El Salvador

Capturan a tres pandilleros en las últimas 24 horas por extorsión y represalias a la población que se negó a colaborar en El Salvador

Los arrestados fueron identificados como dos integrantes de la MS13 y un miembro de Barrio 18 Revolucionarios, y serán remitidos por pertenencia a organización terrorista, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones

La Policía Nacional Civil reportó la captura de tres presuntos pandilleros en la zona paracentral de El Salvador. POLITICA CENTROAMÉRICA INTERNACIONAL EL SALVADOR PRESIDENCIA DE EL SALVADOR
La Policía Nacional Civil reportó la captura de tres presuntos pandilleros en la zona paracentral de El Salvador. POLITICA CENTROAMÉRICA INTERNACIONAL EL SALVADOR PRESIDENCIA DE EL SALVADOR
Guardar

En menos de 24 horas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó la captura de tres presuntos miembros de estructuras pandilleriles en distintos puntos de El Salvador. Dos de los detenidos fueron identificados como integrantes de la Mara Salvatrucha (MS13) y el tercero como miembro de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, según el reporte oficial.

Los procedimientos se realizaron en diferentes puntos de la zona paracentral del territorio salvadoreño. Las autoridades atribuyeron a los detenidos tareas de vigilancia contra personas que se negaban a colaborar con las estructuras criminales, antecedentes por drogas y extorsiones contra pequeños comerciantes y vendedores ambulantes.

PUBLICIDAD

Capturan a “Chepe Gato” homeboy de la MS

El primer caso corresponde a José Alberto Rosales Gómez, de 49 años, conocido con el alias de Chepe Gato. La PNC lo capturó en Zacatecoluca, La Paz Este, y lo identificó como miembro de la clica Dementes Locos Salvatruchos de la MS13.

De acuerdo con la institución, Rosales Gómez fue localizado mediante el sistema ONI, una herramienta de identificación policial. Las autoridades lo señalaron como un homeboy, término utilizado dentro de las pandillas para referirse a sus integrantes.

La PNC sostuvo que el detenido se dedicó durante años a vigilar a personas que eran perseguidas por la estructura criminal. Según el reporte, las víctimas se habían negado a colaborar con el grupo.

PUBLICIDAD

Rosales Gómez tiene antecedentes por organizaciones terroristas agravadas, informó la Policía. En esta ocasión, será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.

Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia
Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia

Vendedor de droga de la MS cayó en Cuscatancingo

El segundo detenido es César Alejandro Mejía Quintanilla, identificado por la PNC como integrante de la clica Criminal Mafiosos Locos Salvatruchos de la MS13.

La captura ocurrió en Cuscatancingo, San Salvador Centro, como parte de las acciones contra personas señaladas de mantener vínculos con estructuras pandilleriles. La institución no detalló las circunstancias del operativo ni precisó si el arresto estuvo relacionado con otros procedimientos realizados durante la jornada.

Según la información oficial, Mejía Quintanilla cuenta con antecedentes por posesión y tenencia de drogas. La Policía indicó que será puesto a disposición de las autoridades judiciales bajo la acusación de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.

El reporte no incluyó información sobre el tiempo que el detenido habría formado parte de la estructura ni sobre hechos recientes que se le atribuyan de manera individual.

Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia
Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia

Capturan a “Lombriz” señalado por extorsiones

El tercer caso es el de Jesús Corvera Martínez, de 33 años, alias Lombriz, a quien la PNC identificó como miembro de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, también conocida como 18R.

Las autoridades afirmaron que Corvera Martínez pertenece a la tribu Zacatecoluca y que tenía como función exigir dinero a pequeños negocios y vendedores ambulantes de esa zona. La PNC le atribuyó actividades de extorsión contra comerciantes y trabajadores informales.

El arresto se produjo tras información obtenida por el sistema ONI, según la institución. El detenido cuenta con antecedentes por homicidio, de acuerdo con el informe policial.

Al igual que los otros dos capturados, Corvera Martínez será remitido por pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla. Los tres casos quedaron bajo investigación de las autoridades competentes.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilMara SalvatruchaExtorsiónEl SalvadorPNCPandillasPandilleros en El SalvadorMSPolicía salvadoreña

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La región centroamericana mejora la productividad laboral, pero mantiene déficits de empleo de calidad y participación, según la Cepal

El último informe de la CEPAL advierte que, al ritmo actual, América Latina y el Caribe no recuperará los niveles registrados en 2013 antes de 2029, pese a que la economía regional proyecta expansión

La región centroamericana mejora la productividad laboral, pero mantiene déficits de empleo de calidad y participación, según la Cepal

Hijos de vendedora salvadoreña que murió en accidente cerca del Metro de Los Ángeles buscan apoyo para su funeral

La policía informó que el vehículo circulaba a velocidad insegura antes de salir de la vía y arrollar a personas cerca de la estación del Metro, el 10 de noviembre

Hijos de vendedora salvadoreña que murió en accidente cerca del Metro de Los Ángeles buscan apoyo para su funeral

Qué se sabe sobre Wilson Joseph, el cabecilla de 400 Mawozo al que Bukele prometió destruir y cuyo paradero sigue siendo un misterio

Acusado de secuestro, tráfico de armas y crímenes contra civiles, el pandillero respondió con una carta a la ONU pidiendo mediación internacional ante la ofensiva de fuerzas especiales salvadoreñas

Qué se sabe sobre Wilson Joseph, el cabecilla de 400 Mawozo al que Bukele prometió destruir y cuyo paradero sigue siendo un misterio

Estudiante salvadoreña, primera de su clase, podría ser deportada tras quedar bajo custodia de ICE

Tras obtener el primer puesto de su promoción y acceder a una beca universitaria, la situación de María Flores García quedó en suspenso debido a su arresto por parte de las autoridades migratorias

Estudiante salvadoreña, primera de su clase, podría ser deportada tras quedar bajo custodia de ICE

El Salvador oficializa el acuerdo comercial de alcance parcial con Belice

El instrumento contempla cooperación en aduanas, mecanismos de protección del intercambio y medidas para impulsar capitales entre ambas naciones y fortalecer los vínculos económicos

El Salvador oficializa el acuerdo comercial de alcance parcial con Belice

TECNO

Synchron, rival de Neuralink, frenó las pruebas de su implante cerebral por una falla en un cable

Synchron, rival de Neuralink, frenó las pruebas de su implante cerebral por una falla en un cable

Lego mantiene fuera de línea su mercado de piezas usadas BrickLink y no dice cuándo volverá

El CMO de Google para Latinoamérica contó cómo la IA cambió su forma de hacer publicidad: armó un "sistema operativo" de marketing

Nvidia busca al sucesor de Jensen Huang y Tim Cook figura entre los candidatos al puesto

Qué hacer antes de usar una freidora de aire por primera vez para evitar accidentes al cocinar

ENTRETENIMIENTO

Pixar presenta el tráiler oficial de ‘Gatto’, la película de un felino mafioso en su última vida

Pixar presenta el tráiler oficial de ‘Gatto’, la película de un felino mafioso en su última vida

De Jennifer Aniston a Nicole Kidman: estos son los actores mejor pagados de la televisión

Lionel Richie vuelve a los escenarios tras problemas cardíacos: "Gracias por preocuparse por mí"

Frankie Muniz se pronunció por primera vez tras su hospitalización por un accidente en NASCAR

Meta elimina la cuenta de Instagram de Russell Brand tras su condena por violación

MUNDO

Finlandia confirmó un ataque contra una corbeta rusa que protegía a la flota fantasma de Putin en el mar Báltico

Finlandia confirmó un ataque contra una corbeta rusa que protegía a la flota fantasma de Putin en el mar Báltico

La Junta de Paz para Gaza exigió aplicar “de inmediato” el plan de Trump tras un ataque a un hospital que dejó 6 muertos

Dónde nació el papa León XIV, por qué tiene dos nacionalidades y cuál es su vínculo con Perú

La máquina de escribir favorita de Jilly Cooper sale a subasta en Christie’s con una estimación de hasta USD 10.500

El emotivo reencuentro del adolescente rescatado en Australia con su mamá tras seis días perdido en la montaña