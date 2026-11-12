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La decisión que tomó Red Bull Racing con Nikola Tsolov, la nueva estrella joven del equipo que peleaba por una butaca en la Fórmula 1

Tras la confirmación de Liam Lawson y Arvid Lindblad como titulares en Racing Bulls, el corredor búlgaro será el corredor de reserva principal de ambas escuderías del energizante en la Máxima

Nikola Tsolov será piloto de reserva de Red Bull y Racing Bulls en 2027 (@nikola_tsolov)
Nikola Tsolov será piloto de reserva de Red Bull y Racing Bulls en 2027 (@nikola_tsolov)
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Racing Bulls confirmó su dupla para la temporada 2027 de la Fórmula 1 y cerró uno de los grandes interrogantes de la grilla. La oficialización de Arvid Lindblad y Liam Lawson en la escudería relegó a Nikola Tsolov, una de las jóvenes promesas de Red Bull que presionaba por un lugar. Con posibilidades latentes de ser campeón en la F2, la estructura de los Dos Toros reveló que el búlgaro será el primer corredor de reserva en los dos equipos que están bajo la esfera del energizante en la Máxima.

La decisión mantiene al joven de 19 años dentro de la estructura del equipo, pese a que no obtuvo una butaca para la próxima temporada. “Red Bull ha dejado claro que Tsolov sigue siendo el siguiente piloto en la lista para un asiento en la F1”, detalló el portal especializado The Race. El propio corredor plasmó sus expectativas en el comunicado oficial del team austriaco: “Mi ambición es clara: quiero convertirme en piloto de Fórmula 1”.

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La organización en la F1 quedó con Max Verstappen e Isack Hadjar en Red Bull Racing, mientras que la dupla de Racing Bulls estará conformada por Lindblad y Lawson, quien logró retener su butaca gracias a los grandes resultados que consiguió (89 puntos). Con Tsolov como el primer piloto de reserva en ambas escuderías, el panorama pone en duda la continuidad de Yuki Tsunoda, que ocupaba el rol de suplente y hasta compitió en tres carreras en el 2026 (Países Bajos, Italia y España) por una lesión del francés Hadjar. Ayumu Iwasa fue el segundo corredor a la expectativa en los últimos años, aunque no tiene tampoco confirmada su continuidad.

Liam Lawson logró retener su butaca en Racing Bulls gracias a sus últimos resultados (REUTERS/Adriano Machado)
Liam Lawson logró retener su butaca en Racing Bulls gracias a sus últimos resultados (REUTERS/Adriano Machado)

“Estoy increíblemente feliz y agradecido a Red Bull por brindarme esta oportunidad. Mi ambición es clara: quiero convertirme en piloto de F1. Tener la oportunidad de dedicar el próximo año a prepararme para ese siguiente paso es increíblemente emocionante. Confío en que, con el apoyo y la experiencia del equipo, tendré la mejor preparación posible para asegurarme de estar completamente listo para dar el salto a la parrilla de F1 cuando llegue el momento. Sé que aún hay mucho que aprender, pero estoy listo para trabajar duro, aprovechar al máximo cada oportunidad y darlo todo por el equipo. Por ahora, mi objetivo inmediato es terminar la temporada de F2 de la mejor manera posible”, comentó Tsolov tras su confirmación oficial.

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Tras luchar en 2024 en la F3, el búlgaro disputa el título de Fórmula 2 frente a Rafael Cámara, que competirá con Haas en 2027. A falta de las rondas de Qatar y Abu Dhabi, suma seis victorias, entre ellas cuatro carreras principales, y estableció la primera racha de tres triunfos consecutivos en la historia de la categoría. A pesar de que el brasileño le lleva una ventaja de siete unidades, su agenda en la F1 mantiene en vilo la definición del campeonato.

Su estreno en una primera práctica libre en México también dejó una impresión favorable en Racing Bulls, donde fue comparado con Lindblad, novato en 2026: terminó poco más de una décima detrás. Al mismo tiempo, participó en varios test privados en los que utilizó versiones anteriores de monoplazas, algo clave para la aclimatación a la Máxima.

Nikola Tsolov con traje blanco de piloto habla con un integrante del equipo junto a una mesa con herramientas dentro de un garaje
Nikola Tsolov es el siguiente piloto en la academia de Red Bull que podría tener su chance en la F1 (@nikola_tsolov)

Nikola es un joven piloto excepcionalmente talentoso, y su desarrollo y rendimiento en los últimos años nos han impresionado enormemente. Luchar por el Campeonato en F3 y ahora aspirar al título de F2 en su primera temporada completa dice mucho de su habilidad y determinación. Lo que nos ha impresionado igualmente es su madurez, su enfoque de las carreras y su disposición a seguir aprendiendo y mejorando. Confiamos plenamente en el potencial de Nikola y lo vemos como un piloto con un futuro muy prometedor en la F1”, argumentó Laurent Mekies, CEO de Red Bull.

En esta línea, completó: “Este nombramiento refleja nuestra confianza en él y nuestro compromiso con su desarrollo continuo. Nuestro objetivo en 2027 será brindarle la experiencia, las herramientas y el apoyo que necesita para estar listo para competir en la F1. Por ahora, Nikola aún tiene una importante tarea por delante en la F2. Le deseamos mucho éxito en las dos últimas carreras y lo apoyaremos incondicionalmente en su lucha por el Campeonato”.

El nuevo puesto de Tsolov combinará trabajo de simulador y desarrollo con experiencia en pista durante sesiones de prácticas libres, pruebas de coches anteriores —conocidas como TPC—, jornadas seleccionadas y ensayos de neumáticos de Pirelli. Además de quedar disponible como sustituto ante una emergencia, Tsolov tendrá un calendario destinado a darle rodaje con autos de Fórmula 1.

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