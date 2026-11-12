Ciencia

La misteriosa táctica de los pulpos que promete inspirar a la nueva generación de robots

Un equipo internacional registró la coordinación exacta entre brazos y manto al franquear aberturas estrechas y cómo las variaciones conductuales entre especímenes pueden cambiar la forma en que enfrentan distintos desafíos

Un estudio publicado en Journal of Experimental Biology detalló la secuencia de movimientos que permite a los pulpos cruzar orificios estrechos
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Un experimento reciente identificó la serie de movimientos que permite a algunos pulpos atravesar agujeros más pequeños que su cuerpo. El hallazgo describe cómo ordenan el paso de los brazos, la cabeza y el manto, la parte muscular que rodea los órganos, frente a un obstáculo que los obliga a cambiar de forma.

La pregunta tenía consecuencias que van más allá de la conducta de estos animales. Los pulpos sirven de referencia para la robótica blanda, un campo que busca construir máquinas flexibles capaces de moverse por lugares de acceso difícil.

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Hasta ahora se sabía que podían deformarse y pasar por aberturas estrechas, pero no cómo organizaban sus movimientos cuando el hueco imponía un límite físico.

Un pulpo de tono anaranjado extiende tentáculos con ventosas claras junto a una semiesfera de vidrio en un fondo marino azul con burbujas
La coordinación corporal de los cefalópodos ofrece pautas para el diseño de robots blandos destinados a espacios de acceso difícil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa secuencia fue examinada en un estudio publicado en la revista Journal of Experimental Biology. El resultado no equivale a un robot listo para operar en una zona de desastre ni demuestra que todas las especies de pulpo actúen igual.

Las pruebas se realizaron en condiciones de laboratorio y se centraron en la coordinación de brazos, cabeza y manto al atravesar una abertura.

Los agujeros más pequeños obligaron a separar el paso de los brazos y el cuerpo

El equipo observó a tres pulpos comunes, de la especie Octopus vulgaris, y a cuatro de la especie Octopus maya. Para diseñar las pruebas, midió la distancia entre los ojos de cada animal.

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Esa medida sirve como referencia del tamaño de la estructura cartilaginosa que protege el cerebro y se deforma menos que el resto del cuerpo.

Un pulpo dentro de un cubo transparente conectado a tubos cilíndricos sobre una mesa blanca en un laboratorio.
Los investigadores tomaron la distancia entre los ojos de los animales como referencia del cartílago cerebral que menos se deforma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego colocó a cada pulpo ante una pared transparente con un único agujero. Algunas aberturas eran apenas más grandes que la distancia entre los ojos y otras eran cinco milímetros más pequeñas.

La comparación permitió identificar qué cambiaba en la maniobra cuando el espacio ya no permitía el paso de todas las partes del cuerpo al mismo tiempo.

Ante los orificios más amplios, los pulpos comunes repitieron una estrategia de tres etapas. Primero exploraban el agujero con un brazo. Después introducían entre tres y cinco brazos.

Finalmente, los brazos que ya habían cruzado se adherían a la pared con las ventosas y hacían fuerza sobre ella para arrastrar los brazos restantes, la cabeza y el manto.

Según el comunicado institucional de The Company of Biologists, esa última parte podía completarse en unos 20 segundos. Cuando la abertura era más pequeña, seguían una secuencia de cuatro etapas.

Brazos de un pulpo con ventosas circulares adheridas a un cristal frente a un fondo acuático desenfocado.
El pulpo común recurre a una maniobra de tres etapas ante aberturas amplias y utiliza sus ventosas para traccionar el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras explorar el hueco y pasar algunos brazos, introducían los que aún no habían cruzado al otro lado. Solo después comprimían el manto y llevaban la cabeza a través de la abertura. El estudio detalla que el tamaño del espacio determina si el paso final ocurre en un solo movimiento o en dos.

La comparación con el pulpo maya marca el límite de los resultados

Los pulpos mayas realizaron una maniobra semejante cuando el orificio era más grande que la distancia entre sus ojos. Frente a las aberturas menores, en cambio, no intentaron atravesarlas ni las examinaron con los brazos.

Cuando tuvieron dos salidas posibles, una pequeña y otra más grande, exploraron primero la más estrecha, pero abandonaron esa opción y salieron por la otra.

Pulpo Maya
Los ejemplares de la especie Octopus maya evitaron ingresar en los huecos que eran más pequeños que la distancia entre sus ojos (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)

La diferencia abre una pregunta que el experimento no responde: por qué el pulpo maya evitó los agujeros más reducidos. El trabajo plantea que la conducta podría responder a diferencias biológicas o ambientales entre especies, pero no prueba esa explicación.

El análisis se limita a siete animales de dos especies observados bajo condiciones controladas, por lo que no se estableció qué fuerzas soportan sus tejidos durante esas deformaciones.

El estudio propone una secuencia útil para diseñar máquinas flexibles

La relevancia tecnológica del experimento está en el orden de la maniobra. Una máquina flexible que deba entrar en un hueco no necesita solo cambiar de forma.

También debe reconocer el obstáculo, decidir qué parte avanza primero y encontrar un apoyo del otro lado para mover el resto de su estructura.

El comportamiento de los pulpos ofrece una referencia para abordar esas decisiones en robots de cuerpo blando.

Cinco personas con batas blancas observan, fotografían y toman notas frente a un pulpo alojado en una pecera de cristal.
El investigador Michael J. Kuba señaló que los pulpos adoptan posturas específicas y pasos ordenados que van más allá de la flexibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Sabemos que pueden pasar por todos estos espacios, pero nadie había observado realmente cómo lo hacen”, afirmó Tamar Gutnick, bióloga del zoológico Haus des Meeres-Aqua Terra de Austria, en declaraciones recogidas por Smithsonian Magazine.

Según explicó, las pruebas buscaron que los animales atravesaran de manera sistemática agujeros de distintos tamaños para registrar sus movimientos.

Michael J. Kuba, investigador de la Universidad de Nápoles Federico II, señaló que el contacto con especialistas en robótica permitió identificar elementos que van más allá de la flexibilidad.

“Tienen varios pasos en el movimiento y posturas específicas y partes del cuerpo que usan para pasar por un agujero”, afirmó el investigador.

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