Capturan a tres pandilleros en las últimas 24 horas por extorsión y represalias a la población que se negó a colaborar en El Salvador

La Policía Nacional Civil reportó la captura de tres presuntos pandilleros en la zona paracentral de El Salvador. POLITICA CENTROAMÉRICA INTERNACIONAL EL SALVADOR PRESIDENCIA DE EL SALVADOR

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En menos de 24 horas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó la captura de tres presuntos miembros de estructuras pandilleriles en distintos puntos de El Salvador. Dos de los detenidos fueron identificados como integrantes de la Mara Salvatrucha (MS13) y el tercero como miembro de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, según el reporte oficial.

Los procedimientos se realizaron en diferentes puntos de la zona paracentral del territorio salvadoreño. Las autoridades atribuyeron a los detenidos tareas de vigilancia contra personas que se negaban a colaborar con las estructuras criminales, antecedentes por drogas y extorsiones contra pequeños comerciantes y vendedores ambulantes.

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Capturan a “Chepe Gato” homeboy de la MS

El primer caso corresponde a José Alberto Rosales Gómez, de 49 años, conocido con el alias de Chepe Gato. La PNC lo capturó en Zacatecoluca, La Paz Este, y lo identificó como miembro de la clica Dementes Locos Salvatruchos de la MS13.

De acuerdo con la institución, Rosales Gómez fue localizado mediante el sistema ONI, una herramienta de identificación policial. Las autoridades lo señalaron como un homeboy, término utilizado dentro de las pandillas para referirse a sus integrantes.

La PNC sostuvo que el detenido se dedicó durante años a vigilar a personas que eran perseguidas por la estructura criminal. Según el reporte, las víctimas se habían negado a colaborar con el grupo.

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Rosales Gómez tiene antecedentes por organizaciones terroristas agravadas, informó la Policía. En esta ocasión, será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.

Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia

Vendedor de droga de la MS cayó en Cuscatancingo

El segundo detenido es César Alejandro Mejía Quintanilla, identificado por la PNC como integrante de la clica Criminal Mafiosos Locos Salvatruchos de la MS13.

La captura ocurrió en Cuscatancingo, San Salvador Centro, como parte de las acciones contra personas señaladas de mantener vínculos con estructuras pandilleriles. La institución no detalló las circunstancias del operativo ni precisó si el arresto estuvo relacionado con otros procedimientos realizados durante la jornada.

Según la información oficial, Mejía Quintanilla cuenta con antecedentes por posesión y tenencia de drogas. La Policía indicó que será puesto a disposición de las autoridades judiciales bajo la acusación de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.

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El reporte no incluyó información sobre el tiempo que el detenido habría formado parte de la estructura ni sobre hechos recientes que se le atribuyan de manera individual.

Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia

Capturan a “Lombriz” señalado por extorsiones

El tercer caso es el de Jesús Corvera Martínez, de 33 años, alias Lombriz, a quien la PNC identificó como miembro de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, también conocida como 18R.

Las autoridades afirmaron que Corvera Martínez pertenece a la tribu Zacatecoluca y que tenía como función exigir dinero a pequeños negocios y vendedores ambulantes de esa zona. La PNC le atribuyó actividades de extorsión contra comerciantes y trabajadores informales.

El arresto se produjo tras información obtenida por el sistema ONI, según la institución. El detenido cuenta con antecedentes por homicidio, de acuerdo con el informe policial.

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Al igual que los otros dos capturados, Corvera Martínez será remitido por pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla. Los tres casos quedaron bajo investigación de las autoridades competentes.