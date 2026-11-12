Así lograron ejecutar juegos de PlayStation 5 en una PS4 sin utilizar la consola más reciente de Sony

Crean un emulador para que juegos de la PS5 funcionen en la PlayStation 4. (CNET)

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Un proyecto de emulación consiguió ejecutar videojuegos desarrollados para PlayStation 5 en una PlayStation 4 Pro, una consola que Sony lanzó en 2016 y retiró progresivamente del mercado tras la llegada de la nueva generación. Se trata de EmuFive, un emulador que permite utilizar parte del catálogo de PS5 en el hardware de su antecesora, aunque todavía presenta limitaciones importantes de rendimiento y compatibilidad.

Uno de los resultados más llamativos del desarrollo es que logró ejecutar God of War: Sons of Sparta, un videojuego exclusivo de PS5, a aproximadamente 40 fotogramas por segundo (FPS) en una PS4 Pro.

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El avance resulta significativo porque demuestra que una consola de una generación anterior puede reproducir determinados títulos diseñados para un sistema más moderno, aunque no significa que pueda reemplazar a una PlayStation 5.

Crean un emulador que ejecuta juegos de PS5 en una PlayStation 4. (Sony)

El proyecto fue desarrollado por Chokri Hammedi, conocido en la comunidad de emulación como blue0x1. Su trabajo parte de KytyPS5, un emulador de PlayStation 5 creado originalmente para computadoras, que fue adaptado para funcionar sobre el hardware de la consola anterior de Sony.

Cómo funciona EmuFive en una PlayStation 4

EmuFive no es una aplicación que pueda instalarse directamente en cualquier PlayStation 4. Para utilizarlo es necesario contar con una consola modificada y ejecutar Linux, un sistema operativo de código abierto que permite acceder a funciones del hardware que normalmente no están disponibles para los usuarios.

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El procedimiento requiere herramientas como GoldHEN y PS4 Multiboot. La primera permite ejecutar aplicaciones y modificaciones no oficiales en una consola compatible, mientras que la segunda facilita iniciar Linux desde la PS4.

Una vez dentro de ese entorno, los usuarios pueden ejecutar EmuFive y seleccionar los videojuegos que desean probar. El proyecto también incorpora una versión modificada de Mesa, un conjunto de controladores gráficos de código abierto que proporciona compatibilidad con Vulkan 1.3 para aprovechar la GPU de la consola.

El emulador de juegos de PS5 para la PS4 no se encuentra disponible para todas las consolas.(PlayStation)

El emulador cuenta con una interfaz adaptada al mando DualShock 4. Esto permite navegar por las opciones, seleccionar títulos y gestionar archivos sin necesidad de conectar un teclado o un ratón. Además, admite juegos almacenados en unidades USB y carpetas compartidas desde una computadora.

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Como ocurre con otros proyectos de emulación, los usuarios deben proporcionar sus propias copias de los videojuegos. El programa no incluye títulos ni permite acceder automáticamente a los juegos comprados en PlayStation Store.

God of War: Sons of Sparta funciona a 40 FPS

La prueba que más llamó la atención de la comunidad fue la ejecución de God of War: Sons of Sparta en una PlayStation 4 Pro. El juego consiguió alcanzar alrededor de 40 FPS, una cifra que demuestra que EmuFive puede interpretar y ejecutar determinados programas diseñados para la consola más reciente.

Sin embargo, el resultado debe entenderse dentro de las características del videojuego. God of War: Sons of Sparta pertenece al género metroidvania y presenta una jugabilidad de acción en dos dimensiones, por lo que sus exigencias gráficas y de procesamiento son diferentes a las de una producción tridimensional de gran escala.

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El emulador también consiguió ejecutar la versión de PlayStation 5 de Hollow Knight: Silksong. No obstante, esta prueba tiene menor relevancia porque el título también cuenta con una versión compatible con PlayStation 4.

God of War: Sons of Sparta funciona a 40 FPS en PS4.

Estos avances no significan que todos los juegos de PS5 puedan funcionar en una consola antigua. La compatibilidad depende de las características de cada título y de la capacidad del emulador para traducir las instrucciones que necesita el sistema.

Por qué una PS4 no puede reemplazar a una PS5

La principal dificultad de EmuFive está en el procesador. La PlayStation 4 utiliza una CPU AMD Jaguar de ocho núcleos, mientras que la PS5 incorpora un procesador basado en la arquitectura Zen 2, considerablemente más potente.

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La diferencia no se limita a la velocidad. Algunos videojuegos desarrollados para PS5 utilizan instrucciones específicas como AVX2, FMA y BMI2, que no están disponibles de forma nativa en el procesador de la PS4.

Para solucionar este inconveniente, EmuFive incorpora capas de traducción que permiten interpretar esas instrucciones mediante el hardware de la consola anterior. Sin embargo, este proceso exige trabajo adicional al procesador y puede reducir considerablemente el rendimiento.

Por esa razón, algunos títulos consiguen iniciar, pero no mantienen una tasa de fotogramas estable para jugar con normalidad. La limitación también explica por qué el proyecto ofrece mejores resultados con videojuegos menos exigentes.

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Pese a que el emulador puede ejecutar algunos juegos de PS5 en PS4, no reemplaza la actual consola de Sony.

Cómo descargar el emulador EmuFive

La versión 1.0.3 de EmuFive está disponible gratuitamente en el repositorio de GitHub de su desarrollador, blue0x1. Allí se pueden consultar los archivos del proyecto y las instrucciones necesarias para probarlo.

Su instalación requiere conocimientos técnicos, una PS4 compatible con las modificaciones necesarias y la configuración de Linux. Por tanto, no se trata de una herramienta pensada para cualquier usuario que simplemente quiera jugar títulos de PS5 en su consola antigua.