una de sus abogadas, Lara Piro, fue contundente ante la actitud de Wanda Nara en la causa (Intrusos – América)

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Este jueves por la mañana, Mauro Icardi acudió a la fiscalía de Tigre, en General Pacheco, para declarar en la causa que se inició tras la denuncia por presuntas lesiones leves contra su hija mayor, fruto de su relación con Wanda Nara. El delantero estuvo más de una hora dentro de la dependencia judicial junto a su nuevo abogado penalista, Francisco Oneto, y presentó su versión sobre el episodio ocurrido el viernes anterior en su vivienda de Nordelta. Luego de su salida, Lara Piro, integrante de su equipo legal, habló con Intrusos (América), y cuestionó a la empresaria y el rumbo que tomó la investigación.

El móvil del programa logró conversar con la letrada, que se refirió en primer lugar a la medida que le impide a Icardi acercarse a su hija durante 45 días. “Hoy se apeló en instancia penal, pero creo que algo como el cuidado de las nenas se tiene que dirimir en instancia civil. Lo tiene que definir el doctor Hagopian”, sostuvo Piro. Luego, cuestionó que el conflicto continuara atravesando distintos fueros y agregó: “Volver a jugar con la competencia no es sano para las nenas. Lo tiene que definir el doctor”.

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Mientras respondía las preguntas de los periodistas, la abogada explicó que tenía un mensaje del magistrado, aunque todavía no había podido leerlo. “Tengo un mensaje de él, pero todavía no lo pude ver por hablar con ustedes”, comentó. “La historicidad de este expediente nos dio este juego del forum shopping que hace Wanda Nara, sobre todo con la jurisdicción de Tigre, que generalmente es muy favorable”, afirmó. En esa línea, calificó como “una vergüenza” lo ocurrido durante el último fin de semana y puso el foco en el operativo que se desplegó en la propiedad del futbolista para recuperar las pertenencias de la menor.

Este jueves por la mañana, el futbolista presentó su declaraciones y varias pruebas sobre lo ocurrido el pasado viernes 6 de noviembre (RSFotos)

“Lo que ha pasado, para todas las mujeres que son verdaderamente violentadas y viven en Tigre, y la medida que ha conseguido esta señora en 12 horas, un allanamiento por una mochila y una notebook, no se puede creer”, sostuvo. “Había 20 policías en la isla y en ese momento seguramente estaban siendo violentadas mujeres y niños en la jurisdicción de Tigre. Había 10 policías adentro y 10 afuera”, sumó. “Es un tratamiento distinto de la Justicia para Wanda Nara”, aseguró. Luego agregó: “Es por ser Wanda Nara, no queda duda. La Justicia le tiene miedo al escándalo, no sé, pero se lo tiene. Todo fue un delirio de mal gusto para mí”.

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“Han sido un montón de denuncias falsas estos dos años”, afirmó. “Recuerden, yo lo hago porque tuve que ir en la madrugada de un viernes porque decía que tenía un arma y estaba solo comiendo una pizza. Fue para excluirlo de Santa Bárbara”, relató.

“El juez natural es Hagopian y ella lo ha recusado, nosotros también, pero es el natural y lo dice la Cámara. Entonces lo sigue haciendo él”, expresó. “Yo he dicho muchas veces que no estoy conforme con él, pero soy una mujer de derecho y respeto al juez natural, que es lo que ella tiene que entender”, afirmó.

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“Es un tratamiento distinto de la Justicia para Wanda Nara”, aseguró la abogada de Icardi sobre la empresaria

Más adelante, la letrada se refirió directamente a lo ocurrido en la casa de Icardi en Nordelta el pasado viernes 6 de noviembre.“Creo que eso lo tiene que investigar la Justicia. Acá hay dos relatos completamente distintos, yo puedo contar lo que me dice Mauro”, explicó. Luego, afirmó: “Te puedo decir que él no le pegó a la nena. Es una niña de 11 años que está en una preadolescencia como la de todos los chicos que quería estar con su amiguito, noviecito, y sus amigos en una juntada. El padre le dijo que no”, detalló. “Como mamá, los límites son amor. Las chicas viven una dualidad entre mamá y papá, generan alianzas, no lo digo yo, sino los psicólogos, y se quedan con el padre que les dice que sí”, afirmó.

“Es mucho más difícil como padre decirle que no. Nuestro deber como padres es ponerles límites, que son amor, y educarlos. No es violencia”, expresó. “La nena tuvo una actitud de encierro, como los chicos que te pegan portazos y los padres vivimos y les sacamos el celular”, agregó respecto a la hija de Icardi. “Los padres tenemos un deber, que hay que ejercer un rol parental”, afirmó.

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“A Mauro le preocupa eso, porque es un chico mayor que ella, que obviamente la diferencia es mucha. Con 14 años hasta hoy actualmente tienen vida sexual. La preocupación es lógica, es una nena de 11 años y que quiera ejercer control parental no habla mal de Mauro”, afirmó Piro.

La letrada del futbolista aseguró que no hubo violencia ejercida hacia la mayor de las nenas (Instagram)

“No le tiró del pelo”, sostuvo respecto a las versiones en contra del futbolista. “La nena terminó reconociendo frente a oficiales de la policía y la licenciada Mattera que había mentido para irse a la juntada. Después se juntó con la madre y volvió a desdecirse”, aseguró Piro. Y cerró con una pregunta sobre las distintas versiones que forman parte del expediente: “Una nena dice una cosa y la otra otra cosa, ¿a quién le creemos?”.

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Con la declaración de Mauro Icardi y las declaraciones públicas de Lara Piro, la causa sumó un nuevo capítulo marcado por versiones enfrentadas y cuestionamientos al accionar judicial. Mientras la defensa del futbolista sostuvo que no hubo agresión y reclamó que la situación familiar se resolviera en el fuero civil, la denuncia contra Icardi continúa bajo investigación y la medida que le impide acercarse a su hija permanece como uno de los puntos centrales de la disputa con Wanda Nara.